Haaland Manchester CityGetty Images
「恥知らずだ」―ジョアン・ラポルタ会長、マンチェスター・シティのスター選手代理人がバルセロナとの交渉を否定した「虚偽」のエルリング・ハーランド獲得説を巡りライバルを痛烈批判

ジョアン・ラポルタ会長は、対立候補のビクトル・フォント氏が「バルセロナにアーリング・ハーランドを獲得できる」と主張したことに対し非難した。現職会長は、マンチェスター・シティのストライカーの代理人がカタルーニャのクラブとの接触を否定した後、フォント氏が嘘をついていると非難した。

  • 選挙をめぐる緊張が高まる

    バルセロナ会長選は木曜夜、ラポルタとフォントが最終テレビ討論で対決し、決着の分かれ目となった。4期目の当選を目指すラポルタはフォントに対し「経験不足の外部者」と断じ、その構想がハンス・フリック監督下で築かれたクラブのスポーツ面での勢いを損なう可能性があると激しく攻撃。さらにフォントが「自身が会長に選出されればハーランドを獲得できる」と主張したことにも皮肉を込めた。

    ラポルタは自身の実績を堅持し、カンプ・ノウの改修工事の継続と自身のリーダーシップスタイルを擁護。フォンを「クラブの実情から乖離したテクノクラート」と一蹴し、現在の軌道を維持するには安定性が最優先だと主張した。

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ハーランド論争

    フォンテが「ハーランドがシティを去りたい時に備え、買い取りオプションを交渉中だ」と主張したことで議論は激化した。これに対しラポルタは即座に反論し、ノルウェー人選手の陣営による最近の発言を引用してその主張を否定した。

    「ハーランドの話は完全な嘘だ。既に否定されている。彼自身の失策だ。恥知らずだ」とラポルタは生放送中に反撃した。

    現職会長は代理人ラファエラ・ピメンタの最近の説明を根拠とした。ピメンタは「我々はバルセロナに深い敬意と賞賛を抱いているが、移籍候補に関する接触は一切ない——エルリング・ハーランドともバルセロナ経営陣とも」と述べている

  • クラブの魂をかけた戦い

    移籍市場を超え、候補者たちはクラブの内部構造をめぐって対立した。フォントは非公式アドバイザーのアレハンドロ・エチェバリアの影響力を攻撃し、スポーツディレクターであるデコの実力を批判した。

    「デコはアレハンドロ・エチェバリアのパートナーだ。それがバルサのスポーツディレクターとしての彼の主な資格だ。彼は過小評価されて去ったヨハン・クライフの息子とマテウ・アレマニーの後任だ。彼が持っているものは全て受け継いだものだ。バルセロナにファシスト（エチェバリアを指す）を置くわけにはいかない」とフォンは主張し、エチェバリアの過去の政治的繋がりを標的にした。

    ラポルタ会長は即座にスポーツ部門体制を擁護し、デコの働きがトップチームの成功に不可欠だと主張。現行の体制を解体すれば、ハンス・フリック監督の職の安定性が脅かされ、成長著しい若手チームの育成が阻害されると述べた。

    「フォントは明白な事実を否定し嘘をつく。コンピューターの前で働くテクノクラートだ。我々が築いた全てを破壊しようとしている。ビクトル・フォントの選挙運動は嘘に基づいている。彼はデコを3人で置き換えようとしている。デコの退任はハンス・フリック監督の職の安定を脅かす」とラポルタは述べた。「これは物事の仕組みに対する完全な理解不足を示している。 デコはマテウ・アレマニ（前任者）より優れている。アレマニのサッカー知識は私と同レベルだ。彼はチームを構築し、若手選手世代全体を活性化させた。機能する体制が整っているのだ」

  • barcelona(C)Getty Images

    カンプ・ノウでの決戦の日

    クラブの会員は今週日曜日に投票所へ向かい、今後数年間の指導部を決める。ラポルタが依然として圧倒的な本命だが、今回の議論の余波が手続きに不確実性を加えている。

    ピッチ上では、バルセロナは直近5試合で4勝を挙げ、現在リーガ首位に立っている。日曜日のセビージャ戦を控え、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦ではニューカッスルと対戦する。第1戦は1-1の引き分けに終わっている。

