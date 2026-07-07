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悪い意味で唯一無二！クリスティアーノ・ロナウド、ポルトガル代表としてのワールドカップ「ラストダンス」で望まぬ記録を残し去る。
最終3分の1のエリアでは統計的に停滞している。
ポルトガルのW杯が終わり、ロナウドの個人成績が批判されている。OptaJoeのデータでは、2022年と2026年のW杯で500分以上出場したフォワードのうち、ロナウドだけがドリブル突破ゼロだ。
キャリア初期はステップオーバーとスピードでサイドバックを翻弄した彼にとって、ドリブル突破「ゼロ」はプレースタイルの変化を象徴する。
それでも41歳のロナウドはウズベキスタン戦で2得点し、クロアチア戦ではPKを決めた。
それでも2大会連続でオープンプレーでの突破がなく、役割はペナルティエリア内の決定力に限定。チャンス作りは若いチームメイトに委ねられている。
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ダラスでの最後の別れ
コットン・ボウルでのベスト16スペイン戦を1－0で落とし、ベテランの旅はまたも胸が締め付けられる幕切れとなった。ロナウドは90分間プレーし3本シュートを放ったが、GKウナイ・シモンには及ばなかった。
試合終了のホイッスルが鳴ると、キャプテンは涙を流しながらピッチを去った。4年前のカタールでの退場を彷彿とさせる場面だった。この結果、ロナウドはマシュー・レッキー、ソン・フンミンと並び、大会通算8敗の記録に並んだ。
ロナウドは「このような形でワールドカップを去り、悲しい。全力を尽くした。これが最後の大会だが、これからは家族と過ごす時間ができる。感情に流されて決断はしない。続けるかどうかは今は重要ではない」と語った。
さらにこう語った。「明日も今日と同じように清々しい気持ちで目覚める。代表で23年間プレーし3つのタイトルを取った。私以前のポルトガルは無冠だった。ユーロが最も重要だった。正直、2016年のユーロはワールドカップと同じ重みがある」
歴史への抵抗
大会を通じて、ロベルト・マルティネス監督の先発メンバーにおける彼の立場をめぐる疑問が絶えなかった。批評家たちは、このフォワードの存在がポルトガルの他の攻撃陣のスター選手たちの動きを制限していると主張したが、アル・ナスルに所属する彼はこうした声を一蹴した。
決勝トーナメント前に、世論やメディアの圧力ではなく、自らの意思で引退すると明言した。
注目について問われたロナウドは、こう語った。「18歳で代表に加入して以来、ずっとこうだ。変わることはない。私は代表が目標を達成できるよう、常に全力を尽くしている。出場しようがしまいが、私はこの代表チームで重要な役割を担っている。」
ドリブルを超えた遺産
「ドリブル0回」という統計は彼のワールドカップ成績の汚点だが、ロナウドは北米での経験が精神的に充実していたと強調した。トロフィーは獲得できなかったものの、ファンから並外れた支援を受けたと認めた。国際サッカー史上最多得点記録保持者である彼は、その偉業が大会での悔しさを上回ると信じている。 彼はこう結んだ。「私の人生に欠けているものはない。神は代表でも個人でも、想像もしていなかったものを与えてくれた。だから、一瞬一瞬を楽しみたい。ワールドカップを勝ったからといってより『クリスティアーノ』になるわけでも、負けたからといって『クリスティアーノ』でなくなるわけでもない。」
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