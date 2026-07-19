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「意味のない試合」？ フランス対イングランドの10得点が飛び交う3位決定戦で、決定機を逃し涙したマイケル・オリゼ。だが、バイエルン・ミュンヘンのスターはペレの記録を塗り替えた。
マイアミでのほろ苦い夜
『レキップ』紙によると、バイエルン・ミュンヘンのスターは後半に2度の絶好機を活かせず、ロッカールームで涙した。フランスは前半の苦戦から4－3と1点差まで巻き返した。オリゼはその中心だった。 しかし75分と81分、2度の決定機をシュートミスで逃した。この2つの失敗が逆転の芽を摘み、彼が今夏示した好調は一瞬で色あせた。
- AFP
サッカー界の伝説を超える
個人的な悲しみを抱えながら、オリゼはこの激闘で歴史に名を残した。ムバッペへの2アシストで今大会7アシストとし、ペレの記録を更新した。 3度のW杯制覇を誇るペレは1970年メキシコ大会で6アシストを記録したが、オリゼはそれを上回り、現在大会アシストランキングのトップを独走している。
ブンデスリーガ移籍後2シーズンで42ゴール54アシストを記録した彼の急成長を示すものだが、メッシの通算12アシストには届かない。それでもフランス代表としてチャンスを創出する力は大会を通じて一貫しており、彼は個人の栄誉よりチームの成功を優先している。
デシャン監督がエース選手を激励
代表チームのディディエ・デシャン監督は、ピッチで落ち込むオリゼを励ますため、二人きりで話したと明かした。オリゼが代表に定着する過程で一貫して擁護してきた同監督は、試合が彼に与えた精神的負担を認めた。
オリゼにとって、この大会は個人としては成功でもチームとしては失望だった。そんな時期に届いた監督の支援は、彼が感情を整理する上で極めて重要だった。フランスは優勝候補筆頭として臨み、4位は立派だが、ライバルに6－4で敗れた試合の展開は後味が悪かった。
- Getty/GOAL
背景には移籍騒動がちらついている
マイアミでの涙にもかかわらず、オリゼの評価は最高潮。バイエルンでの将来は欧州の強豪が注目する。報道によると、彼は代表チームメイトのムバッペとスペインで合流するため、レアル・マドリード移籍を強く希望しているという。
フロレンティーノ・ペレス会長はオリゼを「ガラクティコ」の最後のピースと位置づけており、スター揃いの攻撃陣を生かす創造性豊かなアシストを期待している。PSGは巨額移籍金を避け争奪戦から撤退したため、レアルが主導権を握っている。
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