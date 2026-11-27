情報筋：ブルックリンFC、2027年シーズンの活動を休止へ。2028年にUSL復帰の可能性
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リーグの要件を満たせず
ブルックリンの活動休止は、USLでチームが運営を続けるために定められた複数の財務要件を満たせなかったことを受けたものだ。リーグは2028年に昇降格制度の導入を目指しており、このオフシーズンは財務規定の適用を厳格化している。GOALは先週、選手たちとUSL選手会（USLPA）が緊急協議を行ったと最初に報じていた。
「男子チームについては、男子部門の運営体制を見直し、2028年のUSLリーグ・ワンでの競技復帰を目指すため、ブルックリンFCは2027年のUSLチャンピオンシップには参加しません」とクラブは述べた。
今シーズンはUSLリーグ・ワンの複数のクラブが活動を停止した。一方、チャンピオンシップ所属クラブがプレーを休止するのはブルックリンが初めてで、USLのクラブとしては2025年末にノースカロライナFCが活動を停止して以来となる。
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苦境が続いたチーム
男子チームはこの数カ月、苦境に立たされていた。参入初年度の勝利はわずか5試合。スポーティングディレクター兼ゼネラルマネジャーのブライアン・マクブライドは、男子チームのレギュラーシーズン終了直後の11月13日にクラブを離れた。コニーアイランドを拠点とするクラブは、2023年の創設以来、フロントの人事を大きく変えてきた。初代会長のマックス・マンスフィールドは2021年にクラブに加わり、チームが試合を行う前の2024年6月に退任した。
- Patrick McCormack
変化するリーグ
活動休止の決定は、リーグ本部がチームの管理方法を大きく変更したことを受けたものだ。このオフシーズンには複数のクラブの財務状況が厳しく監視されており、来年までにほかのチームも活動を停止する可能性がある。
「ほかのクラブとも協議を続けている。私たちは戦略的に判断し、『成功するクラブになり、選手をきちんとケアし、健全に事業を運営できると思えないなら、参加は認めない』と伝えることになる。私たちが目指す水準に達していないと考え、2チーム、3チーム、あるいは4チームを除外する選択をする可能性もある」と、USLの会長兼CEOであるポール・マクドノーはGOALに語った。
ブルックリンは、このオフシーズンに活動を休止する4番目のUSLクラブとなる。
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プレー再開の可能性
今回の決定は、ブルックリンFC男子チームの完全な終焉を意味するものではない。一定の財務要件を満たせば、2028年までにUSLリーグ・ワンでプレーを続けることをリーグは認める意向だと、情報筋は確認した。クラブも復帰の意向を明らかにしている。
「ブルックリンFCは今後数カ月にわたりUSLと緊密に協力していきます。クラブの復帰はリーグの要件を満たすことが条件となります」とクラブは述べた。
その頃には、リーグの姿は一変しているかもしれない。USLは米国で、昇降格制度によって結ばれた3つのプロリーグからなる新たなフットボールのピラミッド構築を目指している。新たな1部リーグのUSLプレミアは、10年以内に20チームを擁する見込みだ。さらにチャンピオンシップに20チーム、USLリーグ・ワンに40チームが所属することになる。
USLとUSLPAは今年初め、新設されるトップリーグに関する規定に加え、クラブが財務上の問題に直面した場合の保護措置をさらに盛り込んだ、画期的な労使協定に合意した。
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