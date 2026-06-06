「悪魔を呼び覚ますかもしれない」――フランスのスーパースター、キリアン・エムバペが「二度と観ない」と明かしたワールドカップの試合

フランス代表主将は、ドーハでの激闘を制した決勝が今も胸に突き刺さっていると語った。試合は3-3の末、PK戦で4-2敗退。

わずか23歳で2度の決勝を戦った最年少選手となり、3得点を挙げながら敗れた唯一の選手となった。得点王（ゴールデンブーツ）のタイトルも、チームが負けたという現実の前では色あせている。