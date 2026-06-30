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「恥だ！」――ユルゲン・クリンスマン、ドイツ代表のワールドカップでの「惨事」に激怒し、「徹底的な」調査を要求
クリンスマン、予想外の敗退を受けドイツ代表を痛烈に批判
ドイツ代表はパラグアイとのPK戦の末、ワールドカップから敗退した。これを受け、クリンスマンはドイツ代表を強く批判した。ESPNの取材に応じた1990年ワールドカップ優勝者のクリンスマンは、この敗北を「不名誉」と表現し、ドイツサッカーが深刻な危機にあると警告した。また、この結果が代表チームやドイツサッカー連盟（DFB）内の広範な問題を浮き彫りにしたと主張した。彼は、ドイツが期待外れに終わった大会から立ち直るには抜本的な改革が必要だと考えている。
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クリンスマン、DFB全体で責任の所在を明確にすべきと主張
ドイツの敗退を受け、クリンスマン氏は「責任は特定の個人ではなく、コーチングスタッフ、選手、ドイツサッカー連盟（DFB）など代表チームに関わる全員にある」と語った。
「今夜の敗退は衝撃的で不名誉であり、誰も予想していなかった」と彼は語った。「責任は全員にある。コーチングスタッフ、連盟、招集された26人の選手一人ひとりまで、全員が惨事の一因だ。
「上層部から現場まで、すべてを検証し議論すべきだ。その結果に応じて、何らかの措置を取るだろう」
一方、スポーツディレクターのルディ・フェラーは、ユリアン・ナーゲルスマン監督への支持を表明した。「私はDFBの代表ではない。私がユリアンをどう思っているかは皆が知っている。彼は依然としてトップクラスの監督であり、続投が適切だと確信している。彼は闘志あふれる人物だ。現時点ではこれ以上は言えないし、言うつもりもない。 「今後1〜2日で再度話し合い、その上で判断する。彼こそ適任だ。」
ドイツの成績は、より深刻な懸念を引き起こしている
クリンスマン監督は、パラグアイとの120分間に及ぶ試合に必要だった強度がチームに欠けていたと指摘し、ドイツ代表の決勝トーナメント準備に疑問を呈した。
「この敗退は大きな失望だ。チームは120分間試合を支配する準備ができておらず、エネルギーも不足していた。強力なパラグアイ代表に立ち向かう決断力や攻撃性が足りなかった」とクリンスマンは語った。
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ドイツサッカー連盟（DFB）への圧力が高まっている
今後はドイツサッカー連盟（DFB）と代表チームに注目が集まる。連盟が監督交代を決めるかはまだ不明だ。ナゲルスマン監督はワールドカップ敗退の責任を認めつつ、連盟が信頼すれば続投する意向を示した。