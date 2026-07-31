アーフステンは今後数日以内にイングランドへ渡り、ボロへの移籍を完了させる見通しだ。関係者がGOALに明かしたところによると、クラブは出来高とボーナスを含めて最大750万ドルの移籍金を支払うという。一方でクルーは、将来の売却時に利益の一部を受け取る条項を保持する見込みだ。

ボロは契約成立にこぎ着けるまで、しばらく前からアーフステンの獲得を狙っていた。同クラブは昨夏にも25歳のDF／ウインガーを追っており、フランスのトゥールーズも2025年にアーフステン獲得へオファーを出していた。

アーフステンの移籍は、『ジ・アスレティック』が最初に報じた。