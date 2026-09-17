フェリックス・カイデルの招集入りのニュースは公式発表前に報じられ、新たに代表監督に就任した指揮官の激しい反発を招いた。クロップ監督は水曜日の記者会見で、この時期尚早な情報公開に踏み切った記者たちを名指しで批判した。

「昨夜、フェリックス・カイデルともう一度話をして、誰かが彼がメンバー入りすると漏らしてからの16時間か17時間がどんなものだったかを聞いた」とクロップ監督は報道陣に語った。「それから言っておくが、早く出たこと自体はまったく気にしていない」

タイミング自体は気にならないと強調しつつも、このドイツ人指揮官はそうした報道のあり方そのものについての考えを明確にした。「私はそれ自体にはまったく問題はない」と続けた。「ただ、人々が実際に知る必要があるよりも早く物事を世に出すことで生計を立てるのは、少し情けないと思うだけだ。まあ、どうでもいいが」



