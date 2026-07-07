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「意味がない」――ロベルト・マルティネス監督が、ワールドカップ敗退を受けポルトガル代表監督を辞任したと明らかにした。後任には、クリスティアーノ・ロナウドの元監督が最有力候補に浮上している。
大きな期待はあっけなく裏切られた
ポルトガルはベスト16でスペインに0-1で敗れ、早期に大会を去った。終盤にミケル・メリノが決勝点をマーク。ブルーノ・フェルナンデス、ジョアン・ネヴェス、ヴィティーニャといった名MFを擁しながら、マルティネス監督率いるチームは大会を通じて精彩を欠いた。 優勝という目標を達成できなかった責任を取り、マルティネス監督は試合直後に辞任を表明した。
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マルティネス氏の公式声明
ダラスでの試合後会見で、元ベルギー代表監督は2023年1月から続いた任期を終了すると表明した。
マルティネス氏は「ワールドカップ制覇のためにポルトガルに来た。優勝できなければ続ける意味はない。理事会と会長には今、新監督を選ぶ機会が与えられた。私の契約は今日で終わる」と語った。
「これ以上言うことはない。私はとても誇りに思う。ポルトガルではまるで自分がポルトガル人のように温かく迎えられた。この経験は喜びであり、誇りであり、責任だった。」
注目を浴びる「黄金世代」
マルティネスの退任を受け、スター軍団を率いた実績を巡り国際サッカーメディアで議論が沸き起こっている。ポルトガル代表の潜在能力を引き出せなかった前に、52歳の指揮官はベルギーの「黄金世代」でもタイトルを取れず批判されていた。
ポルトガル紙『A Bola』によると、ポルトガルサッカー連盟は次期長期プロジェクトの監督候補として、元アル・ナスル指揮官のジェズスを検討している。
- AFP
イエスによる新時代？
71歳のベテラン監督は、チームがリスボンに戻り次第、FPFのペドロ・プロエンカ会長と会談し、正式契約にサインする。クリスティアーノ・ロナウドの代表での将来が不透明な中、ユーロ2028へ向けたチームメンタリティの再構築という重責がジェズス監督を待つ。 さらに、スペイン・モロッコと共同開催する2030年W杯を見据え、チーム基盤の強化も目指す。
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