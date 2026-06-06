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Kylian Mbappe France 2026Getty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

「悪魔を呼び覚ますかもしれない」――フランスのスーパースター、キリアン・エムバペが「二度と観ない」と明かしたワールドカップの試合

キリアン・エンバペ
フランス
ワールドカップ
レアル・マドリー
アルゼンチン
ラ・リーガ

フランス代表キャプテン、キリアン・エムバペは、2022年ワールドカップ決勝でアルゼンチンに敗れた試合を一度も振り返っていないと明かした。カタールでの決勝でハットトリックを達成したものの、レアル・マドリードのスターは、その辛い記憶で心の傷が再び開くのを恐れているという。

  • カタールに悩まされる「レ・ブルー」の守護神

    フランス代表主将は、ドーハでの激闘を制した決勝が今も胸に突き刺さっていると語った。試合は3-3の末、PK戦で4-2敗退。

    わずか23歳で2度の決勝を戦った最年少選手となり、3得点を挙げながら敗れた唯一の選手となった。得点王（ゴールデンブーツ）のタイトルも、チームが負けたという現実の前では色あせている。

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  • Kylian Mbappe - 2022 World Cup final Argentina vs FranceGetty

    スキッパーが歴史的な劇的な展開を振り返る

    2026年の大会を1週間後に控えたインタビューで、得点力に優れたこのフォワードは、あの劇的な試合を振り返ることに消極的だった理由を語った。

    ソラレのインタビューで彼はこう語った。「エンターテインメント性、激突、展開、波乱――すべてが揃った史上最高の決勝だったかもしれない。そしてPK戦という最も残酷な形で幕を閉じた。

    リオネル・メッシにとって初優勝か、フランスにとって連覇か、どちらにしても歴史的な試合だった。（…）それ以来、あの試合をもう一度見たか？ 絶対にない。見たら、悪い記憶が蘇るかもしれないから。」

  • 前代未聞の個人プレーが、悲劇的な結末を迎えた

    ルサイルでのフォワードの活躍は数々の記録を塗り替え、95秒で2得点を挙げて2点ビハインドのチームを救った。

    81分の同点ボレーは時速123.34kmで大会最速シュートに認定された。

    延長戦で2本目のPKを決め、1966年のジェフ・ハーストに並び、通算5ゴールでワールドカップ決勝最多得点者となった。

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    アフリカでの検査は、辛い記憶を呼び起こす。

    代表戦97試合で56得点を挙げる攻撃的選手は、北米開催のグループIに母国を率いて臨む。6月16日、メットライフ・スタジアムでセネガルと初戦を迎え、その後イラクとノルウェーと対戦する。

    この初戦は、2002年の大会で連覇を狙ったフランスがセネガルに1-0で敗れた苦い記憶を思い出させる。