「情けない、弱々しい、怠惰だ」――ニューカッスルのレジェンド、アラン・シアラーが、サンダーランドに敗れた痛手となるタイン・ウェア・ダービーでのマグパイズのパフォーマンスに対し、容赦ない評価を下した

日曜日のセント・ジェームズ・パークは、ニューカッスル・ユナイテッドが好調なスタートを活かせず、ライバルのサンダーランドに2-1で敗れたことで、場内は険悪な雰囲気に包まれた。マグパイズはアンソニー・ゴードンのゴールで早い段階で先制したものの、後半に入るとパフォーマンスが急落し、クラブのレジェンドから激しい批判を浴びることとなった。

ソーシャルメディアで不満を吐露したアラン・シアラーは、わずか10語で痛烈な評を下した。「またしてもニューカッスルの後半は情けなく、弱々しく、怠惰で、力のないものだった #NEWSUN」