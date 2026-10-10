チリ戦でゴールを決め、一時はアメリカ代表史上最年少得点者となった17歳のウインガーは、以前からボルシア・ドルトムントのシステムにおける有数の有望株と見なされてきた。アメリカ人選手であるアルベルトは4月にクラブデビューを果たし、17歳の誕生日の15日前にブンデスリーガで出場したことで、ジオ・レイナを上回り、ブンデスリーガでプレーした最年少のアメリカ人選手となった。

ただし、アルベルトが今季出場したのは1試合のみだ。DFBポカール1回戦のHEBCハンブルク戦に出場し、下部リーグの相手に5-0で勝利した試合で先発して90分間フル出場した。

今季を通じて、コバチとドルトムントは、外部からの関心があるにもかかわらず、アルベルトがクラブのトップチーム構想の一部であると繰り返し述べてきた。情報筋は今夏、ドルトムントが夏の移籍市場でレンタルのオファーをすべて拒否する方針だとGOAL に語っていた。

それでも関心は衰えていない。今季のアルベルトには複数のプレミアリーグ勢を含む多くの欧州ビッグクラブが注目している。その中にはマンチェスター・シティも含まれており、同クラブは今夏、ドルトムントからこのウインガーを完全移籍で獲得するため正式なアプローチを行っていたことを、GOAL が確認している。ドイツメディア『ビルト』は、複数のビッグクラブがアルベルト獲得に最大1500万ユーロ（1680万ドル）を支払う用意があると報じていた。

しかし、コバチはこの10代の選手が現在も将来もクラブの一員であると強調している。