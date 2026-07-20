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「恥ずべきスタートだった！」――アドリアン・ラビオが、ワールドカップ3位決定戦でイングランドに大乱戦末に敗れた際、フランス代表のチームメイトたちの「許しがたい振る舞い」を非難した
フランスの戦いは残念な結果に終わった
マイアミでのイングランド戦。前半だけで0－4とリードを許し、フランスの課題が露呈した。後半は4得点を奪取したが、前半の悪影響から立ち直れなかった。
この結果にラビオは、一部の選手態度に疑問を呈した。前半のドリンクブレイクではシェルキがデシャン監督と口論になり、ピッチサイドにも緊張が走った。
ラビオ、フランス代表の惨敗に反応
試合終了のホイッスルが鳴り、ラビオは不満を隠さずフランス代表の前半のプレーと一部のチームメイトの振る舞いを批判した。
「前半の入り方は本当に恥ずべきものだった」とACミランのMFはbeIN SPORTSに語った。「一部の選手には、これまで見たこともない振る舞いがあった。この大会で結果を残す最後のチャンスだっただけに残念だ。スペイン戦の敗戦は失望したが、最後まで戦うべきだったし、あのようなずさんなプレーに満足してはいけない。 ハーフタイムに話し合い、誇りを持ってプレーしようと互いに言い合った。前半の許容できない行動は改善され、後半ははるかに良くなった」
イングランドが勢いに乗る一方、フランスは崩れていく
3位決定戦前、デシャン監督は「イングランドもフランスもこの試合に意欲がない」と語った。その言葉通り、フランスは前半から精彩を欠き、4－6で敗れた。
この敗北で、14年にわたるデシャン監督の在任は期待外れに終わった。チーム内の不和と散漫なプレーがフランス代表での彼の最終戦を台無しにした一方、イングランドは好機を活かし大会を締めくくった。デクラン・ライスはトーマス・トゥヘル率いるイングランド代表の強さを称えた。
「これは長い間、イングランドにとって最高のチームだ」とライスは語り、「誰もその事実を奪えない。チームとして誇りに思う。ただ、準決勝で負けたことが本当に悔しい」と続けた。
- Getty Images
フランス、新たな時代へ準備進む
フランスはデシャン監督の退任を受け、後任にジダン氏の就任が有力視されている。チームはベテラン選手の批判で終わった大会を教訓に、再結束が急務だ。一方、イングランドは準決勝敗退を乗り越え、3位入賞で morale を保って帰国する。
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