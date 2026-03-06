「想像もつかない」―元チェルシー＆ドイツ代表スター、息子の四輪バイク事故による悲劇的な死について初めて語る中で涙を流す

インタビューでバラックは、ここ数年で経験した壊滅的な喪失とどう向き合ってきたか問われた。長い沈黙の後、元チェルシーのスターはこう答えた。「難しい。想像もつかない。言葉で表現することすらできない。抑圧のプロセスだ。向き合い方は人それぞれだ。彼についてほとんど話せない。 もっと話したいが、感情が押し寄せてしまう」と述べた。さらにこう続けた。「だからこそ否定のプロセスになる。日常の中で何とかやり過ごそうとするんだ…当然、より大きな恐怖が生まれる。『次に何が起こるのか？』と」