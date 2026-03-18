「情熱を殺せ」と「アフリカの恥」：サディオ・マネとセネガル全土が、アフリカネイションズカップの開催権剥奪に激怒

「ここで起きていることは行き過ぎだ。これは私たちが戦ってきたサッカーではなく、私たちが信じるアフリカの姿でもない」と、元バイエルン・ミュンヘンのプロ選手サディオ・マネ（ALナセル）はインスタグラムの声明でこう記した。「私たちのスポーツには汚職が多すぎる。それが大陸中の何百万人ものファンの情熱を殺している。 選手たちはピッチ上で全力を尽くしているが、試合やタイトルを決定づけるのはピッチ外での判断だ。」

マネは「深く失望している」と述べた。彼の祖国、アフリカのサッカー、そしてファンは「より良いもの、公正さ、透明性、そして敬意」に値するのだ。 一方、セネガルサッカー協会は、「できるだけ早くローザンヌの国際スポーツ仲裁裁判所（CAS）に異議申し立てを行う」と発表し、この決定を「アフリカのサッカーの名誉を傷つける、不当かつ前例のない、容認できない決定」と述べた。

アブドゥライ・セイドゥ・ソウ事務局長は国営放送RTSで次のように付け加えた。「我々は弁護士と連絡を取り、上訴する。我々は一切の手段を厭わない。正義は我々の味方だ。」この決定は「アフリカにとっての恥」であると述べた。