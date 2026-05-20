ドイツは安堵した――犯人はすでに特定された。この国では、それが歴史的に重要だ。なぜなら、物事が思い通りに進まないとき、後で必ず誰かのせいにしなければならないからだ。ドイツ代表が今回のワールドカップでどんな形であれ期待外れに終わっても、原因分析はすでに済んでいる。
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悲惨な展開だ。ユリアン・ナーゲルスマンは疑問の残る采配で自らを追い詰めた。
2022年カタールW杯の惨敗後のように、今度は細かいスポーツ面ではなく大局を見るだろう。当時、結果が出なかったのは政治的姿勢や意見表明の在り方が問題視されたためと考えられていた。
4年後の現在、焦点となっているのはブンデスリーガのシーズン終盤だ。 「理解されない選考もあるだろう」とドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは3月1日、キッカー誌に明かした。彼は代表監督として異例の detail なインタビューで、選手一人ひとりを厳しく評価した。
その言葉は的中した。皮肉なことに、米加墨開催大会の最終メンバーは未だ公式発表されていないが、混乱はすでに顕在化している。 特に、マヌエル・ノイアーの正ゴールキーパー復帰を巡る混乱は、ナゲルスマン監督の社会的な信頼を揺るがし、代表選手からの信頼も損なった。
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ナゲルスマンには失態が待ち受けている
ただし公平のために言うと、これはナゲルスマンだけの責任ではない。ここ数日、代表入りする選手と休暇に入る選手の名がメディアに漏れているのだ。DFB（ドイツサッカー連盟）にとって好ましい状況ではなく、この規模の情報漏洩は健全とは言えない。しかも、これほど大規模な漏洩は他国ではほとんど見られない。
そのため、木曜の発表に大きなサプライズは期待しにくく、緊張感は薄れた。いま注目されるのはナゲルスマンの説明、特にゴールキーパー人選の理由だ。そこにはすでに代表監督にとっての落とし穴が潜んでいる。
ヨシュア・キミッヒをMFに移動させた件、レオン・ゴレツカやアレクサンダル・パブロヴィッチの役割を巡る矛盾した発言、さらに『アクチュエル・スポーツスタジオ』で事実を歪曲したとされる場面など、火種は多い。デニズ・ウンダフの騒動も記憶に新しい。
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ジムでの姿がナゲルスマンのイメージを傷つけた
先週土曜、ナゲルスマンは選手選考の発表延期を決めながら、以前から予定されていたZDF出演をキャンセルしなかった。その姿勢は評価できる。しかし直前までメディアがノイアーとバウマンの問題を大きく取り上げていたため、視聴者の期待は高まっていた。
しかし彼は具体的な言及を避け、選手起用にも触れないまま、FIFAに提出済みの55名リストすら見ていないと主張した。スタジオに行かず、のんびり過ごす選択肢もあったはずだ。 結果として、彼のイメージは損なわれた。
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ナゲルスマンは驚くべき悪循環に陥った
それ以来、メディアや一般市民のコメント欄には批判が溢れている。ナゲルスマンは信頼を失い、評価は急落した。
2年前、自国開催の欧州選手権を控えた同監督は高い支持を誇った。しかし現在は、采配に専門家やウリ・ヘーネスから厳しい批判が寄せられ、一般評価もマイナスに転じた。
代表メンバー発表を目前に控え、数週間後に迫ったグループリーグ初戦を控えているにもかかわらず、新たな出発への期待感や熱狂は微塵もない。ドイツ代表が過去7試合をすべて勝利で飾っているにもかかわらず、である。木曜日の午後1時以降、ナゲルスマン監督がこの状況を打開することは難しいだろう。
2026年ワールドカップ ドイツ代表のグループリーグ
ゲーム 日付 ドイツ対キュラソー 6月14日 19時（ドイツ時間） ドイツ対コートジボワール 6月20日 22:00（ドイツ時間） ドイツ対エクアドル 6月25日 22:00（ドイツ時間）