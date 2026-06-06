フランス代表主将は、ドーハでの激闘を今も引きずっている。3－3の末、PK戦4－2で敗れた。

わずか23歳で2度の決勝を戦った最年少選手となり、3得点を挙げながら敗れた唯一の選手となった。得点王（ゴールデンブーツ）のタイトルも、チームが負けたという現実の前では色あせている。