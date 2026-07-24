プリシッチはスタンフォード・ブリッジ時代にチャンピオンズリーグ制覇を経験したが、チェルシーでは期待に応えられず、2023年にサン・シーロへ移籍して新たな挑戦を受けた。

イタリアでは得点数を更新するなど活躍し、その万能性を生かしてすぐにセリエAに定着、ファンに愛された。

だが、短期・長期の将来には不透明さもある。数か月前から提示された新契約は、いまだ調印されていないため、移籍の可能性は残っている。

「キャプテン・アメリカ」の異名通り、プレッシャーの中でも活躍し、クラブと代表で責任を全うする姿に、欧州の強豪が注目している。

リヴァプールもその一角を占めている。「エジプトの王」サラーが去り、右サイドに大きな穴が開いた。アンフィールドのレジェンドを補う最善策が模索されている。