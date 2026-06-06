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Kylian Mbappe France 2026Getty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

「悪魔を呼び覚ますかもしれない」。フランスのスター、キリアン・エムバペが「二度と見たくない」と語ったW杯の試合。

キリアン・エンバペ
フランス
ワールドカップ
レアル・マドリー
アルゼンチン
ラ・リーガ

フランス代表キャプテン、キリアン・エムバペは、2022年ワールドカップ決勝でアルゼンチンに敗れた試合を一度も振り返っていないと明かした。カタールでの決勝でハットトリックを達成したものの、レアル・マドリードのスターは、その辛い記憶を思い出すことで心の傷が再び開くのを恐れているという。

  • カタールに悩まされる「レ・ブルー」の象徴

    フランス代表主将は、ドーハでの激闘を今も引きずっている。3－3の末、PK戦4－2で敗れた。

    わずか23歳で2度の決勝を戦った最年少選手となり、3得点を挙げながら敗れた唯一の選手となった。得点王（ゴールデンブーツ）のタイトルも、チームが負けたという現実の前では色あせている。

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  • Kylian Mbappe - 2022 World Cup final Argentina vs FranceGetty

    スキッパーが歴史的なドラマを振り返る

    2026年の大会を1週間後に控えたインタビューで、得点力に優れたこのフォワードは、あの劇的な試合を振り返るのをためらった理由を語った。

    ソラレのインタビューで彼はこう語った。「エンターテインメント性、激突、波乱、すべてが詰まった試合だった。PK戦という最も残酷な形で幕を閉じた。

    リオネル・メッシにとって初のワールドカップ優勝か、フランスの連覇か、どちらにしても歴史的な試合だった。（…）それ以来、あの試合をもう一度見たか？ 絶対にない。見たら、悪い記憶が蘇るかもしれないから。」

  • 前代未聞の個人プレーが、悲劇的な結末を迎えた

    ルサイルでのこのフォワードは、95秒で2得点を挙げてチームを2点ビハインドから救った。

    81分の同点ボレーは時速123.34kmで大会最速シュートに認定された。

    延長戦で2本目のPKを決め、1966年のジェフ・ハーストに並び、通算5ゴールでワールドカップ決勝最多得点者となった。

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    アフリカでの検査は辛い記憶を呼び起こす

    代表戦97試合で56得点を挙げる攻撃的選手は、北米開催のグループIに母国を率いて臨む。6月16日、メットライフ・スタジアムでセネガルと初戦を迎え、その後イラク、ノルウェーと対戦する。

    この初戦は2002年の大会を想起させる。当時、連覇を狙ったフランスは1-0で敗れている。