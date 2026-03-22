スカイ・スポーツの取材に対し、ロメロは深い失望を隠さなかった。クラブが現在直面している苦境について容赦ないほど率直な評価を下し、このディフェンダーは次のように語った。「今シーズンは厳しい。特に今の状況はね。 「またしても我々にとって非常に悪い結果だ。またホームで負けてしまった。まず何よりも、今日だけでなく、いつも我々と共にいてくれるファンに感謝したい。状況は厳しいが、今最も重要なのは決勝戦のような気迫でプレーすることだ。悪いシーズンだが、当然ながら第一の責任は私にある。」