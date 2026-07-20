3位決定戦前、デシャン監督は「イングランドもフランスもこの試合に意欲がない」と語った。その言葉通り、フランスは前半から精彩を欠き、4－6で敗れた。

この敗北で、14年にわたるデシャン監督の在任は期待外れに終わった。チーム内の不和と散漫なプレーがフランス代表での彼の最終戦を台無しにした一方、イングランドは好機を活かし大会を締めくくった。デクラン・ライスはトーマス・トゥヘル率いるイングランド代表の強さを称えた。

「これは長い間、イングランドにとって最高のチームだ」とライスは語り、「誰もその事実を奪えない。チームとして誇りに思う。ただ、準決勝で負けたことが本当に悔しい」と続けた。