悪い意味で唯一無二！クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガル代表としてのワールドカップ「ラストダンス」で望まぬ記録を残し去る。

コットン・ボウルでのベスト16スペイン戦を1－0で落とし、ベテランの旅はまたも胸が締め付けられる幕切れとなった。ロナウドは90分間プレーし3本シュートを放ったが、GKウナイ・シモンには及ばなかった。

試合終了のホイッスルが鳴ると、キャプテンは涙を流しながらピッチを去った。4年前のカタールでの退場を彷彿とさせる場面だった。この結果、ロナウドはマシュー・レッキー、ソン・フンミンと並び、大会通算8敗の記録に並んだ。

ロナウドは「このような形でワールドカップを去り、悲しい。全力を尽くした。これが最後の大会だが、これからは家族と過ごす時間ができる。感情に流されて決断はしない。続けるかどうかは今は重要ではない」と語った。

さらにこう語った。「明日も今日と同じように清々しい気持ちで目覚める。代表で23年間プレーし3つのタイトルを取った。私以前のポルトガルは無冠だった。ユーロが最も重要だった。正直、2016年のユーロはワールドカップと同じ重みがある」