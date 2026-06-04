「情けない！」投資家ハサン・イスマイクが支援を拒否し、1860ミュンヘンに強制降格超えの危機。

ヨルダン出身の同氏は『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙に「毎年新たな資金を投入するだけでは解決にならないことは、誰もが理解しているはずだ」と述べた。問題は「誰かが追加融資をするかどうかではない。クラブが毎シーズン緊急資金に頼らない安定した未来をどう築くかだ」と語った。

地域リーグ降格でメインスポンサー「ディ・バイエルイシェ」が契約を解除したため、クラブは破産回避に270万ユーロが必要だ。この額は3部ライセンス取得費とちょうど同じである。

水曜、クラブ幹部はギーシングの事務所に集まったファンに声明を発表。資金不足により4部リージョナルリーガへの降格を認めました。

ゲルノット・マング会長は「ライセンス取得ならず、来季は地域リーグで戦う」と表明。午後5時の期限までに不足270万ユーロを証明できなかった。