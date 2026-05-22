マンチェスター・ユナイテッドは、同じ街の「青い半球」で10年間指揮を執るカタルーニャ出身のグアルディオラ監督の大きな影の下に置かれてきた。レッドデビルズは、エティハド・スタジアムに20個のトロフィーが運ばれるのをただ見守るしかなかった。その内訳はプレミアリーグ6回、チャンピオンズリーグ1回である。

同じ期間にユナイテッドのタイトルは5つ止まりで、国内制覇は成っていない。しかし、流れは変わりつつある。

マイケル・キャリックの加入でチームに活力が戻り、専門家は2026-27シーズンにユナイテッドが再び優勝候補になると予測する。その頃には、グアルディオラはすでに舞台から姿を消しているだろう。

バルセロナとバイエルンを率いた経験を持つ彼は、今シーズン限りで退任し、カラバオ・カップとFAカップのタイトルを追加する見込みだ。その後、休息を取るか、クリスティアーノ・ロナウドが所属するサウジ・プロリーグ王者アル・ナスルへ移籍するとの噂もある。