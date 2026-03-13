「恥知らずだ」―ジョアン・ラポルタ会長、マンチェスター・シティのスター選手代理人がバルセロナとの交渉を否定した「虚偽」のエルリング・ハーランド獲得説を巡りライバルを痛烈批判

移籍市場を超え、候補者たちはクラブの内部構造をめぐって対立した。フォントは非公式アドバイザーのアレハンドロ・エチェバリアの影響力を攻撃し、スポーツディレクターであるデコの実力を批判した。

「デコはアレハンドロ・エチェバリアのパートナーだ。それがバルサのスポーツディレクターとしての彼の主な資格だ。彼は過小評価されて去ったヨハン・クライフの息子とマテウ・アレマニーの後任だ。彼が持っているものは全て受け継いだものだ。バルセロナにファシスト（エチェバリアを指す）を置くわけにはいかない」とフォンは主張し、エチェバリアの過去の政治的繋がりを標的にした。

ラポルタ会長は即座にスポーツ部門体制を擁護し、デコの働きがトップチームの成功に不可欠だと主張。現行の体制を解体すれば、ハンス・フリック監督の職の安定性が脅かされ、成長著しい若手チームの育成が阻害されると述べた。

「フォントは明白な事実を否定し嘘をつく。コンピューターの前で働くテクノクラートだ。我々が築いた全てを破壊しようとしている。ビクトル・フォントの選挙運動は嘘に基づいている。彼はデコを3人で置き換えようとしている。デコの退任はハンス・フリック監督の職の安定を脅かす」とラポルタは述べた。「これは物事の仕組みに対する完全な理解不足を示している。 デコはマテウ・アレマニ（前任者）より優れている。アレマニのサッカー知識は私と同レベルだ。彼はチームを構築し、若手選手世代全体を活性化させた。機能する体制が整っているのだ」