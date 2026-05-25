Getty
翻訳者：
「恥を知れ！」――ゲイリー・ネヴィルは、トッテナム選手たちの「情けない」シーズンを痛烈に批判し、クラブのモットーを嘲笑した。
ネヴィル、「情けない」スパーズを容赦なく批判
トッテナムは降格圏を2ポイント上回り、辛うじてプレミアリーグに残留した。しかし、残留の安堵にもかかわらず、チームへの批判は収まらない。特にネヴィルは、資金力に見合わない不振を露呈したチームを強く批判している。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドである彼は、今シーズンのスパーズがどん底に達したかとの問いに、こう答えた。
「彼らが情けない存在だと言うのは言い過ぎだろうか？ 自分たちの姿を恥じるべきだろうか？ おそらくそうではないだろう」とネヴィルはスカイ・スポーツに語った。「ここはトッテナム・ホットスパーだ。私が『ここはマンチェスター・ユナイテッドだ』と言うと嘲笑されることもあるが、ここは信じられないほどの伝統に彩られたサッカークラブなのだ。
昨季のヨーロッパリーグ制覇はファンにとって最高だった。それでも彼らは長い間期待を裏切り続けており、特に直近2シーズンのプレミアリーグでの低迷は新たな底だ」
- Getty Images Sport
「挑戦することこそが実行すること」というモットーへの疑問
ネヴィルはロンドン北部のクラブのロッカールームを厳しく批判し、多くの選手はユニフォームを着る資格がないと語った。「ファンが喜んでいたのは、彼らにとってそれが現実だからだ」と彼は語った。 「選手たちの一部は真剣だが、チームの一員としてプレーしたいという気持ちが感じられない選手もいる。ロベルト・デ・ゼルビ監督はその問題を解決しなければならない。おそらくすでに策は考えているだろう」
クラブのモットーを皮肉り、ネヴィルは続けた。「ピッチでの行動は言葉より雄弁だ。『敢えてすることは、実行することだ』――選手たちは敢えて実行しているか？ 団結しているか？ どちらも否だ。」
方針の欠如で批判を浴びる経営陣
ネヴィルは選手だけでなく、クラブ経営陣や監督交代にも批判を向けた。ポステコグルー、フランク、トゥドールと短期間で監督が交代したことで、オーナー陣はサポーターの信頼を失ったと指摘する。
「クラブ全体に一貫性はあるのか？ いいえ、オーナー陣はここ2、3、4年もの間、できるだけ高い価格でクラブを売却しようとしていると聞いています」とネヴィルは主張した。「インフラ面など、特定の分野で築き上げた成果に関しては素晴らしい仕事をしてきましたが、ピッチ上の結果においてファンを失望させてしまいました。それが最も重要なことです。 抜本的なリセットが必要だ。クラブ全体を解剖する必要がある。
サッカークラブのオーナーなら――私もだが――時には鏡を見て自己反省すべきだ。成功が訪れないのは、オーナー自身の決断や行動が原因で、ファンや選手、コーチ陣のせいではない。
イゴール・トゥドルを雇い数週間で解任したように、采配が噛み合っていない。アンジェ・ポステコグルーを解任しトーマス・フランク、イゴール・トゥドル、そしてデ・ゼルビと短期間で監督を交代させた。
「まるでジェットコースターのようなシーズンだ。オーナーたちは多くの信頼を失った。抗議の兆候が見られるが、私は驚かない。」
- Getty Images Sport
デ・ゼルビは困難な戦いに直面している
チーム再建を任されたデ・ゼルビ監督は、戦力外選手を整理し、勝利への意識を植え付けるという大きな課題に直面している。ネヴィルは、夢のチームを実現するには移籍市場で冷徹な決断が不可欠だと主張し、競争力を取り戻すために現在のチームを全面刷新する必要があると指摘した。
ネヴィルは「クリスマス以降ホームで1勝もできないのは、多額投資で集めた選手たちや名門クラブとして衝撃的だ。彼らは脆く弱く、今こそ徹底検証が必要だ」と結論付けた。 「今日、辛うじて逃げ切れたことで、彼らは現実を痛感したはずだ。これからは、ロッカールームにブルドーザーを突っ込ませるような徹底的な改革に着手できる。それこそが、彼らに必要なことだからだ」