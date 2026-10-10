Getty Images Sport
翻訳者：
情報筋：マンチェスター・シティが、ニコ・コバチ監督がボルシア・ドルトムントでのより大きな役割に期待を寄せる、急成長中のアメリカ代表若手ウインガー、マティス・アルベルトに接触した
- Getty Images
状況
チリ戦でゴールを決め、一時はアメリカ代表史上最年少得点者となった17歳のウインガーは、以前からボルシア・ドルトムントのシステムにおける有数の有望株と見なされてきた。アメリカ人選手であるアルベルトは4月にクラブデビューを果たし、17歳の誕生日の15日前にブンデスリーガで出場したことで、ジオ・レイナを上回り、ブンデスリーガでプレーした最年少のアメリカ人選手となった。
ただし、アルベルトが今季出場したのは1試合のみだ。DFBポカール1回戦のHEBCハンブルク戦に出場し、下部リーグの相手に5-0で勝利した試合で先発して90分間フル出場した。
今季を通じて、コバチとドルトムントは、外部からの関心があるにもかかわらず、アルベルトがクラブのトップチーム構想の一部であると繰り返し述べてきた。情報筋は今夏、ドルトムントが夏の移籍市場でレンタルのオファーをすべて拒否する方針だとGOAL に語っていた。
それでも関心は衰えていない。今季のアルベルトには複数のプレミアリーグ勢を含む多くの欧州ビッグクラブが注目している。その中にはマンチェスター・シティも含まれており、同クラブは今夏、ドルトムントからこのウインガーを完全移籍で獲得するため正式なアプローチを行っていたことを、GOAL が確認している。ドイツメディア『ビルト』は、複数のビッグクラブがアルベルト獲得に最大1500万ユーロ（1680万ドル）を支払う用意があると報じていた。
しかし、コバチはこの10代の選手が現在も将来もクラブの一員であると強調している。
- Getty Images Sport
「非常に才能ある若者」
「制限はない」と、コバチは金曜日、アルベルトについて問われた際に語った。「非常に才能のある若者で、すでにトレーニングで本当に良い兆候を見せている。すでにカップ戦にも出場しており、遅かれ早かれ、おそらく早いうちに、ここで半年前にはおそらく考えられなかったほど多くの出場時間を得ることになるだろう」
- Getty Images Sport
アルバートのアメリカ代表でのブレークスルー
アルベルトは、代表ウィーク中にUSMNTで長期間にわたって活動した後、つい最近ドイツへ戻ったばかりだった。チリに4-2で勝利した試合でゴールを決めたことで、アルベルトは元ボルシア・ドルトムントのクリスチャン・プリシッチを上回り、USMNT史上最年少得点者となった。もっとも、その記録は数日後、フィラデルフィア・ユニオンの新星カバン・サリバンがメキシコ戦でゴールを決めたことで破られた。
USMNTは最終的に今回のキャンプで4試合すべてに勝利し、ペルー、チリ、メキシコ、カナダを破った。未出場だった13選手のうち、アルベルトはジュリアン・ホール、ブルックリン・レインズと並び、4試合すべてに出場した3人のうちの1人だった。
- AFP
次に何が起こる？
現在リーグ首位に立つボルシア・ドルトムントは、金曜日のヴェルダー・ブレーメン戦の引き分けを受けても、ブンデスリーガ開幕からの5試合でいまだ無敗を維持している。次はチャンピオンズリーグでボデ／グリムトと対戦する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。