フェルナンデスはその後、幼少期にメッシへ抱いていた憧れを振り返る感動的な手紙を公開した。そこでは、2016年にそのFWが一時的に代表引退した際、当時15歳だった自身がメッシに手紙を書いたことを回想している。「君が去ると言ったとき、僕はとても悲しかった。僕はまだ子どもで、いつか君と一緒にプレーできるのかを確かめたくて、君の年齢と自分の年齢を比べて計算していた」とフェルナンデスはつづった。

「君にあと何年残されているのか、僕がプリメーラ・ディビシオンにたどり着くまでにあと何年かかるのか、そんなことを考えていた。そして、たった一度でいいから、アルゼンチン代表で一緒にプレーできたらと夢見ていた」

その幼い頃の夢はやがて、カタールで憧れの存在とともにワールドカップを掲げることで結実した。