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翻訳者：
「恩返しができればいいね！」。PSV戦を前にミコラ・マトビエンコが大胆な約束
マトビエンコ主将のシャフタール、欧州帰還へ
シャフタール・ドネツクの主将ミコラ・マトビエンコは、ウクライナの強豪がPSVスタディオンでPSVとのチャンピオンズリーグ復帰戦に臨むのを前に、大きな誇りを口にした。経験豊富なDFは、欧州最高峰の舞台で再び戦えることへのチームの高揚感を強調した。
また、この大会でデビューを迎える若手選手が複数いる中、マトビエンコはメンタル面の準備の重要性を強調した。
主将は、アルダ・トゥラン監督が試合前の緊張を和らげるうえで大きな役割を果たしているとも述べた。
- AFP
主将が2024年の失速からの雪辱を目指す
2年前のPSV戦について問われたマトビエンコは、退場者を出した後に終盤の数分間でシャフタールが2点リードを追いつかれた一戦に、今も複雑な感情が残っていることを認めた。ただ、このDFは木曜日の一戦を、その借りを返す絶好の機会だと捉えている。
直近の国内3試合で14得点を挙げているPSVの強力な攻撃力を認めつつも、マトビエンコはシャフタールのスタイルに自信を見せている。
「2年前の彼らとの対戦には、ややネガティブな経験がある」とマトビエンコは語った。「やり返せたらとてもいい。そのため、難しい試合になると見ているが、勝利を目指している」
トゥランの前向きな姿勢が経験の浅いチームを鼓舞する
マトビエンコは、ウクライナでの戦争によって生じた厳しい移動面の状況にもかかわらず、トゥランがチームをリラックスさせるために個人的なエピソードや前向きな姿勢を積極的に用いていると明かした。トゥランのアプローチは、欧州での初戦を前に選手たちの士気を高めている。
このDFは、シャフタールがただ守るだけではなく、オランダのクラブを相手に自分たちのプレースタイルを押し出していく考えだと強調した。
「監督は常に僕たちが前向きに考えられるようにしてくれる」とマトビエンコは説明した。「若い選手たちに話しかけ、自身の人生から興味深い話も加えてくれるので、プレッシャーに対処しやすくなる」
- Gribaudi/ImagePhoto
PSVスタディオンで対決へ
シャフタールは木曜の試合日に向け、PSVの熱狂的なホームサポーターを乗り越え、リーグフェーズで重要な勝ち点3の獲得を目指している。
トゥランはまた、試合前にPSVのウインガー、イバン・ペリシッチへ温かい賛辞を送り、かつての友人を「かけがえのない生けるレジェンド」であり、若いフットボーラーたちにとっての模範だと称えた。
両クラブはアイントホーフェンでピッチに立ち、チャンピオンズリーグでの戦いを印象的な勝利でスタートさせることを狙っている。
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