「意味のない試合」？ フランス対イングランドの10得点が飛び交う3位決定戦で、決定機を逃し涙したマイケル・オリゼ。だが、バイエルン・ミュンヘンのスターはペレの記録を塗り替えた。

個人的な悲しみを抱えながら、オリゼはこの激闘で歴史に名を残した。ムバッペへの2アシストで今大会7アシストとし、ペレの記録を更新した。 3度のW杯制覇を誇るペレは1970年メキシコ大会で6アシストを記録したが、オリゼはそれを上回り、現在大会アシストランキングのトップを独走している。

ブンデスリーガ移籍後2シーズンで42ゴール54アシストを記録した彼の急成長を示すものだが、メッシの通算12アシストには届かない。それでもフランス代表としてチャンスを創出する力は大会を通じて一貫しており、彼は個人の栄誉よりチームの成功を優先している。



