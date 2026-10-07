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悲嘆に暮れる。泣き崩れたエンソ・フェルナンデス、退任する主将リオネル・メッシに胸を締めつける手紙を投稿し感情をあらわに
主将の別れにMFが感極まる
『TyC Sports』によると、リオネル・メッシがモヌメンタル・スタジアムで別れのスピーチを行った際、エンソ・フェルナンデスがその夜を象徴する最も胸を打つ場面のひとつを生み出した。アルゼンチンがベナンに3-0で勝利した後、主将がサポーターに語りかける中、マンチェスター・シティのMFはピッチ上で抑えきれずに涙を流している様子が確認された。
25歳のこの選手が悲痛な思いをあらわにした映像は、瞬く間に世界中のソーシャルメディアで拡散された。
「正直、とても感情的な一日だった。いろいろな感情が入り混じっていた」と、フェルナンデスはスタジアムを後にした後、報道陣に語った。「レオがそれを楽しんでくれていたらいいと思うし、僕たちは彼をとても恋しく思うことになる」
- AFP
公開書簡で、憧れの選手と並んでプレーするために幼少期にしていた計算の詳細が明かされる
フェルナンデスはその後、幼少期にメッシへ抱いていた憧れを振り返る感動的な手紙を公開した。そこでは、2016年にそのFWが一時的に代表引退した際、当時15歳だった自身がメッシに手紙を書いたことを回想している。「君が去ると言ったとき、僕はとても悲しかった。僕はまだ子どもで、いつか君と一緒にプレーできるのかを確かめたくて、君の年齢と自分の年齢を比べて計算していた」とフェルナンデスはつづった。
「君にあと何年残されているのか、僕がプリメーラ・ディビシオンにたどり着くまでにあと何年かかるのか、そんなことを考えていた。そして、たった一度でいいから、アルゼンチン代表で一緒にプレーできたらと夢見ていた」
その幼い頃の夢はやがて、カタールで憧れの存在とともにワールドカップを掲げることで結実した。
フェルナンデス、温かなリーダーシップに感謝を示す
ピッチ上での共通の成功に加え、フェルナンデスは、トップチーム合流の瞬間からメッシが示してくれた人間的な温かさと導きを強調した。「僕はアイドルと一緒にピッチに立つことを願ってここに来た。だが実際に出会ったのは、最初の瞬間から僕をチームの一員だと感じさせてくれた人だった」とフェルナンデスは述べた。
「あなたはいつも優しい言葉や助言、ハグ、あるいは必要な時に僕を安心させてくれる振る舞いをしてくれた。僕はそれを決して忘れない」
「あのように接してくれたこと、教えてくれたすべてのこと、そしてあなたの物語の一部を共にさせてくれたことに感謝している」
- Getty Images Sport
象徴的な主将を欠き、見慣れない未来に直面する
アルゼンチンが今後の代表ウィンドーに向けて準備を進める中、フェルナンデスは、伝説の背番号10を欠いたまま代表活動に適応することは、ほとんど不可能に感じると認めた。「今日、次の合宿に君がいないことを想像するのは難しい。ピッチに出ていって、前線にいる君の姿、背番号10をつけた君の姿が見えないのだから」とフェルナンデスは付け加えた。
「レオ、僕はなんて幸運だったんだろう。あの少年は本当に幸運だった。間に合うかどうかも分からないまま、計算をしていたのだから」
「みんな、キャプテンのことを本当に恋しく思うことになる」
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