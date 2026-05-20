2022年カタールW杯の衝撃的な敗退後のように、私たちは細かいスポーツの要素ではなく、大局を見るだろう。当時、チームが好結果を残せなかったのは、適切な政治姿勢や意見表明の欠如が原因とされた。

4年後の現在、焦点となっているのはブンデスリーガのシーズン終盤だ。 「理解されない選考もあるだろう」とドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは3月1日、キッカー誌にW杯の選手選考方針を明かした。彼はインタビューで、前任者以上に個々の選手を具体的に批評した。

その予言は的中した。皮肉なことに、米・加・墨開催の最終メンバーは未だ発表されていない。 特に、マヌエル・ノイアーの正ゴールキーパー復帰を巡る混乱は、ナゲルスマン監督の社会的な信頼を揺るがし、代表選手たちの信頼も損なった。