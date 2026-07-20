Getty Images Sport
翻訳者：
情報筋によると、トッテナムとルーカス・ベルグヴァルの間は連絡なし。スパーズはニューカッスルからの4600万ポンドの移籍オファーを拒否。
- Getty Images Sport
状況
今年の夏初め、ベルグヴァルはトッテナム首脳陣に中盤での出場機会への懸念を伝えた。昨季は公式戦33試合に出場しプレミアリーグで11試合に先発したが、3月にロベルト・デ・ゼルビ監督が就任してからは1度しか先発できなかった。
その1試合とは、デ・ゼルビ監督の初陣となったサンダーランド戦だった。その後、降格を免れた終盤6試合でのベルグヴァルの出場時間はわずか51分。うち最後の4試合は計10分のみだった。
その後、クラブは中盤強化に約2億ポンドを投じてサンドロ・トナリ（ニューカッスル）とマテウス・フェルナンデス（ウェストハム）を獲得。競争はさらに激化する見込みだが、スパーズがニューカッスルのオファーを拒否したことは、クラブが20歳のベルグヴァルを高く評価している証拠だ。
- Getty
最新の情報
GOALの情報筋によると、プレミアリーグ終了後、トッテナム首脳陣とベルグヴァルとの直接のやり取りはほとんどなく、懸念を解消する実質的な話し合いも説得もなかった。
それでもクラブはベルグヴァル獲得を狙う他クラブのオファーを拒否し続けている。ニューカッスルは今週4600万ポンドを提示したがスパーズは拒否。ノッティンガム・フォレストも関心を示している。ベルグヴァルは2031年まで契約が残っており、トッテナムは交渉で有利だ。
- Getty Images Sport
ベルグヴァルの経歴
2024年に850万ポンドでスウェーデンのユルゴーデンから加入したベルグヴァルは、ロンドンのクラブで78試合に出場。契約は2031年まで。
代表では今夏のワールドカップに出場し、チュニジア戦でアシストを記録して大会デビュー。この出場によりスウェーデン代表として史上最年少のワールドカップ選手となった。大会では4試合に出場し、最後の2試合は先発した。代表通算出場数は14試合である。
- Getty
次は何が起こるのでしょうか？
ベルグヴァルはトッテナムのプレシーズン合宿に参加する見込みで、水曜日のMKドンズとの親善試合でシーズンインする。その後、クラブは海外遠征でオークランドFC、シドニー・スーパーカップではシドニーFCとチェルシーと対戦する。トッテナムの姿勢が変わらず、ニューカッスルが条件を改善しない限り、ベルグヴァルはデ・ゼルビ監督の下、中盤の定位置を争う。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。