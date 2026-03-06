Getty Images Sport
翻訳者：
「想像もつかない」―元チェルシー＆ドイツ代表スター、息子の四輪バイク事故による悲劇的な死について初めて語る中で涙を流す
試練について打ち明ける
消防隊員と救急隊員が少年の蘇生を試みたが、現場で死亡が確認された。バラックはドイツのスカイとの感情的なインタビューでこの試練について語り、計り知れない苦痛と、このような壊滅的な喪失の後の人生を歩む過程を振り返った。
- Getty Images Sport
息子を失う悲しみ
インタビューでバラックは、ここ数年で経験した壊滅的な喪失とどう向き合ってきたか問われた。長い沈黙の後、元チェルシーのスターはこう答えた。「難しい。想像もつかない。言葉で表現することすらできない。抑圧のプロセスだ。向き合い方は人それぞれだ。彼についてほとんど話せない。 もっと話したいが、感情が押し寄せてしまう」と述べた。さらにこう続けた。「だからこそ否定のプロセスになる。日常の中で何とかやり過ごそうとするんだ…当然、より大きな恐怖が生まれる。『次に何が起こるのか？』と」
ポルトガルでの悲劇
デイリー・メール紙によると、事故は家族の別荘近くの起伏のある土地で発生し、他の車両は関与していない。 ポルトガル紙ジョルナル・デ・ノティシアス（デイリー・メール経由）によれば、エミリオは四輪バギーをバックさせていた際に制御を失ったとされる。エミリオはバラックが元妻シモーネ・ランベとの間に持つ三人の息子のうちの一人であり、夫妻にはルイとジョルディもいる。家族はセトゥーバル地方で夏休みを過ごしていたが、その別荘のすぐ外でこの悲惨な事故が起きた。
- Getty Images Sport
新たな視点
元ドイツ代表主将は、このような悲劇が根本的に世界観を変えることを認めた。彼はこう語った。「命は尊い。私たちが生きるこの人生は、まさに特権的なものだ。幸運と不運もまた大きな役割を果たす。運命…運命についてあれこれ語られる中でも、私は当然ながらそれに立ち向かいたい。この使命が再び私に力を与えてくれると同時に、人生は続いていくのだという気づきも与えてくれる」
広告