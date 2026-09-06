『ESPN NL』によると、ソフィアン・アムラバトは2026年9月5日、2年契約のフリートランスファーでの加入後、待望のアヤックスデビューを果たした。満員のヨハン・クライフ・アレナでプレーしたものの、このMFの初出場は失意に終わり、ホームのアヤックスはライバルのPSVに1-3で敗れた。それでも、アムラバトはピッチに立ち、サポーターが生み出した雰囲気を味わえたことを誇りに思うと認めた。

「満員のアレナでデビューできたことはうれしかったが、試合結果については失望している」と、アムラバトはクラブでの初出場を振り返る中で語った。



