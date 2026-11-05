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情報筋によると、NCAA加盟校の反発で男子大学サッカーの画期的な年間日程改革が頓挫寸前に
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2学期制モデルへの支援
男子大学サッカーの画期的な改革が、頓挫の瀬戸際に立たされている。複数の関係者がGOALに語ったところによると、NCAA加盟校は2学期制への移行を覆すのに十分な票を確保する見通しだ。数十年で最大級の改革への道を開いたかに見えた採決から、驚きの展開となっている。NCAAは先月、シーズンを延長する計画を承認したが、土壇場で予想外の反発が起こり、この構想の実現が危ぶまれている。
10月7日、NCAAディビジョンIキャビネットは、10年近くにわたり検討されてきた秋春制への移行を承認した。しかし、この提案は異議申し立てを回避するのに必要な支持を得られないまま可決されたため、加盟校には決定を覆す機会が与えられた。提案を撤回するには少なくとも241校の賛成票が必要で、複数の関係者はGOALに対し、金曜日の米東部時間午後5時の期限までにその数に達する見込みだと語った。
支持者は、2学期制を、秋に集中しているシーズンを延長する理想的な方法とみていた。現在の日程は選手の健康や育成への懸念を招いているほか、12月初旬に行われる決勝戦への注目度の低さも課題となっている。支持者はまた、学生アスリートからの支持も変更すべき重要な理由に挙げている。
この提案は何度も推進され、そのたびに否決されてきた。しかし、ワールドカップ後の勢いに加え、MLSが秋春制へ移行することを受け、懐疑的だった人々もついに提案の承認へと傾いた。支持者は、MLSの移行によって大学ドラフトの重要性が高まることを期待していた。関係者はGOALに対し、こうした移行は国内における大学サッカーの存在感を維持するうえで不可欠だと語った。
激しい競争が生まれる
しかし、NCAAの投票手続きが最後の障害となっている。10月には提案が承認されたものの、撤回期間を回避するのに十分な支持は得られなかった。このため、3分の2が提案の撤回に賛成すれば、廃案となる可能性がある。さらにNCAAの規則では、男子サッカー部を持つかどうかにかかわらず、投票資格のあるディビジョンIの大学に投票権が与えられる。そのため、この競技に直接関わっていない大学にも意思を示す機会が与えられた。
ディビジョンIの男子サッカー部を持つ213校のうち、約80校がこの変更を強く支持していると、関係者は GOAL に語った。しかし、他の大学では懐疑的な見方が強く、大きな反発を招いている。男子サッカー部を持たない大学が形成する有力な投票勢力に、もともと提案に懐疑的だった大学が加わり、金曜日の期限までに撤回票が必要な3分の2を超えると見込まれている。木曜日の朝の時点で、撤回に投票した大学のうち80校以上は男子サッカー部を持たないと、関係者はGOALに語った。
反対の理由は複数ある。よく挙げられるのは、変更によって、チームのメディア対応や広報活動を担う広報担当者（SID）の負担が増すのではないかという懸念だ。いわゆる「ミッドメジャー」のプログラムでは、1人の職員が年間を通じて複数のチームの業務を取り仕切ることも珍しくない。また、他の競技でも同様の変更を求める動きが相次ぐ「危険な前例」になると指摘する人もいる。
計画の支持者はこうした懸念を「不安をあおるもの」だと退けている。関係者の1人はGOALに対し、撤回に投票した人たちについて「そんなことをする度胸があるとは信じられない」と語った。
変更はまだ可能
この案を支持する人々は、なお大きな変革への道が残されていると考えている。メリーランド大学のサショ・シロフスキ監督はGOALに対し、2学期制モデルの導入に最も熱心な約80大学が、米国サッカー連盟の協力も得ながら、独自の枠組みを作る可能性があると語った。
「米国サッカー連盟が積極的に動き、非常に強い関心を持つ大学のために別の解決策を見つけてくれると思う。今度はFBSとFCSのような形になるかもしれない。導入を望まない大学はそのまま残り、これまで通りのやり方を続けられるかもしれないし、導入に関心のある大学のために新たな枠組みを作ることになるかもしれない。十分にあり得る結果だと思う」と話した。
他の監督たちも、競技の在り方を変える方法を模索する中で米国サッカー連盟と建設的な対話ができているとして、同様の変化が実現する可能性に言及した。
撤回を求める票を期限前に取り下げることも、確かに可能だ。しかし関係者らは、ここ数日で勢いを増しているという「水面下での政治的な駆け引き」を挙げ、そうなる可能性は低いとの見方を示した。
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