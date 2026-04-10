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「悪いことをした」とアレハンドロ・ガルナチョ。チェルシー移籍を前にマンチェスター・ユナイテッドの低迷を認め、不和で終わったオールド・トラッフォードでの日々は「辛かった」と明かした。
マンチェスター・ユナイテッドの波乱の退団
21歳の彼は、元監督ルーベン・アモリムとの確執が表面化し、不穏な空気の中でマンチェスターでのキャリアに幕を閉じた。ガルナチョはロッカールームの緊張の焦点となり、SNSで不満を漏らしたことがクラブのスタンフォード・ブリッジ移籍決定につながった。
ロンドン移籍前にチームから疎外された騒動について、彼は自身も悪影響を与えたと認めた。プレミアリーグのインタビューでは「マンチェスター・ユナイテッドでの最後の6か月、以前のようにプレーできなくなっていたのを覚えています。 ベンチ入りが増えた。20歳だったし、それ自体は悪いことじゃない。でも、自分の中では『すべての試合に出場しなければならない』という思いが強かった。
「自分にも責任がある。悪いことをしてしまった。でも、それは一時の局面に過ぎなかった。決断が必要だった。こうしてここにいること、このクラブでプレミアリーグでプレーし続けられることを、本当に誇りに思っている」
さらに、アモリム監督下での最終シーズンに報じられた規律違反が騒動に拍車を掛けた。
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気にすることはないよ
ガルナチョの兄がSNSで挑発的な投稿をし、ガルナチョ本人も退団したマーカス・ラッシュフォードのヴィラユニフォームを着てクラブを嘲笑したように見えた。それでも彼はユナイテッドに恨みはないと語っている。
「自分たちのチームがどんなチームか、何ができるかは分かっている」と彼は続けた。「状況によっては良い時もあれば、悪い時もある。でも、今はここにいることを本当に誇りに思っている。ここでの生活は普通だし、幸せだ。ユナイテッドについては、クラブやチームメイト、誰に対しても悪いことは何も言えない。ただ、人生の一つの局面が変わっただけだ。 人生は続くから、前を向くだけだ」
オールド・トラッフォードを去るのはつらかったかと問われると、このウインガーはこう答えた。「はい、おそらくそうでしょう。あのクラブを愛していましたから。スペインにいた頃から自信を与えてくれ、アカデミーに招き、トップチームに上げてくれました。4、5年間、ファンやスタジアム、すべての人から素晴らしい愛情を受け、すべてが最高でした。 でも、人生には次のステップへ進むために変化が必要なこともある。ユナイテッドには良い思い出しか残っていない」
スタンフォード・ブリッジの難関
チェルシーでの生活は、北西部を離れたガルナチョが想像していたような新たなスタートではなかった。期待されて加入したが、1月にエンツォ・マレスカの後任となったリアム・ローゼニオール体制下で安定したパフォーマンスを示せていない。チャンピオンズリーグ敗退と国内リーグ不振は、この若手の不満をさらに深めている。
今シーズンのプレミアリーグでは1得点のみと出場時間も限られ、かつてマンチェスター・ユナイテッドの攻撃陣の未来とされたアルゼンチン代表は、いまや西ロンドンでローテーションの一員に過ぎない。2032年まで契約がある彼に4000万ポンドを支払ったことが賢明だったのか、疑問も浮上している。
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南米からの貸付金利
ガルナチョの評価低下を受け、海外クラブが注目。プレミアリーグからの短期移籍が噂されている。リバー・プレートのクデット監督は、1年間のレンタル移籍について本人と直接連絡取ったとされる。2年前、彼がオールド・トラッフォードの期待の星だった頃には考えられない展開だ。