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翻訳者：
悪夢のデビューに！ ソフィアン・アムラバト、PSV戦でのアヤックスでの悲惨な初陣後に胸中を語る
アムステルダムでのほろ苦いデビュー
『ESPN NL』によると、ソフィアン・アムラバトは2026年9月5日、2年契約のフリートランスファーでの加入後、待望のアヤックスデビューを果たした。満員のヨハン・クライフ・アレナでプレーしたものの、このMFの初出場は失意に終わり、ホームのアヤックスはライバルのPSVに1-3で敗れた。それでも、アムラバトはピッチに立ち、サポーターが生み出した雰囲気を味わえたことを誇りに思うと認めた。
「満員のアレナでデビューできたことはうれしかったが、試合結果については失望している」と、アムラバトはクラブでの初出場を振り返る中で語った。
- Orange Pictures
コンディションと試合出場への準備状況を評価する
フェイエノールト、マンチェスター・ユナイテッド、フェネルバフチェでのプレーを経て、つい最近エールディビジの強豪に加入したばかりのアムラバトは、自身のコンディションを巡る疑問に言及した。約3カ月にわたって公式戦から遠ざかっていたモロッコ代表は、いきなり先発メンバーに入るのは現実的ではなかったと認めた。その一方で、激しく行き来のある試合展開を称賛し、自身はこうしたハイテンポな試合で力を発揮すると強調した。
アムラバトは「中断期間中も個人で厳しくトレーニングしていたが、ほぼ3カ月間プレーしていなかった後に試合に先発するのは現実的ではなかった」と説明。そのうえで、「エキサイティングで、一進一退の攻防が続く試合」を楽しんだと付け加えた。
焦点となっている問題への対応とチームへの融合
この試合では、ファン・ボメルが関与したレッドカードを巡る物議もあったが、アムラバトは試合後のコメントを抑制的なものにとどめた。アムラバトは、この件は見ていた誰の目にも完全に明らかだったと述べた一方で、チームの連係構築に話題を移した。弟ノルディンを通じて一家がオランダサッカーと深いつながりを持つ中、加入後に温かく迎えられたアムラバトは、チームには成長し、懸命に取り組むための時間が必要だと強調した。
「ファン・ボメルの件は見ていた誰にとっても明らかで、レッドカードになった。しかし、自分はとても温かく迎えられていると感じているし、チームには成長する時間が必要だと分かっている」と、アムラバトはアムステルダムでの序盤の日々について語った。
- Orange Pictures
優勝争いを見据えて
スコアはPSVの3-1での勝利を示していたものの、アムラバトはこの一戦は全体的にほぼ互角だったと感じており、1-1に追いついた後はアヤックスが試合の流れをつかみ、リードを奪うチャンスも逃したと指摘した。今後を見据え、この経験豊富なMFは、自ら率先してクラブをオランダサッカーの頂点へと引き戻す手助けをすることが最大の目標だと明確にした。
「私はここで懸命に働き、チームがチャンピオンになるという目標を達成できるよう助けるためにいる」と、アムラバトは今後の試合へ意識を向けながら締めくくった。
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