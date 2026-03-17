AFP
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情報筋によると、米国代表のスター選手リカルド・ペピが、フルアムへの4200万ドルでの移籍に近づいている。
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今、何が起きているのか
GOALの情報筋によると、この移籍はほぼ完了しており、契約成立にはメディカルチェックのみが残っているという。しかし、その準備作業の多くは冬の期間に行われており、当時フルハムは、このストライカーが腕を骨折した後も、3500万ドルの移籍金での契約成立に向けて動いていた。
ペピとクラブ間の個人条件はすでに合意済みであり、PSVは2年連続でオファー額が増加する中、このストライカーを売却して利益を得る構えだ。2025年1月、PSVはプレミアリーグのクラブから2070万ドルのオファーを受けたと、当時の情報筋がGOALに伝えており、ウェストハムも買い取りオプション付きのレンタルオファーを出していた。
ペピがフルハムでプレーする最初のアメリカ人選手というわけではない。同クラブには現在、同じく米国代表のスター選手であるアントニー・ロビンソンが在籍しており、クリント・デンプシー、ブライアン・マクブライド、ティム・リームらもクレイヴン・コテージで英雄となった。
ペピの移籍に関するニュースは、ファブリツィオ・ロマーノ氏が最初に報じた。
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ペピがPSVへ
ペピは2023年にPSVに加入して以来、スーパースターとしての地位を確立してきた。その間、今シーズンになって初めてPSVの正ストライカーの座に就いたにもかかわらず、95試合で39ゴールを記録している。
2024-25シーズンには、エールディヴィジでわずか693分の出場時間で11ゴールを記録したが、今シーズンは935分の出場時間で10ゴールを挙げている。さらに、ペピはPSVのチャンピオンズリーグでの戦いでも存在感を示し、ナポリ、オリンピアコス、アトレティコ・マドリード戦では途中出場でゴールを決め、リヴァプール戦ではオウンゴールを誘発した。
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米国代表入りを目指して
予選の重要な戦力でありながら2022年ワールドカップ出場を逃したペピは、来夏の大会に向け目標を定めており、熾烈なストライカー争いの中心人物であり続けている。彼は、3月に開催されるベルギーおよびポルトガルとの親善試合に向けた米国代表の合宿に、フォラリン・バログンやパトリック・アジェマンと共に招集された。また、負傷のため合宿を欠場しているハジ・ライトも、ストライカー候補の一角として名乗りを上げている。
ペピはUSMNTでの通算34試合で13ゴールを記録しているが、2025年は怪我のため出場はわずか1試合にとどまった。
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次は何が待っているのでしょうか？
ペピとPSVは、代表戦中断期間に入る前にもう1試合を戦う。PSVはすでにエールディヴィジ首位で16ポイントのリードを築いているが、ペピがアトランタへ向かう前の日曜日、テルスターと対戦する。その後、3月28日のベルギー戦を控えた米国代表にすべての注目が集まることになる。
一方、フラムは土曜日にバーンリーと対戦し、これが国際試合の合間の最後の試合となる。
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