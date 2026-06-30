「恥だ！」――ユルゲン・クリンスマン、ドイツ代表のワールドカップでの「惨事」に激怒し、「徹底的な」調査を要求

ドイツの敗退を受け、クリンスマン氏は「責任は特定の個人ではなく、コーチングスタッフ、選手、ドイツサッカー連盟（DFB）など代表チームに関わる全員にある」と語った。

「今夜の敗退は衝撃的で不名誉であり、誰も予想していなかった」と彼は語った。「責任は全員にある。コーチングスタッフ、連盟、招集された26人の選手一人ひとりまで、全員が惨事の一因だ。

「上層部から現場まで、すべてを検証し議論すべきだ。その結果に応じて、何らかの措置を取るだろう」

一方、スポーツディレクターのルディ・フェラーは、ユリアン・ナーゲルスマン監督への支持を表明した。「私はDFBの代表ではない。私がユリアンをどう思っているかは皆が知っている。彼は依然としてトップクラスの監督であり、続投が適切だと確信している。彼は闘志あふれる人物だ。現時点ではこれ以上は言えないし、言うつもりもない。 「今後1〜2日で再度話し合い、その上で判断する。彼こそ適任だ。」