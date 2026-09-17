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「情けない！」。ユルゲン・クロップが、サプライズ招集したMFスターを含む自身初の代表メンバーが『リーク』されたとして、ドイツメディアを痛烈批判
代表監督としては異例の船出
クロップは、7月にユリアン・ナーゲルスマンの後任に就いて以降、初の代表キャンプに向けて、前例のない44人の分割メンバーを発表した。ドイツ代表は、通常より長い3週間の中断期間にネーションズリーグ4試合という厳しい日程を戦うため、前リヴァプール指揮官は陣容を2つの明確なグループに分けた。
カイ・ハフェルツやジャマル・ムシアラのような主力は最初の2試合に出場し、フロリアン・ヴィルツは後半の試合から合流する。最も注目を集めた決定は、23歳のエルヴァースベルクMFケイデルの初招集だった。一方、シュトゥットガルトのFWデニズ・ウンダヴは、直近のワールドカップでドイツ代表の最多得点者だったにもかかわらず、完全にメンバー外となった。
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記者会見で火花
フェリックス・カイデルの招集入りのニュースは公式発表前に報じられ、新たに代表監督に就任した指揮官の激しい反発を招いた。クロップ監督は水曜日の記者会見で、この時期尚早な情報公開に踏み切った記者たちを名指しで批判した。
「昨夜、フェリックス・カイデルともう一度話をして、誰かが彼がメンバー入りすると漏らしてからの16時間か17時間がどんなものだったかを聞いた」とクロップ監督は報道陣に語った。「それから言っておくが、早く出たこと自体はまったく気にしていない」
タイミング自体は気にならないと強調しつつも、このドイツ人指揮官はそうした報道のあり方そのものについての考えを明確にした。「私はそれ自体にはまったく問題はない」と続けた。「ただ、人々が実際に知る必要があるよりも早く物事を世に出すことで生計を立てるのは、少し情けないと思うだけだ。まあ、どうでもいいが」
肥大化したスカッドを評価する
この膨れ上がった招集メンバーは、過密な国際日程への直接的な対応である。パラグアイに敗れてベスト32敗退に終わった悲惨なワールドカップの戦いを経て、ドイツは新たなスタートを切ることを切望しており、クロップも自身の選択肢を素早く見極めたい考えだ。
レッドブルのフットボール部門を統括した後、ベンチに戻る元リヴァプールおよびボルシア・ドルトムント指揮官は、この大規模な選考の理由を説明した。「代表チームで2週間に4試合を戦うのは、非常に異例なことだ」とクロップは語った。「その時間の中で、できるだけ多くの選手を知りたい」
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極めて重要な4連戦
クロップの任期は、9月24日にオランダと対戦するネーションズリーグの厳しいアウェー戦で始まる。最初のグループの選手たちはその後、わずか3日後にギリシャをホームに迎えるため帰国する。
その最初の対戦に続き、メンバーは第2グループへと全面的に入れ替わる。10月1日にセルビアをホームに迎え、10月4日にギリシャとのリバースフィクスチャーで今回の代表ウインドーを締めくくる。
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