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「悲しい」。マンチェスター・ユナイテッドで不調だったアントニーは、レアル・ベティスで復活してもブラジル代表のワールドカップメンバーに入らなかったことについて語った。
スペインでの回復だけでは不十分
アントニーはマンチェスター・ユナイテッドを離れた後、ベニート・ビジャマリンで不可欠な存在になった。セビリアでの活躍はプレミアリーグ時代の苦難を忘れさせるものだったが、2026年ワールドカップの最終メンバーには選ばれなかった。
26歳の彼は代表メンバー発表直後、SNSで心境を明かした。「代表としてまたワールドカップに出場できないのは悲しいが、落ち着いており、これまで成し遂げてきたすべてを誇りに思っている」とフォロワーに語り、この決定は辛いものの、スペイン移籍以降の自身のキャリアを誇りに思っていることを認めた。
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「セレソン」の夢への情熱
ベティスで人気の高いこのウイングは、すぐに代表チームメイトを応援することに切り替えた。6つ目の星を目指すブラジル代表を、アントニーは遠くから熱心に後押しすると語った。
彼はインスタグラムのストーリーズに「この夢は生きている。だからいつも通り努力を続ける」と投稿し、「さあ、6度目の優勝へ。代表の仲間を全力で応援する」と続けた。
ベティスの印象的な統計
アントニーは今シーズン圧倒的な成績を残しただけに、スペイン国内では今回の代表落選が驚きをもって迎えられた。 ブラジル代表は今シーズン、全45試合で14得点10アシストを記録し、ラ・リーガ屈指の攻撃手であることを示した。2025年6月にアンチェロッティ監督に招集されたが、それ以来代表に呼ばれていない。
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最終節の休養計画
アンチェロッティ監督に招集外された精神的打撃に加え、アントニーにはもう一つの懸念がある。彼は数週間、鼠径部の違和感が続き、パフォーマンスに影響している。セビージャの医療スタッフも懸念を強めている。
ベティスは来季CL出場権を確保済みで、コーチ陣はリスクを避けたい考えだ。そのためアンソニーは最終節レバンテ戦も欠場する見込みだ。