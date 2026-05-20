ベティスで人気の高いこのウイングは、すぐに代表チームメイトを応援することに切り替えた。6つ目の星を目指すブラジル代表を、アントニーは遠くから熱心に後押しすると語った。

彼はインスタグラムのストーリーズに「この夢は生きている。だからいつも通り努力を続ける」と投稿し、「さあ、6度目の優勝へ。代表の仲間を全力で応援する」と続けた。