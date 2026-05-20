ドイツは一安心だ――犯人はすでに特定された！この国では、これは歴史的に重要なことだ。なぜなら、物事が思い通りに進まないときは、後になって必ず誰かのせいにしなければならないからだ。もしドイツ代表が、どのような形であれ、今度のワールドカップで期待外れの結果に終わっても、原因分析はすでに済んでいる。
翻訳者：
悲惨な展開だ。ユリアン・ナーゲルスマンは疑問の残る采配で自らを追い込んだ。
2022年カタールW杯の衝撃的な敗退後のように、私たちは細かいスポーツの要素ではなく、大局を見るだろう。当時、チームが好結果を残せなかったのは、適切な政治姿勢や意見表明の欠如が原因とされた。
4年後の現在、焦点となっているのはブンデスリーガのシーズン終盤だ。 「理解されない選考もあるだろう」とドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは3月1日、キッカー誌にW杯の選手選考方針を明かした。彼はインタビューで、前任者以上に個々の選手を具体的に批評した。
その予言は的中した。皮肉なことに、米・加・墨開催の最終メンバーは未だ発表されていない。 特に、マヌエル・ノイアーの正ゴールキーパー復帰を巡る混乱は、ナゲルスマン監督の社会的な信頼を揺るがし、代表選手たちの信頼も損なった。
- Getty Images Sport
ナゲルスマンには失態が待ち受けている
ただし、ここ数日、代表候補や休暇組の選手がメディアに次々と漏れているのは、ナゲルスマンだけの責任ではない。このような情報漏洩はDFBにとっても好ましくなく、その頻度は異常だ。これほど大規模な漏洩は他国ではほとんど見られない。
そのため、木曜の発表に大きなサプライズは期待しにくく、緊張感は薄れた。いま注目されるのはナゲルスマンの説明、特にゴールキーパー人選の理由だ。そこにはすでに複数の落とし穴が待ち受ける。過去がそれを示している。
ヨシュア・キミッヒをMFに移動させた件、レオン・ゴレツカやアレクサンダル・パブロヴィッチの役割を巡る矛盾した発言、さらに『アクチュエル・スポーツスタジオ』で事実を歪曲したとされる場面など、火種は多い。デニズ・ウンダフの騒動も記憶に新しい。
- Getty Images Sport
ジムでの姿がナゲルスマンのイメージを傷つけた
先週土曜、ナゲルスマンは選手名簿の発表延期を決めながら、以前から予定されていたZDF出演をキャンセルしなかった。その姿勢は評価できる。しかし直前にノイアーとバウマンの問題が報じられたため、ファンは大きな期待を寄せていた。
しかし彼は具体的な選手起用について一切語らず、FIFAに提出済みの55名リストすら見ていないと主張する失態を犯した。スタジオに行かず、のんびり過ごす選択肢もあったはずだ。 結果として、彼のイメージは損なわれた。
- Getty
ナゲルスマンは驚くべき悪循環に陥った
それ以来、メディアや一般市民のコメント欄には批判が溢れている。ナゲルスマンは信頼を失い、評価は急落した。
2年前、自国開催の欧州選手権を控えた同監督は高い支持を誇った。しかし現在は、采配に専門家やウリ・ヘーネスから厳しい批判が寄せられ、一般評価もマイナスに転じた。
代表メンバー発表を目前に控え、数週間後に迫ったグループリーグ初戦を控えているにもかかわらず、新たな出発への期待感や熱狂は微塵もない。ドイツ代表が過去7試合をすべて勝利で飾っているにもかかわらず、である。木曜日の午後1時以降、ナゲルスマン監督がこの状況を打開することは難しいだろう。
2026年ワールドカップ ドイツ代表のグループリーグ
ゲーム 日付 ドイツ対キュラソー 6月14日 19時（ドイツ時間） ドイツ対コートジボワール 6月20日 22:00（ドイツ時間） ドイツ対エクアドル 6月25日 22:00（ドイツ時間）