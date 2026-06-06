Getty Images
翻訳者：
「悪魔を呼び覚ますかもしれない」――フランスのスーパースター、キリアン・エムバペが「二度と観ない」と明かしたワールドカップの試合
カタールに悩まされる「レ・ブルー」の守護神
フランス代表主将は、ドーハでの激闘を制した決勝が今も胸に突き刺さっていると語った。試合は3-3の末、PK戦で4-2敗退。
わずか23歳で2度の決勝を戦った最年少選手となり、3得点を挙げながら敗れた唯一の選手となった。得点王（ゴールデンブーツ）のタイトルも、チームが負けたという現実の前では色あせている。
- Getty
スキッパーが歴史的な劇的な展開を振り返る
2026年の大会を1週間後に控えたインタビューで、得点力に優れたこのフォワードは、あの劇的な試合を振り返ることに消極的だった理由を語った。
ソラレのインタビューで彼はこう語った。「エンターテインメント性、激突、展開、波乱――すべてが揃った史上最高の決勝だったかもしれない。そしてPK戦という最も残酷な形で幕を閉じた。
リオネル・メッシにとって初優勝か、フランスにとって連覇か、どちらにしても歴史的な試合だった。（…）それ以来、あの試合をもう一度見たか？ 絶対にない。見たら、悪い記憶が蘇るかもしれないから。」
前代未聞の個人プレーが、悲劇的な結末を迎えた
ルサイルでのフォワードの活躍は数々の記録を塗り替え、95秒で2得点を挙げて2点ビハインドのチームを救った。
81分の同点ボレーは時速123.34kmで大会最速シュートに認定された。
延長戦で2本目のPKを決め、1966年のジェフ・ハーストに並び、通算5ゴールでワールドカップ決勝最多得点者となった。
- AFP
アフリカでの検査は、辛い記憶を呼び起こす。
代表戦97試合で56得点を挙げる攻撃的選手は、北米開催のグループIに母国を率いて臨む。6月16日、メットライフ・スタジアムでセネガルと初戦を迎え、その後イラクとノルウェーと対戦する。
この初戦は、2002年の大会で連覇を狙ったフランスがセネガルに1-0で敗れた苦い記憶を思い出させる。