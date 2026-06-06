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「悪魔を呼び覚ますかもしれない」。フランスのスター、キリアン・エムバペが「二度と見たくない」と語ったW杯の試合。
カタールに悩まされる「レ・ブルー」の象徴
フランス代表主将は、ドーハでの激闘を今も引きずっている。3－3の末、PK戦4－2で敗れた。
わずか23歳で2度の決勝を戦った最年少選手となり、3得点を挙げながら敗れた唯一の選手となった。得点王（ゴールデンブーツ）のタイトルも、チームが負けたという現実の前では色あせている。
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スキッパーが歴史的なドラマを振り返る
2026年の大会を1週間後に控えたインタビューで、得点力に優れたこのフォワードは、あの劇的な試合を振り返るのをためらった理由を語った。
ソラレのインタビューで彼はこう語った。「エンターテインメント性、激突、波乱、すべてが詰まった試合だった。PK戦という最も残酷な形で幕を閉じた。
リオネル・メッシにとって初のワールドカップ優勝か、フランスの連覇か、どちらにしても歴史的な試合だった。（…）それ以来、あの試合をもう一度見たか？ 絶対にない。見たら、悪い記憶が蘇るかもしれないから。」
前代未聞の個人プレーが、悲劇的な結末を迎えた
ルサイルでのこのフォワードは、95秒で2得点を挙げてチームを2点ビハインドから救った。
81分の同点ボレーは時速123.34kmで大会最速シュートに認定された。
延長戦で2本目のPKを決め、1966年のジェフ・ハーストに並び、通算5ゴールでワールドカップ決勝最多得点者となった。
- AFP
アフリカでの検査は辛い記憶を呼び起こす
代表戦97試合で56得点を挙げる攻撃的選手は、北米開催のグループIに母国を率いて臨む。6月16日、メットライフ・スタジアムでセネガルと初戦を迎え、その後イラク、ノルウェーと対戦する。
この初戦は2002年の大会を想起させる。当時、連覇を狙ったフランスは1-0で敗れている。