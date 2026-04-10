「悪いことをした」とアレハンドロ・ガルナチョ。チェルシー移籍を前にマンチェスター・ユナイテッドの低迷を認め、不和で終わったオールド・トラッフォードでの日々は「辛かった」と明かした。

21歳の彼は、元監督ルーベン・アモリムとの確執が表面化し、不穏な空気の中でマンチェスターでのキャリアに幕を閉じた。ガルナチョはロッカールームの緊張の焦点となり、SNSで不満を漏らしたことがクラブのスタンフォード・ブリッジ移籍決定につながった。

ロンドン移籍前にチームから疎外された騒動について、彼は自身も悪影響を与えたと認めた。プレミアリーグのインタビューでは「マンチェスター・ユナイテッドでの最後の6か月、以前のようにプレーできなくなっていたのを覚えています。 ベンチ入りが増えた。20歳だったし、それ自体は悪いことじゃない。でも、自分の中では『すべての試合に出場しなければならない』という思いが強かった。

「自分にも責任がある。悪いことをしてしまった。でも、それは一時の局面に過ぎなかった。決断が必要だった。こうしてここにいること、このクラブでプレミアリーグでプレーし続けられることを、本当に誇りに思っている」

さらに、アモリム監督下での最終シーズンに報じられた規律違反が騒動に拍車を掛けた。