情報筋によると、NCAA加盟校の反発で男子大学サッカーの画期的な年間日程改革が頓挫寸前に

男子大学サッカーの画期的な改革が、頓挫の瀬戸際に立たされている。複数の関係者がGOALに語ったところによると、NCAA加盟校は2学期制への移行を覆すのに十分な票を確保する見通しだ。数十年で最大級の改革への道を開いたかに見えた採決から、驚きの展開となっている。NCAAは先月、シーズンを延長する計画を承認したが、土壇場で予想外の反発が起こり、この構想の実現が危ぶまれている。

10月7日、NCAAディビジョンIキャビネットは、10年近くにわたり検討されてきた秋春制への移行を承認した。しかし、この提案は異議申し立てを回避するのに必要な支持を得られないまま可決されたため、加盟校には決定を覆す機会が与えられた。提案を撤回するには少なくとも241校の賛成票が必要で、複数の関係者はGOALに対し、金曜日の米東部時間午後5時の期限までにその数に達する見込みだと語った。

支持者は、2学期制を、秋に集中しているシーズンを延長する理想的な方法とみていた。現在の日程は選手の健康や育成への懸念を招いているほか、12月初旬に行われる決勝戦への注目度の低さも課題となっている。支持者はまた、学生アスリートからの支持も変更すべき重要な理由に挙げている。

この提案は何度も推進され、そのたびに否決されてきた。しかし、ワールドカップ後の勢いに加え、MLSが秋春制へ移行することを受け、懐疑的だった人々もついに提案の承認へと傾いた。支持者は、MLSの移行によって大学ドラフトの重要性が高まることを期待していた。関係者はGOALに対し、こうした移行は国内における大学サッカーの存在感を維持するうえで不可欠だと語った。