PSVのスポーツディレクターで元米国代表MFのアーニー・スチュワート氏は土曜日、この移籍について言及し、結局は最後の細部が問題だったと述べた。

「結局、選手の責任がいつ移管されるかという点で合意に至らなかった」とスチュワートは語った。「冬の休暇期間中にすでにフルハムと交渉していたが、移籍市場が閉じる直前に彼らが動き出した。その時点では、代わりの選手を獲得することができなくなっていたため、移籍は成立しなかった。しかし、1週間後に交渉を再開し、プロセスが再び動き出した。

「選手の責任の所在という問題は、一貫して非常に重要な詳細事項だった。その点については多少近づいたものの、結局のところ、双方の隔たりは依然として大きすぎた」

彼はさらにこう付け加えた。「リカルドはこの移籍を強く望んでいた。何よりもリカルドにとって悔しい状況だ。もちろん、我々は優秀なストライカーをクラブに残せて喜んでいる……[PSV監督の]ピーター・ボス氏が彼と話し合うことになるだろうが、リカルドの性格からして、彼には影響しないだろう。彼はPSVに対して恨みなど抱いていない。」

スチュワートはまた、将来的に交渉が再開される可能性を否定できないとし、移籍成立の可能性も残した。

「それは決してすべきではないことだ」と彼は語った。「もし選手が良い移籍先を見つけられ、それがクラブにとっても良いことなら、我々はそれを実現させるつもりだ。」