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Colorado Rapids v San Diego FCGetty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

情報筋：ハル・シティ、最大2300万ドルの移籍でコロラド・ラピッズの新鋭ルーカス・ヘリントン獲得へ合意 reached

移籍情報
MLS
コロラド ラピッズ
L. Herrington
オーストラリア
ハル・シティ
プレミアリーグ

GOALの確認によると、ハル・シティはコロラド・ラピッズからオーストラリア代表のルーカス・ヘリントンを獲得することで合意に達した。関係者がGOALに明かしたところによれば、18歳のワールドカップ経験者である同選手の移籍金は最大2300万ドルとなる見込みで、ヘリントンはコロラドで1シーズンにも満たない在籍期間を経てプレミアリーグへ飛躍することになる。

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    状況

    ハル・シティはラピッズに対し、初期費用としておよそ1700万ドルを支払うことで合意した。ただ、この契約には高額のアドオンも盛り込まれる。ラピッズはボーナスで最大600万ドルを受け取る可能性があり、さらにクラブはこのDFが将来売却された際の利益の15％も受け取ることになる。

    この移籍により、ヘリントンは今季プレミアリーグに復帰するハルの一員となる。クラブは昨季のチャンピオンシップ・プレーオフを制し、決勝でミドルズブラを下して今季のトップリーグ昇格を決めた。

    ヘリントンの移籍は、ジ・アスレティックが最初に報じた。

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ヘリントンのこれまでのキャリア

    この10代の選手のMLSでの在籍期間は結果的に短いものとなり、ヘリントンは全公式戦20試合に出場しただけでリーグを去ることになった。ヘリントンは1月にラピッズへ加入。昨年8月に移籍合意に達しており、母国オーストラリアのブリスベン・ロアーFCからMLSへ渡っていた。ラピッズがヘリントン獲得に支払った金額は100万ドル未満だった。

    代表レベルでは、ヘリントンは3月にオーストラリア代表でA代表デビューを果たし、この夏には自国のワールドカップメンバーにも選出された。今夏は2試合で先発し、グループステージのパラグアイ戦とラウンド32のエジプト戦に出場したが、後者ではPKを失敗し、それがオーストラリアの敗退を決定づけた。


  • imago-sport-1079136245.jpgDeFodi Images

    節目となる移籍

    ヘリントンに対して受け取った移籍金は、MLS史上でも屈指の高額なものとなる。すべてのアドオンが支払われた場合、リーグ史上2番目に高額な売却となり、全ボーナス支払い後に約2900万ドルの移籍金となったジョン・デュランのシカゴ・ファイアーからアストン・ヴィラへの移籍に次ぐ規模となる。

    『The Athletic』によると、ヘリントンを巡って動いていたのはハルだけではなく、バルセロナとリヴァプールもこの10代の選手に関心を示していた。

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    次に何が起こる？

    ハル・シティは現在、クラブのプレシーズンの真っただ中にあり、その日程は土曜日に行われるアイントラハト・フランクフルトとの親善試合へと続く。クラブは8月22日にシーズン開幕を迎え、MKMスタジアムでは2017年以来となるプレミアリーグの試合でマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。