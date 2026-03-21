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情報筋によると、リカルド・ペピのフルアムへの4200万ドルでの移籍は一時保留となっているが、PSVとの交渉が停滞したものの、取引が完全に破談になったわけではない。
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何が起きたのか
PSVとフラムは今週、移籍の枠組みで合意に達し、ペピがイングランドでメディカルチェックを受ける段階まで交渉は進んでいた。しかし、最終段階において細部の条件を巡って意見の相違が生じた。このつまずきの原因は、移籍を今すぐ成立させるか、それともワールドカップ後の夏に持ち越すかという点にあった。
しかし、GOALの情報筋によると、この移籍交渉は完全に決裂したわけではなく、両クラブは後日、改めて交渉を再開する可能性があるという。
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何が言われたか
PSVのスポーツディレクターで元米国代表MFのアーニー・スチュワート氏は土曜日、この移籍について言及し、結局は最後の細部が問題だったと述べた。
「結局、選手の責任がいつ移管されるかという点で合意に至らなかった」とスチュワートは語った。「冬の休暇期間中にすでにフルハムと交渉していたが、移籍市場が閉じる直前に彼らが動き出した。その時点では、代わりの選手を獲得することができなくなっていたため、移籍は成立しなかった。しかし、1週間後に交渉を再開し、プロセスが再び動き出した。
「選手の責任の所在という問題は、一貫して非常に重要な詳細事項だった。その点については多少近づいたものの、結局のところ、双方の隔たりは依然として大きすぎた」
彼はさらにこう付け加えた。「リカルドはこの移籍を強く望んでいた。何よりもリカルドにとって悔しい状況だ。もちろん、我々は優秀なストライカーをクラブに残せて喜んでいる……[PSV監督の]ピーター・ボス氏が彼と話し合うことになるだろうが、リカルドの性格からして、彼には影響しないだろう。彼はPSVに対して恨みなど抱いていない。」
スチュワートはまた、将来的に交渉が再開される可能性を否定できないとし、移籍成立の可能性も残した。
「それは決してすべきではないことだ」と彼は語った。「もし選手が良い移籍先を見つけられ、それがクラブにとっても良いことなら、我々はそれを実現させるつもりだ。」
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ペピは好調を維持している
ペピは今シーズンもPSVの主力として活躍し、全大会通算27試合に出場して13得点を挙げている。しかし、過去2シーズンは怪我に悩まされており、今年は1月に腕を骨折した。その後復帰し、2月にピッチに戻って以来、4試合に出場して2得点を記録している。
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次は何が待っているのでしょうか？
エールディヴィジで16ポイント差をつけて首位を走るペピとPSVは、日曜日にテルスターと対戦する国際試合中断前の最後の試合を控えている。その後、ペピはベルギーおよびポルトガルとの親善試合に臨む米国代表（USMNT）に合流するため、渡米する予定だ。
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