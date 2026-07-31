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情報筋：アメリカ代表とコロンバス・クルーのウイングバック、マックス・アーフステンがミドルズブラへの750万ドルの移籍をまとめへ
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状況
アーフステンは今後数日以内にイングランドへ渡り、ボロへの移籍を完了させる見通しだ。関係者がGOALに明かしたところによると、クラブは出来高とボーナスを含めて最大750万ドルの移籍金を支払うという。一方でクルーは、将来の売却時に利益の一部を受け取る条項を保持する見込みだ。
ボロは契約成立にこぎ着けるまで、しばらく前からアーフステンの獲得を狙っていた。同クラブは昨夏にも25歳のDF／ウインガーを追っており、フランスのトゥールーズも2025年にアーフステン獲得へオファーを出していた。
アーフステンの移籍は、『ジ・アスレティック』が最初に報じた。
- Icon Sportswire
アメリカとの関連
ボロがこの契約をまとめれば、アルフステンはチームで3人目のUSMNT選手となる。その3人はいずれもコロンバスとのつながりを持つ。
モリスは2024年にクラブへ加入し、ボロの最重要戦力の一人へと成長。昨季はチームを昇格プレーオフ進出へ導く一助となった。しかし、最終的には決勝で敗れ、今季もチャンピオンシップにとどまることが決まった。
プレミアリーグ昇格を目指す戦いを続けるため、クラブは最近、バンクーバー・ホワイトキャップスからベルハルターを獲得した。ベルハルターの契約は冬に満了する予定だったが、ボロは今夏、約200万ドルの移籍金で確保に成功した。
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アルフステンのこれまでのキャリア
アーフステンはここ数年でMLS屈指のウイングバックへと成長し、直近2シーズンの夏はいずれもオールスターに選出されている。もともとは2023年のMLSドラフトでクルーに指名され、アーフステンはその飛躍によって2025年にアメリカ代表デビューを果たした。その後は21試合に出場し、チームのワールドカップ登録メンバーにも名を連ねた。今夏の同大会では1試合に出場し、ベルギー戦で途中出場している。
次に何が来る？
ミドルズブラは土曜日、プレシーズン最後の親善試合でエスパニョールと対戦する予定だ。その後、クラブは8月7日にレクサムとのEFLカップ戦で公式戦をスタートさせ、8月15日にはリンカーン・シティとの一戦でチャンピオンシップ開幕を迎える。
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