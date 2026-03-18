火曜日、アフリカサッカー連盟（CAF）は、騒動に覆われた2025年アフリカネイションズカップ決勝戦の結果を再審査し、セネガルから優勝タイトルを剥奪して、対戦相手のモロッコに優勝を認定した。これは、競技上の勝者たちにとって全く理解できない決定であった。
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「情熱を殺せ」と「アフリカの恥」：サディオ・マネとセネガル全土が、アフリカネイションズカップの開催権剥奪に激怒
「ここで起きていることは行き過ぎだ。これは私たちが戦ってきたサッカーではなく、私たちが信じるアフリカの姿でもない」と、元バイエルン・ミュンヘンのプロ選手サディオ・マネ（ALナセル）はインスタグラムの声明でこう記した。「私たちのスポーツには汚職が多すぎる。それが大陸中の何百万人ものファンの情熱を殺している。 選手たちはピッチ上で全力を尽くしているが、試合やタイトルを決定づけるのはピッチ外での判断だ。」
マネは「深く失望している」と述べた。彼の祖国、アフリカのサッカー、そしてファンは「より良いもの、公正さ、透明性、そして敬意」に値するのだ。 一方、セネガルサッカー協会は、「できるだけ早くローザンヌの国際スポーツ仲裁裁判所（CAS）に異議申し立てを行う」と発表し、この決定を「アフリカのサッカーの名誉を傷つける、不当かつ前例のない、容認できない決定」と述べた。
アブドゥライ・セイドゥ・ソウ事務局長は国営放送RTSで次のように付け加えた。「我々は弁護士と連絡を取り、上訴する。我々は一切の手段を厭わない。正義は我々の味方だ。」この決定は「アフリカにとっての恥」であると述べた。
アフリカネイションズカップ決勝：試合中断の危機が何度かあった
セネガル代表選手の中でいち早く反応したのはパテ・シスだった。ラージョ・バジェカーノに所属するこのMFは、メダルとトロフィーを手にした自身の写真を複数枚添えて、モロッコに3-0の勝利が与えられたという新たな試合結果について、X（旧Twitter）に次のように投稿した。「泣き虫どもには、あと3点でもあげればいいさ。」
この決定の背景には、1月18日にラバトで行われた決勝戦での騒動があった。試合は中断寸前まで追い込まれていた。後半終了間際にモロッコにPKが与えられたことを受け、セネガルの選手たちは抗議のため一時ピッチを退いていた。 長い中断の後、試合は再開されたが、ブラヒム・ディアスがPKを失敗し、パペ・ゲイエ（94分）がセネガルに1-0の決勝ゴールを決めた。
CAFは、ディアスのPK前のセネガル選手らの行動を規約第82条および第84条違反と認定し、モロッコサッカー協会の異議申し立てを認めた。さらに、観客席では混乱が発生しており、これも試合中止につながる可能性があった。治安部隊がセネガルサポーターのピッチへの乱入を阻止した。
- AFP
モロッコ、CAFの決定に冷静な反応
「CAF上訴委員会は、CAFアフリカネイションズカップ（AFCON）規定第84条に基づき、2025年モロッコで開催されるトータルエナジーズCAFアフリカネイションズカップ （AFCON）モロッコ2025（以下「当該試合」）において、セネガル代表チームは敗北したとみなされ、試合結果は3対0でモロッコ王立サッカー連盟（FRMF）の勝利とみなされる」と、CAFの声明は文字通り述べている。
これに対し、モロッコサッカー連盟は冷静に次のようにコメントした。「この措置は、本大会に参加した各チームの競技的パフォーマンスを疑うものではなく、単に大会規定の適用を求めるものである。」
アフリカネイションズカップ：過去5回の優勝チーム
年 国 2026 モロッコ 2024 コートジボワール 2022 セネガル 2019 アルジェリア 2017 カメルーン