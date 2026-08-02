ハル・シティはラピッズに対し、初期費用としておよそ1700万ドルを支払うことで合意した。ただ、この契約には高額のアドオンも盛り込まれる。ラピッズはボーナスで最大600万ドルを受け取る可能性があり、さらにクラブはこのDFが将来売却された際の利益の15％も受け取ることになる。

この移籍により、ヘリントンは今季プレミアリーグに復帰するハルの一員となる。クラブは昨季のチャンピオンシップ・プレーオフを制し、決勝でミドルズブラを下して今季のトップリーグ昇格を決めた。

ヘリントンの移籍は、ジ・アスレティックが最初に報じた。