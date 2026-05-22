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「悲しいよ……祝わないで」――パトリス・エヴラは、マンチェスター・ユナイテッドのファンがペップ・グアルディオラ監督のマンチェスター・シティ退任を喜ぶべきではないと語る。
20のタイトルを獲得したグアルディオラ、マンチェスター・シティを去る
マンチェスター・ユナイテッドは、同じ街の「青い半球」で10年間指揮を執るカタルーニャ出身のグアルディオラ監督の大きな影の下に置かれてきた。レッドデビルズは、エティハド・スタジアムに20個のトロフィーが運ばれるのをただ見守るしかなかった。その内訳はプレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグ1回である。
同じ期間にユナイテッドのタイトルは5つ止まりで、国内制覇は成っていない。しかし、流れは変わりつつある。
マイケル・キャリックの加入でチームに活力が戻り、専門家は2026-27シーズンにユナイテッドが再び優勝候補になると予測する。その頃には、グアルディオラはすでに舞台から姿を消しているだろう。
バルセロナとバイエルンを率いた経験を持つ彼は、今シーズン限りで退任し、カラバオ・カップとFAカップのタイトルを追加する見込みだ。その後、休息を取るか、クリスティアーノ・ロナウドが所属するサウジ・プロリーグ王者アル・ナスルへ移籍するとの噂もある。
エブラ、グアルディオラがシティを去ることに悲しみをにじませる
強敵の退陣にマンチェスター・ユナイテッドのサポーターが喜ぶのは当然だ。しかし、元レッドデビルズのDFエブラは「今は喜ぶべきではない」と語る。プレミアリーグとチャンピオンズリーグで優勝した経験を持つ彼は、StakeとのコラボレーションでGOALにこう語った。「悲しいよ。彼が監督だからだ。彼の貢献には敬意を抱いている。彼に別れを告げたい。
私が喜ぶ理由はない。クラブは選手や監督よりずっと強いからだ。だからみんな、早まって祝うな。シティが弱くなるなんて思えない。
「素晴らしい監督を失うから悲しい。彼がプレミアに残るかも分からない。サッカー界からグアルディオラを失うことが悲しいんだ」
なぜグアルディオラは去るのか？ カタルーニャ人監督の退任声明
数か月間ささやかれていた退任の噂が事実だと明かした際、グアルディオラはシティの公式サイトでこう語った。「私たちは素晴らしい時間を共有しました。 なぜ去るのかと問わないでほしい。理由などない。ただ心の奥底で、今がその時だと分かっているのだ。永遠に続くものなどない。もしあったなら、私はここに残っていただろう。永遠に残るのは、この気持ち、人々、思い出、そして私のマンチェスター・シティへの愛だ。
「この街は労働で築かれた。レンガの色が証だ。朝早く出て夜遅くまで働いた人々。工場、パンクハースト家、労働組合、音楽。産業革命が世界を変えたように、私もチームもそれを理解した。働いた。苦しんだ。戦った。自分たちのやり方で成し遂げた。
「信じてくれてありがとう。力をくれてありがとう。愛してくれてありがとう。本当に楽しかった。みんな、愛してる。」
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キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任、シティは次期監督選びを開始した。
グアルディオラ監督の退任が決まり、今夏はマンチェスターの2クラブで新監督が就任する。シティでは、かつてグアルディオラの下でアシスタントを務めた元チェルシー監督エンツォ・マレスカが、その輝かしい実績を受け継ぐ重責を担うと見込まれている。
一方、オールド・トラッフォードでは、暫定監督のキャリックがチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献し正式契約を結んだ。元ユナイテッドMFの彼は、十分な移籍予算とプレミアリーグ優勝奪還という目標を託されている。