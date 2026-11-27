ブルックリンの活動休止は、USLでチームが運営を続けるために定められた複数の財務要件を満たせなかったことを受けたものだ。リーグは2028年に昇降格制度の導入を目指しており、このオフシーズンは財務規定の適用を厳格化している。GOALは先週、選手たちとUSL選手会（USLPA）が緊急協議を行ったと最初に報じていた。

クラブは金曜午後に発表した声明で、この知らせを認めた。

「男子チームについては、男子部門の運営体制を見直し、2028年のUSLリーグ・ワンでの競技復帰を目指すため、ブルックリンFCは2027年のUSLチャンピオンシップには参加しません」とクラブは述べた。

今シーズンはUSLリーグ・ワンの複数のクラブが活動を停止した。一方、チャンピオンシップ所属クラブがプレーを休止するのはブルックリンが初めてで、USLのクラブとしては2025年末にノースカロライナFCが活動を停止して以来となる。