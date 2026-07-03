トルコメディアは今週、ガラタサライがアーセナル星獲得へ動いており、個人合意済みと報じた。しかしGOALの情報筋はこれを否定。このMFとトルコクラブを結びつける根拠はないという。

情報筋によると、オデガードはアーセナルに残留することを望んでおり、クラブもプレミアリーグ制覇を果たした主将を手放すつもりはない。2021年に加入した27歳のMFは、ピッチ内外でチームに大きな影響を与え、2025-26シーズンは加入以来最高の活躍を見せている。