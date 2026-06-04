ミュンヘナー・レーヴェンが破産しても、投資家ハサン・イスマイク氏は支払期日を迎えた債務を肩代わりするつもりはないようだ。
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「情けない！」投資家ハサン・イスマイクが支援を拒否し、1860ミュンヘンに強制降格超えの危機。
ヨルダン出身の同氏は『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』紙に「毎年新たな資金を投入するだけでは解決にならないことは、誰もが理解しているはずだ」と述べた。問題は「誰かが追加融資をするかどうかではない。クラブが毎シーズン緊急資金に頼らない安定した未来をどう築くかだ」と語った。
地域リーグ降格でメインスポンサー「ディ・バイエルイシェ」が契約を解除したため、クラブは破産回避に270万ユーロが必要だ。この額は3部ライセンス取得費とちょうど同じである。
水曜、クラブ幹部はギーシングの事務所に集まったファンに声明を発表。資金不足により4部リージョナルリーガへの降格を認めました。
ゲルノット・マング会長は「ライセンス取得ならず、来季は地域リーグで戦う」と表明。午後5時の期限までに不足270万ユーロを証明できなかった。
- DPA
1860のレジェンドたちが怒る：「無責任で品格がない。関係者全員に言えることだ」
ブンデスリーガ創設メンバーだったこのクラブの将来は、現時点では不透明だ。3部契約の選手で地域リーグ契約を持つのはわずか8人との噂もある。さらに、マルクス・カウチンスキ監督が4部降格に同行する可能性は低い。
一方、クラブのレジェンドであるダニエル・ビエロフカとサシャ・メルダースは首脳陣を強く批判した。ビエロフカはBR24に「これは恥だ。他にどう表現すればいいのか分からない」と怒りを露わにした。「無責任で品格がない。関係者全員に言えることだ。例外はいない」
一方、47歳のメーラーズは「まったくの狂気だ。もはや言葉がない」と語り、2017年の強制降格時のように選手一丸で再起を促した。 「当時、ビエロが私の前に立ち、『今こそ度胸を見せて、残留しろ』と言ったのを覚えている。今、どれだけの選手が『ライオンズ』を心から大切に思っているのか、興味がある。諦めるなんて選択肢はない。絶対にだ。」
当時、自身は好条件の移籍話があったにもかかわらず残留し、33試合で19得点を挙げて1860の3部復帰を遂げた。ザールブリュッケンとの昇格プレーオフでも3得点を記録した。
1860ミュンヘンが地域リーグへ降格：3部リーグの下位5チーム
シーズン
順位
2021/22
4
2022/23
8
2023/24
15
2024/25
11
2025/26
8