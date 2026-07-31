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Ryan Tolmich

翻訳者：

情報筋：アメリカ代表とコロンバス・クルーのウイングバック、マックス・アーフステンがミドルズブラへの750万ドルの移籍をまとめへ

移籍情報
アメリカ合衆国
マックス・アーフステン
コロンバス クルー
MLS
Middlesbrough
EFL チャンピオンシップ

ミドルズブラが、コロンバス・クルー所属でアメリカ男子代表のDFマックス・アーフステンを、最大750万ドルの契約で獲得する合意の最終調整に入っていることが分かった。情報筋がGOALに明かした。 この移籍が実現すれば、アーフステンはチャンピオンシップの同クラブで、同じくコロンバス・クルー育ちのアメリカ男子代表のチームメート、セバスチャン・ベルハルターとエイダン・モリスと合流することになる。

  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    状況

    アーフステンは今後数日以内にイングランドへ渡り、ボロへの移籍を完了させる見通しだ。関係者がGOALに明かしたところによると、クラブは出来高とボーナスを含めて最大750万ドルの移籍金を支払うという。一方でクルーは、将来の売却時に利益の一部を受け取る条項を保持する見込みだ。

    ボロは契約成立にこぎ着けるまで、しばらく前からアーフステンの獲得を狙っていた。同クラブは昨夏にも25歳のDF／ウインガーを追っており、フランスのトゥールーズも2025年にアーフステン獲得へオファーを出していた。

    アーフステンの移籍は、『ジ・アスレティック』が最初に報じた。

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  • imago-sport-1075444205.jpgIcon Sportswire

    アメリカとの関連

    ボロがこの契約をまとめれば、アルフステンはチームで3人目のUSMNT選手となる。その3人はいずれもコロンバスとのつながりを持つ。

    モリスは2024年にクラブへ加入し、ボロの最重要戦力の一人へと成長。昨季はチームを昇格プレーオフ進出へ導く一助となった。しかし、最終的には決勝で敗れ、今季もチャンピオンシップにとどまることが決まった。

    プレミアリーグ昇格を目指す戦いを続けるため、クラブは最近、バンクーバー・ホワイトキャップスからベルハルターを獲得した。ベルハルターの契約は冬に満了する予定だったが、ボロは今夏、約200万ドルの移籍金で確保に成功した。

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    アルフステンのこれまでのキャリア

    アーフステンはここ数年でMLS屈指のウイングバックへと成長し、直近2シーズンの夏はいずれもオールスターに選出されている。もともとは2023年のMLSドラフトでクルーに指名され、アーフステンはその飛躍によって2025年にアメリカ代表デビューを果たした。その後は21試合に出場し、チームのワールドカップ登録メンバーにも名を連ねた。今夏の同大会では1試合に出場し、ベルギー戦で途中出場している。

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  • 次に何が来る？

    ミドルズブラは土曜日、プレシーズン最後の親善試合でエスパニョールと対戦する予定だ。その後、クラブは8月7日にレクサムとのEFLカップ戦で公式戦をスタートさせ、8月15日にはリンカーン・シティとの一戦でチャンピオンシップ開幕を迎える。