今年の夏初め、ベルグヴァルはトッテナム首脳陣に中盤での出場機会への懸念を伝えた。昨季は公式戦33試合に出場しプレミアリーグで11試合に先発したが、3月にロベルト・デ・ゼルビ監督が就任してからは1度しか先発できなかった。

その1試合とは、デ・ゼルビ監督の初陣となったサンダーランド戦だった。その後、降格を免れた終盤6試合でのベルグヴァルの出場時間はわずか51分。うち最後の4試合は計10分のみだった。

その後、クラブは中盤強化に約2億ポンドを投じてサンドロ・トナリ（ニューカッスル）とマテウス・フェルナンデス（ウェストハム）を獲得。競争はさらに激化する見込みだが、スパーズがニューカッスルのオファーを拒否したことは、クラブが20歳のベルグヴァルを高く評価している証拠だ。