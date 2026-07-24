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「悪夢」と呼ばれるクリスチャン・プリシッチが、リヴァプールでモハメド・サラーの後継者となる理由。元米国代表がチェルシーでの苦戦原因を語る。
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プリシッチはチェルシーでチャンピオンズリーグを制し、その後ミランへ移籍した。
プリシッチはスタンフォード・ブリッジ時代にチャンピオンズリーグ制覇を経験したが、チェルシーでは期待に応えられず、2023年にサン・シーロへ移籍して新たな挑戦を受けた。
イタリアでは得点数を更新するなど活躍し、その万能性を生かしてすぐにセリエAに定着、ファンに愛された。
だが、短期・長期の将来には不透明さもある。数か月前から提示された新契約は、いまだ調印されていないため、移籍の可能性は残っている。
「キャプテン・アメリカ」の異名通り、プレッシャーの中でも活躍し、クラブと代表で責任を全うする姿に、欧州の強豪が注目している。
リヴァプールもその一角を占めている。「エジプトの王」サラーが去り、右サイドに大きな穴が開いた。アンフィールドのレジェンドを補う最善策が模索されている。
米国代表のプリシッチは、リヴァプールのサラーが抜けた穴を埋められるか？
プーリシッチは果敢な走り込みと得点感覚で多くの条件を満たしている。 同郷のスペクターは、ペンシルベニア州出身の彼がマージーサイドで成功すると確信し、UFL on mobileとの連携でGOALに語った。「私もそう思う。リヴァプールのスタイルを『カウンター攻撃型』と呼ぶのは適切か分からないが、攻め上がる際はスピードを重視する。それは彼が極めて得意とする部分だ。
彼は自信を持ってDFに突進し、守備にとっては悪夢だ。スピードと機敏さを備えた選手ほど嫌なものはない。」
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解説：プリシッチがチェルシーで結果を残せなかった理由
プリシッチはチェルシー在籍中、潜在能力を最大限に引き出すために取り組んでいた。スペクター氏は、イングランドのトップリーグで成功する資質を備えながら西ロンドンで結果を残せなかった理由をこう語った。「彼はチェルシーでの期待に応える活躍ができなかった。
チェルシーのようなクラブでは、それが求められる。どのクラブでも、期待に応えられなかった選手はいる。合わない選手とは訣別する力があるのだ。
私にとって重要なのは「その選手がそのタイミングで適しているか」だ。誰もが良い選手を見分けられるが、それが最適なタイミングかどうかを見極めるのは難しい。
「私にとって、プリシッチはチェルシーでその時にチームにフィットしていなかった。それが彼が苦戦した理由であり、あのプレースタイルが彼に合っていたかは分かりません。」
2026年ワールドカップ：プリシッチへの批判は不当だ
2026年W杯で米国がベスト16敗退という悔しい結果に終わり、プリシッチはクラブレベルで新たな挑戦を求める可能性が出てきた。
スペクター氏は、依然として米国代表の象徴的存在であるプリシッチについて、次のように続けた。「彼には間違いなく、あと1回か2回のワールドカップを戦う力がある。今回の大会は彼にとってベストではなかったかもしれないし、それは妥当な指摘だ。
全試合に出場できずリズムをつかめなかった。1試合出て休むと、同じリズムに戻れない。どのチームも試合ごとに良くなるのが見て取れた。
各選手、特にトップ選手は試合ごとに力を発揮し、成長している。彼にはその一貫性と継続性が欠けていた。
批判の一部は厳しすぎる。数試合という限られたデータだけで過去の米国代表と比べるのは公平ではない。W杯は主力に結果が求められる舞台だ。
それでも彼は効果的で、時折脅威的なプレーも見せていた。ただ、ベストの状態ではなかったと彼自身が認めるだろう。誰よりも彼自身が悔しい思いをしているはずだ。」
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2026-27シーズン、プリシッチはどのクラブでプレーするのだろうか？
プリシッチはクラブでの戦いが再開する前に体力を回復させるため、W杯後の休暇を楽しんでいる。2026-27シーズンに彼がどこでプレーするかは、まだ決まっていない。
ミランは、元マンチェスター・ユナイテッド監督ルーベン・アモリム率いる新体制で彼に活躍してほしいと考えている。だがリヴァプールなどが正式オファーを出す可能性もあり、ロッソネリは追い込まれれば検討を迫られるだろう。
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