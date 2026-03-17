情報筋によると、米国代表のスター選手リカルド・ペピが、フルアムへの4200万ドルでの移籍に近づいている。

GOALの情報筋によると、この移籍はほぼ完了しており、契約成立にはメディカルチェックのみが残っているという。しかし、その準備作業の多くは冬の期間に行われており、当時フルハムは、このストライカーが腕を骨折した後も、3500万ドルの移籍金での契約成立に向けて動いていた。

ペピとクラブ間の個人条件はすでに合意済みであり、PSVは2年連続でオファー額が増加する中、このストライカーを売却して利益を得る構えだ。2025年1月、PSVはプレミアリーグのクラブから2070万ドルのオファーを受けたと、当時の情報筋がGOALに伝えており、ウェストハムも買い取りオプション付きのレンタルオファーを出していた。

ペピがフルハムでプレーする最初のアメリカ人選手というわけではない。同クラブには現在、同じく米国代表のスター選手であるアントニー・ロビンソンが在籍しており、クリント・デンプシー、ブライアン・マクブライド、ティム・リームらもクレイヴン・コテージで英雄となった。

ペピの移籍に関するニュースは、ファブリツィオ・ロマーノ氏が最初に報じた。