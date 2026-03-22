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「悲喜劇だ！」――ジョゼ・モウリーニョ監督が「嘘に基づく」処分に激怒、ベンフィカ監督は相手ベンチへボールを蹴った事実を否定
なぜモウリーニョはポルト戦でレッドカードを受けたのか
2004年にチェルシーの監督として初就任した際、「ザ・スペシャル・ワン」と自らを称して話題を呼んだモウリーニョは、ベンフィカが2点ビハインドから巻き返し、88分に同点ゴールを決めて2-2の劇的な引き分けに持ち込んだ試合の終盤、解任された。
この試合中、物言いの激しい63歳のモウリーニョはポルトのアシスタントコーチ、ルチョ・ゴンサレスとも衝突し、激しい口論に発展した。試合後、モウリーニョは記者団に対し、アルゼンチン人のライバルから「裏切り者」と「20回か30回」呼ばれたと語った。
モウリーニョはレッドカードにより1試合の出場停止処分を受け、さらにゴンサレスとのトラブル（彼がトラブルの火付け役だと非難された）により、追加の1試合を含む計11日間の出場停止処分を科された。チャンピオンズリーグ優勝経験を持つ元ポルト監督は当時、次のように語った。「退場処分については2点ある。審判は、私がFCポルトのベンチに向かってボールを蹴ったから退場させたと言っているが、それは全くの嘘だ。
「3回か4回か5回かは分からないが、ルース・スタジアムでは何度もやったことがある――我々が得点した後、ボールがスタンドに入ったのだ。祝うためであり、幸運なファンにボールを渡すためだ。技術的にはあまり上手くないのは分かっているが、あれはスタンドに向けたものだった。」
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「スペシャル・ワン」が解任が不当だった理由を説明する
モウリーニョ監督は、ベンフィカがヴィトーリア・デ・ギマランイスに3-0で勝利した試合でベンチに戻る決断を下した後、その姿勢を改めて強調した。ポルトガルの審判団やスポーツ当局から迫害されていると感じるかとの問いに、モウリーニョ監督は次のように答えた。「いいえ、ベンフィカに来てから初めての処分ですから。しかし、彼らが私を非難している内容が事実ではないことは、誰の目にも明らかでした。
「この処分には驚いた。なぜなら、それは嘘に基づいているからだ。スポーツであれ社会であれ、正義は常に真実に基づいていなければならない。映像を見れば、私がボールを相手チームのベンチに蹴り込んだわけではないことは明らかだ。私は観客席に向かって蹴った。ここでも何度かそうしてきたように。しかし今回は、彼らはそう解釈したかったようだ。だが、私は迫害されているとは感じていない。」
わずか1試合の欠場を経て、モウリーニョがベンチに復帰
ベンフィカがアロウカとの劇的な一戦で2-1の勝利を収めた際（この試合では96分に決勝点が生まれ、その後に2枚のレッドカードが出された）、モウリーニョはベンチに姿を見せなかったが、ポルトとの激しい衝突から11日以上が経過していたため、次の試合を欠場することはしなかった。
出場停止処分に従い、さらに1試合を欠場することを検討したかどうか問われると、モウリーニョはこう付け加えた。「ベンフィカと私は、時には意見が合わないこともあるが、正義を信じたいからだ。だが、なぜ私が調査されなければならないのか？
「私は監督として退場処分を受けた回数で、おそらく世界記録に近いだろう。だが、それが正当な場合もあれば不当な場合もあることは分かっている。今回の退場は喜劇であり、処分は悲喜劇だ。アロウカ戦でベンチに入れないのは不当だったし、今日もし入っていなければ、それは二重の不当な扱いになる。 だからこそ、我々は今日何の問題もなくベンチに着いた。もし今後また出場停止処分が下されたとしても、それは真実が常に明らかにされるわけではないという証拠になるだろう。」
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ベンフィカは無敗を維持し、「無敗のシーズン」を達成できるだろうか？
ベンフィカは今シーズンのプリメイラ・リーガで未だ無敗を維持しており、27節を終えても一度も敗れることなく順調に勝ち進んでいる。彼らには「無敗」のシーズンを達成するために、残り7試合が残されている。
しかし、ポルトが首位で4ポイントのリードを保ち、さらに1試合の消化試合を残していることから、この記録を達成したとしても、ポルトガル国内でのタイトル獲得には不十分かもしれない。モウリーニョ監督は、その輝かしい経歴にまた一つ栄誉あるタイトルを加えるべく、その過程で多少の波風を立てつつも、全力を尽くすことになるだろう。
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