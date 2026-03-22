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「悲しい日だ」――トッテナムの「不振なシーズン」がノッティンガム・フォレスト戦での敗北で続く中、クリスティアン・ロメロが語る
フォレスト戦での敗北を受け、トッテナムの降格懸念が強まっている
日曜日の試合でもスパーズの不振は続き、フォレストに0-3で敗れた。今シーズンは3チームが降格となるため、この痛手となる結果により、スパーズは降格回避をかけた戦いの渦中に深く巻き込まれることになった。 31試合を終えて勝ち点30で17位につけるスパーズは、降格圏に危険なほど接近している。一方、勝利したフォレストは勝ち点32で16位に浮上し、重要な差をつけた。また、ウェストハム・ユナイテッドは勝ち点29で18位に低迷している。バーンリーとウルブズはそれぞれ勝ち点20、17でさらに下位に沈んでいる。
- Getty Images Sport
ロメロは不振のシーズンの責任を認めた
スカイ・スポーツの取材に対し、ロメロは深い失望を隠さなかった。クラブが現在直面している苦境について容赦ないほど率直な評価を下し、このディフェンダーは次のように語った。「今シーズンは厳しい。特に今の状況はね。 「またしても我々にとって非常に悪い結果だ。またホームで負けてしまった。まず何よりも、今日だけでなく、いつも我々と共にいてくれるファンに感謝したい。状況は厳しいが、今最も重要なのは決勝戦のような気迫でプレーすることだ。悪いシーズンだが、当然ながら第一の責任は私にある。」
辛い一日を過ごしたキャプテンは、前を向いている
この悔しい試合について振り返りを続けたキャプテンは、最近の欧州での活躍との著しい対比を強調した。彼は次のように付け加えた。「僕にとってまず思い浮かぶのは、ここでアトレティコ・マドリードと対戦した時の素晴らしい試合だ。 前半は良かったが、後半は自信を失い、ボールを奪われてしまった。辛いし、悲しい日だが、最も重要なのは代表戦を経て、ここに戻ってきて残りの7試合に臨むことだ。」彼は、代表戦期間中にチームを立て直すことの緊急性を認識している。
- AFP
降格争いの行方は？
中断明け、トッテナムはトップリーグ残留をかけた7試合の重要な戦いに臨む。直近の試合は、サンダーランドへのアウェイ戦とブライトンとのホーム戦を経て、最下位のウルブズとのアウェイ戦が控えている。 一方、ウェストハムはホームでウルブズを迎え、アウェイでクリスタル・パレスと対戦する。アーセナルやニューカッスル・ユナイテッドとの厳しい試合を控える中、降格圏脱出に向けて必死に勝ち点を狙っている。現在、降格圏のすぐ上に位置するフォレストは、好調のアストン・ヴィラとの厳しいホーム戦を控え、その後にバーンリーとの試合が控えている。残り7試合となった今、苦戦するこれらのチーム間の激しい争いは、最後まで予断を許さない展開となりそうだ。
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