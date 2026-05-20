悲惨な展開だ。ユリアン・ナーゲルスマンは疑問の残る采配で自らを追い詰めた。

2022年カタールW杯の惨敗後のように、今度は細かいスポーツ面ではなく大局を見るだろう。当時、結果が出なかったのは政治的姿勢や意見表明の在り方が問題視されたためと考えられていた。

4年後の現在、焦点となっているのはブンデスリーガのシーズン終盤だ。 「理解されない選考もあるだろう」とドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは3月1日、キッカー誌に明かした。彼は代表監督として異例の detail なインタビューで、選手一人ひとりを厳しく評価した。

その言葉は的中した。皮肉なことに、米加墨開催大会の最終メンバーは未だ公式発表されていないが、混乱はすでに顕在化している。 特に、マヌエル・ノイアーの正ゴールキーパー復帰を巡る混乱は、ナゲルスマン監督の社会的な信頼を揺るがし、代表選手からの信頼も損なった。