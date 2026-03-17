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Ryan Tolmich

翻訳者：

情報筋によると、米国代表のスター選手リカルド・ペピが、フルアムへの4200万ドルでの移籍に近づいている。

GOALの取材によると、フラムは米国代表のスターFWリカルド・ペピの獲得に向け、4200万ドルの移籍金で合意間近だという。PSVのこのストライカーは、1月の移籍市場で2年連続で移籍が寸前で破談となっていたが、今夏移籍市場を前に移籍が成立する見通しで、プレミアリーグへの移籍が目前に迫っている。

  • PSV Eindhoven v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    今、何が起きているのか

    GOALの情報筋によると、この移籍はほぼ完了しており、契約成立にはメディカルチェックのみが残っているという。しかし、その準備作業の多くは冬の期間に行われており、当時フルハムは、このストライカーが腕を骨折した後も、3500万ドルの移籍金での契約成立に向けて動いていた。

    ペピとクラブ間の個人条件はすでに合意済みであり、PSVは2年連続でオファー額が増加する中、このストライカーを売却して利益を得る構えだ。2025年1月、PSVはプレミアリーグのクラブから2070万ドルのオファーを受けたと、当時の情報筋がGOALに伝えており、ウェストハムも買い取りオプション付きのレンタルオファーを出していた。

    ペピがフルハムでプレーする最初のアメリカ人選手というわけではない。同クラブには現在、同じく米国代表のスター選手であるアントニー・ロビンソンが在籍しており、クリント・デンプシー、ブライアン・マクブライド、ティム・リームらもクレイヴン・コテージで英雄となった。

    ペピの移籍に関するニュースは、ファブリツィオ・ロマーノ氏が最初に報じた。

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  • Ricardo Pepi PSVGetty

    ペピがPSVへ

    ペピは2023年にPSVに加入して以来、スーパースターとしての地位を確立してきた。その間、今シーズンになって初めてPSVの正ストライカーの座に就いたにもかかわらず、95試合で39ゴールを記録している。

    2024-25シーズンには、エールディヴィジでわずか693分の出場時間で11ゴールを記録したが、今シーズンは935分の出場時間で10ゴールを挙げている。さらに、ペピはPSVのチャンピオンズリーグでの戦いでも存在感を示し、ナポリ、オリンピアコス、アトレティコ・マドリード戦では途中出場でゴールを決め、リヴァプール戦ではオウンゴールを誘発した。

  • Ricardo Pepi USMNT vs JamaicaGetty Images

    米国代表入りを目指して

    予選の重要な戦力でありながら2022年ワールドカップ出場を逃したペピは、来夏の大会に向け目標を定めており、熾烈なストライカー争いの中心人物であり続けている。彼は、3月に開催されるベルギーおよびポルトガルとの親善試合に向けた米国代表の合宿に、フォラリン・バログンやパトリック・アジェマンと共に招集された。また、負傷のため合宿を欠場しているハジ・ライトも、ストライカー候補の一角として名乗りを上げている。

    ペピはUSMNTでの通算34試合で13ゴールを記録しているが、2025年は怪我のため出場はわずか1試合にとどまった。

  • Ricardo Pepi PSV 2025-26Getty

    次は何が待っているのでしょうか？

    ペピとPSVは、代表戦中断期間に入る前にもう1試合を戦う。PSVはすでにエールディヴィジ首位で16ポイントのリードを築いているが、ペピがアトランタへ向かう前の日曜日、テルスターと対戦する。その後、3月28日のベルギー戦を控えた米国代表にすべての注目が集まることになる。

    一方、フラムは土曜日にバーンリーと対戦し、これが国際試合の合間の最後の試合となる。

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