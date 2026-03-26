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悔しさをにじませたマーク・スキナー監督は、女子チャンピオンズリーグでの敗戦について、バイエルン・ミュンヘンが戦術を大幅に変更したことでマンチェスター・ユナイテッドを翻弄したと認めた
レッド・デビルズ、オールド・トラッフォードで敗れる
オールド・トラッフォードで行われた一戦で、マンチェスター・ユナイテッドの欧州制覇への野望に打撃が及んだ。スキナー監督率いるチームは、普段とは異なり直線的な攻撃を仕掛けてきたバイエルンを封じ込めるのに苦戦した。 通常は忍耐強くポゼッションを重視したビルドアップで知られるドイツ王者は、この試合では中盤を迂回してより直接的な攻撃を選択した。この戦術の転換により、ユナイテッドの守備陣は、特にペルニール・ハーダーの突破に対して無防備な状態を強いられた。ホームチームは2得点を挙げる粘りを見せたものの、バイエルンのロングボールへの対応において戦術的な柔軟性を欠いたことが響き、第1戦を3-2で敗れた。
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バイエルンの戦術変更にスキナーは驚いた
試合終了のホイッスルが鳴った後、スキナーは悔しそうな表情を浮かべ、ドイツの強豪が予想されていたポゼッション重視の戦術から一転し、よりダイレクトなスタイルに切り替えたことで、自チームの守備陣を苦しめたことを認めた。彼はDisney+に対し、「今夜のハーダーによる2得点は、我々からすれば許容できるものではない。チームとしてこれを修正していく」と語った。「心強いのは、この対戦がまだ決着がついていないことだ。 「バイエルンは普段のようなプレーをしなかった。非常に直接的なスタイルだった。彼らは通常ポゼッションを重視するチームだが、今夜はスタイルを変え、その成果を手にした。失点したゴールには悔しい思いをしている。かなり拙い失点だったからだ。しかし、彼らがどのような脅威を持っているか把握している以上、次戦に向けて修正するのは極めて容易なことだ。」
第2戦を控え、依然として楽観的なムード
敗戦という結果ではあったが、スキナー監督は、この敗戦から多くの教訓を得て、第2戦で巻き返すことができると認めた。彼は次のように語った。「最終的な決定に至るまでのボール保持の質は本当に良かった。もっと素早く彼らを中心に攻撃を組み立てるべきだった。サイドをもっと早く使うべきだった。そこが我々の強みだったのだ。その点で十分に的確さを欠き、プレーを中央に集中させ続けてしまった。
「良かった点は、相手のラインを突破できたことだ。ただ、パスにもう少し鋭さを加える必要がある。ハーフタイムに選手たちに言ったのだが、彼女たちはここにいるのには理由があるのだから、その瞬間を確実にゴールで報いるようにと。もっと得点のチャンスを作り出せたはずだと感じた。今や我々は相手がどのようなチームかを知っている。次戦は前進するための素晴らしいチャンスを掴んで臨むつもりだ。」
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次は何が待っているのでしょうか？
レッド・デビルズは、土曜日にライバルのマンチェスター・シティと対戦する重要な女子スーパーリーグの試合で、この敗戦からの巻き返しを図る。スキナー監督率いるチームは現在、首位シティに8ポイント差の2位につけている。その後、4月1日に行われるバイエルンとのUWCL準々決勝第2戦に向けて準備を進めることになる。