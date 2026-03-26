悔しさをにじませたマーク・スキナー監督は、女子チャンピオンズリーグでの敗戦について、バイエルン・ミュンヘンが戦術を大幅に変更したことでマンチェスター・ユナイテッドを翻弄したと認めた

敗戦という結果ではあったが、スキナー監督は、この敗戦から多くの教訓を得て、第2戦で巻き返すことができると認めた。彼は次のように語った。「最終的な決定に至るまでのボール保持の質は本当に良かった。もっと素早く彼らを中心に攻撃を組み立てるべきだった。サイドをもっと早く使うべきだった。そこが我々の強みだったのだ。その点で十分に的確さを欠き、プレーを中央に集中させ続けてしまった。

「良かった点は、相手のラインを突破できたことだ。ただ、パスにもう少し鋭さを加える必要がある。ハーフタイムに選手たちに言ったのだが、彼女たちはここにいるのには理由があるのだから、その瞬間を確実にゴールで報いるようにと。もっと得点のチャンスを作り出せたはずだと感じた。今や我々は相手がどのようなチームかを知っている。次戦は前進するための素晴らしいチャンスを掴んで臨むつもりだ。」