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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

情報源：アーセナル主将のマーティン・オデゴールは、ガラタサライ移籍説は「完全なデマ」であり、残留すると満足を示した。

移籍情報
アーセナル
マルティン・ウーデゴール
プレミアリーグ
ガラタサライ

GOALの情報筋によると、マーティン・オデゴールは今夏アーセナルを離れてガラタサライへ移籍する予定はなく、退団報道は「完全に誤り」だという。このMFはプレミアリーグ連覇を目指すチームで重要な役割が期待されているが、現在はノルウェー代表のワールドカップに集中している。

  • Martin Odegaard Arsenal 2025-26Getty

    何が起きたの？

    トルコメディアは今週、ガラタサライがアーセナル星獲得へ動いており、個人合意済みと報じた。しかしGOALの情報筋はこれを否定。このMFとトルコクラブを結びつける根拠はないという。

    情報筋によると、オデガードはアーセナルに残留することを望んでおり、クラブもプレミアリーグ制覇を果たした主将を手放すつもりはない。2021年に加入した27歳のMFは、ピッチ内外でチームに大きな影響を与え、2025-26シーズンは加入以来最高の活躍を見せている。

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  • Martin Odegaard Arsenal West Ham 2025-26Getty

    オデガールのアーセナルでのキャリア

    2021年にロンドンへ移籍（当初はレンタル、その夏に完全移籍）して以来、オデゴールはアーセナルにとって欠かせない存在だ。2022年にはオーバメヤンとラカゼットの退団を受けキャプテンに就任し、以降チームをプレミアリーグ優勝争いに導いてきた。

    昨季は22年ぶりリーグ制覇の立役者となり、チャンピオンズリーグ決勝でもパリ・サンジェルマンと対戦した。

    アーセナルでの通算出場は234試合、42得点を挙げ、プレミアリーグ優勝トロフィーとコミュニティ・シールドを獲得。2022-23と2023-24の2シーズン連続でクラブの年間最優秀選手にも選ばれた。

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ノルウェーでの任務

    オデガードは現在、ワールドカップに出場中のノルウェー代表に合流している。代表4試合中3試合に先発し、グループステージ最終戦のフランス戦のみ欠場した。彼が先発した試合はすべて勝利し、イラク、セネガル、ベスト64（ラウンド・オブ・32）のコートジボワール戦でそれぞれ1アシストを記録した。

    27歳のオデゴールは代表71試合で5得点を記録し、2021年から続くキャプテンとしてチームを牽引している。ノルウェーがワールドカップに出場するのは1998年以来25年ぶりだ。

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  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    次は何が起こるのでしょうか？

    ベスト32を突破したノルウェーは、ノックアウトステージの第2ラウンドへ進んだ。次はブラジルとの大一番が7月5日にニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われる。