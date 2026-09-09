シャフタール・ドネツクの主将ミコラ・マトビエンコは、ウクライナの強豪がPSVスタディオンでPSVとのチャンピオンズリーグ復帰戦に臨むのを前に、大きな誇りを口にした。経験豊富なDFは、欧州最高峰の舞台で再び戦えることへのチームの高揚感を強調した。

また、この大会でデビューを迎える若手選手が複数いる中、マトビエンコはメンタル面の準備の重要性を強調した。

主将は、アルダ・トゥラン監督が試合前の緊張を和らげるうえで大きな役割を果たしているとも述べた。



