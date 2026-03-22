AFP
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「情けない、弱々しい、怠惰だ」――ニューカッスルのレジェンド、アラン・シアラーが、サンダーランドに敗れた痛手となるタイン・ウェア・ダービーでのマグパイズのパフォーマンスに対し、容赦ない評価を下した
ダービーでの敗戦を受け、シアラーは容赦ない批判を展開した
日曜日のセント・ジェームズ・パークは、ニューカッスル・ユナイテッドが好調なスタートを活かせず、ライバルのサンダーランドに2-1で敗れたことで、場内は険悪な雰囲気に包まれた。マグパイズはアンソニー・ゴードンのゴールで早い段階で先制したものの、後半に入るとパフォーマンスが急落し、クラブのレジェンドから激しい批判を浴びることとなった。
ソーシャルメディアで不満を吐露したアラン・シアラーは、わずか10語で痛烈な評を下した。「またしてもニューカッスルの後半は情けなく、弱々しく、怠惰で、力のないものだった #NEWSUN」
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エディ・ハウにとって、まさに二面性のある物語
ニューカッスルは当初、試合を完全に支配しているように見えた。10分にゴードンがゴールを決め、前半の残り時間、サンダーランドはまともな脅威を与えることさえ困難だった。しかし、後半は全く様相が一変し、レジス・ル・ブリス監督率いるチームが新たな勢いを見せてきた。
ブラックキャッツの攻勢は、57分にチェムスディン・タルビが至近距離から押し込んでゴールを決めたことで、ついに実を結んだ。
終盤の劇的な展開とVARをめぐる物議
この試合は物議を醸す場面も少なくなかった。特に、マリック・ティアウが力強いヘディングでニューカッスルのリードを奪い返したと思った瞬間がそうだった。主審のアンソニー・テイラーは副審らと協議した末、ジェイコブ・マーフィーがオフサイドの位置にいて、ゴールキーパーのメルカー・エルボルグの視界を妨げていたとして、このゴールを無効とした。
サンダーランドは試合終了間際、この救われたチャンスを最大限に生かした。ブライアン・ブロビーが90分に劇的な決勝ゴールを決めた。最初のシュートはセーブされたものの、そのリバウンドを押し込み、アウェイ側のスタンドで熱狂的な祝福が巻き起こった。
この結果、サンダーランドは最大のライバル相手にリーグ戦2連勝を飾り、順位を上げてプレミアリーグの順位表で11位に浮上した。
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キャラガーがニューカッスルの苦境について言及
元リヴァプールのDFジェイミー・キャラガーも解説に加わり、この結果の歴史的な意義について言及した。スカイ・スポーツのインタビューで、彼は「ブラックキャッツ」が敵地でこのような勝利を収めるのがどれほど久しぶりのことかを強調した。「プレミアリーグでセント・ジェームズ・パークで試合をしてから10年が経つが、ニューカッスルはどうしてもサンダーランドに勝てない」とキャラガーは指摘した。
さらに彼はこう続けた。「彼らにとって、なんと素晴らしい瞬間だろう。ここ4、5年の間、ニューカッスルに勝てるなんて夢にも思わなかったはずだ。昨シーズンはプレーオフを勝ち上がり、最大のライバル相手に2連勝を飾った。これは、若いファンたちが記憶に残す最高の瞬間の一つになるだろう。」
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