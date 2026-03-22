「悲喜劇だ！」――ジョゼ・モウリーニョ監督が「嘘に基づく」処分に激怒、ベンフィカ監督は相手ベンチへボールを蹴った事実を否定

2004年にチェルシーの監督として初就任した際、「ザ・スペシャル・ワン」と自らを称して話題を呼んだモウリーニョは、ベンフィカが2点ビハインドから巻き返し、88分に同点ゴールを決めて2-2の劇的な引き分けに持ち込んだ試合の終盤、解任された。

この試合中、物言いの激しい63歳のモウリーニョはポルトのアシスタントコーチ、ルチョ・ゴンサレスとも衝突し、激しい口論に発展した。試合後、モウリーニョは記者団に対し、アルゼンチン人のライバルから「裏切り者」と「20回か30回」呼ばれたと語った。

モウリーニョはレッドカードにより1試合の出場停止処分を受け、さらにゴンサレスとのトラブル（彼がトラブルの火付け役だと非難された）により、追加の1試合を含む計11日間の出場停止処分を科された。チャンピオンズリーグ優勝経験を持つ元ポルト監督は当時、次のように語った。「退場処分については2点ある。審判は、私がFCポルトのベンチに向かってボールを蹴ったから退場させたと言っているが、それは全くの嘘だ。

「3回か4回か5回かは分からないが、ルース・スタジアムでは何度もやったことがある――我々が得点した後、ボールがスタンドに入ったのだ。祝うためであり、幸運なファンにボールを渡すためだ。技術的にはあまり上手くないのは分かっているが、あれはスタンドに向けたものだった。」