「恥を知れ！」――ゲイリー・ネヴィルは、トッテナム選手たちの「情けない」シーズンを痛烈に批判し、クラブのモットーを嘲笑した。

ネヴィルは選手だけでなく、クラブ経営陣や監督交代にも批判を向けた。ポステコグルー、フランク、トゥドールと短期間で監督が交代したことで、オーナー陣はサポーターの信頼を失ったと指摘する。

「クラブ全体に一貫性はあるのか？ いいえ、オーナー陣はここ2、3、4年もの間、できるだけ高い価格でクラブを売却しようとしていると聞いています」とネヴィルは主張した。「インフラ面など、特定の分野で築き上げた成果に関しては素晴らしい仕事をしてきましたが、ピッチ上の結果においてファンを失望させてしまいました。それが最も重要なことです。 抜本的なリセットが必要だ。クラブ全体を解剖する必要がある。

サッカークラブのオーナーなら――私もだが――時には鏡を見て自己反省すべきだ。成功が訪れないのは、オーナー自身の決断や行動が原因で、ファンや選手、コーチ陣のせいではない。

イゴール・トゥドルを雇い数週間で解任したように、采配が噛み合っていない。アンジェ・ポステコグルーを解任しトーマス・フランク、イゴール・トゥドル、そしてデ・ゼルビと短期間で監督を交代させた。

「まるでジェットコースターのようなシーズンだ。オーナーたちは多くの信頼を失った。抗議の兆候が見られるが、私は驚かない。」