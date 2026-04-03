「恥ずべき」ワールドカッププレーオフ決勝での敗北を受け、アレッサンドロ・デル・ピエロがアントニオ・コンテのイタリア代表監督再任を支持

ポッドキャスト『Sky Calcio Unplugged』に出演したデル・ピエロは、代表チームの危機について痛烈な批判を展開し、現在チームを取り巻く怒りと不信感が混ざり合った有害な状況について認めた。 2006年のワールドカップ王者である彼は、責任はサッカー連盟内のたった一人の個人にとどまらないと主張した。彼は次のように語った。「残念ながら、ここ数日私が感じ取っているのは、悲しみから怒り、そして失望や信じられないという感情に至るまで、この道のりを歩んできた私たち全員に滲み出ている多くの否定的な感情だ。

「3大会連続でワールドカップ出場を逃したことは恥ずべきことであり、その背景にあるあらゆる要因にも目を向けなければならない。残念ながら、我々は本来あるべき水準から大きくかけ離れている。FIGC会長に関する問題だけでなく、多くの課題に対処する必要があるが、今のところ解決策には程遠いように思える。」