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「恥ずべき」ワールドカッププレーオフ決勝での敗北を受け、アレッサンドロ・デル・ピエロがアントニオ・コンテのイタリア代表監督再任を支持
イタリアサッカー連盟（FIGC）は崩壊寸前
イタリアのサッカー界は、史上初の3大会連続ワールドカップ出場を逃したことで混乱に陥り、イタリアサッカー連盟（FIGC）の幹部数名が直ちに辞任した。 ボスニア・ヘルツェゴビナとのPK戦の末の痛恨の敗北を受け、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の辞任を求める声が多数上がっており、同連盟は現在のスポーツプロジェクトを解体するよう強い圧力に直面している。地中海の強豪がまたしても国際舞台から遠ざかる夏を迎える中、注目はピッチから、国内サッカーの抜本的な体制改革へと移っている。
- AFP
デル・ピエロが改革を要求
ポッドキャスト『Sky Calcio Unplugged』に出演したデル・ピエロは、代表チームの危機について痛烈な批判を展開し、現在チームを取り巻く怒りと不信感が混ざり合った有害な状況について認めた。 2006年のワールドカップ王者である彼は、責任はサッカー連盟内のたった一人の個人にとどまらないと主張した。彼は次のように語った。「残念ながら、ここ数日私が感じ取っているのは、悲しみから怒り、そして失望や信じられないという感情に至るまで、この道のりを歩んできた私たち全員に滲み出ている多くの否定的な感情だ。
「3大会連続でワールドカップ出場を逃したことは恥ずべきことであり、その背景にあるあらゆる要因にも目を向けなければならない。残念ながら、我々は本来あるべき水準から大きくかけ離れている。FIGC会長に関する問題だけでなく、多くの課題に対処する必要があるが、今のところ解決策には程遠いように思える。」
コンテが最有力候補
プレーオフでの惨敗を受けてガットゥーゾの退任が予想される中、デル・ピエロが指摘した組織的な課題を解決する理想的な人物として、コンテの名前が浮上している。56歳のコンテはナポリと2027年6月までの契約を結んでいるが、アズーリ（イタリア代表）での24試合14勝という実績から、指揮官復帰の最有力候補となっている。 元チームメイトの適性について、この伝説的なフォワードは次のように付け加えた。「彼は新監督となるための資質をすべて備えている。間違いなく有力な候補の一人だ」
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抜本的な改革が迫っている
イタリアサッカー連盟（FIGC）は現在、国民的英雄であるジャンルイジ・ブッフォンやガブリエレ・グラヴィーナ会長をはじめとする、相次ぐ著名な辞任の衝撃から立ち直りつつ、コンテのような実績ある指揮官を確保するために、複雑な法的難局を乗り切らなければならない。今度のネーションズリーグのサイクルを前に環境を安定させることができなければ、予選での4大会連続の惨敗という事態を招く恐れがあり、そうなればイタリアサッカーの威信は完全に失墜することになるだろう。