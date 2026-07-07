ダラスでの試合後会見で、元ベルギー代表監督は2023年1月から続いた任期を終了すると表明した。

マルティネス氏は「ワールドカップ制覇のためにポルトガルに来た。優勝できなければ続ける意味はない。理事会と会長には今、新監督を選ぶ機会が与えられた。私の契約は今日で終わる」と語った。

「これ以上言うことはない。私はとても誇りに思う。ポルトガルではまるで自分がポルトガル人のように温かく迎えられた。この経験は喜びであり、誇りであり、責任だった。」