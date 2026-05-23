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「恥ずべきことだ！」――ハリー・マグワイアの母と妻が、トーマス・トゥヘル監督のイングランド代表ワールドカップメンバー選外決定に、家族を代表して怒りを示した。
家族がトゥヘル監督の「恥ずべき」発言を非難
トゥヘル監督のワールドカップ代表発表後、マグワイアの家族が監督に反発。33歳のマグワイアはフィル・フォーデンやコール・パーマーと共に落選し、近親者はこの決定を「不名誉」と即座に批判した。
妻ファーンはSNSに「胸が張り裂けそう。もっとできることはなかったはず。 あなたの価値は十分に認められているのに、たった一人の判断でチャンスを奪われたことが残念だわ」と綴った。母ゾーイさんも「本当に腹立たしい。これ以上できることはなかったはず。胸を張って。不名誉なことだ」と語った。
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レッド・デビルズのスター選手、「衝撃を受け、打ちのめされた」
今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドで24試合に出場し3月の代表戦で復帰したマグワイア。しかし北米遠征への期待は残酷にも打ち砕かれた。好調を維持し代表入りを確信していたが、現在はチームにとって不要な存在とされている。
本人は「今シーズンの活躍を踏まえ、代表で重要な役割を果たせると思っていた。今回の決定に衝撃を受け、打ちのめされている」と語った。 長年、あのユニフォームを着て祖国を代表することが最大の喜びでした。選手たちがこの夏、最高の結果を残すことを願っています」と語った。兄のローレンスは今回の事態を「大混乱」と表現し、ジョーは「人生で最悪の決定だ」と批判した。
キーンが戦列に加わる
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ロイ・キーンがベテランDFを擁護した。キーンは、大舞台で常に安定したパフォーマンスを示してきた選手をベンチに追いやったトゥヘル監督の判断に疑問を呈した。キーンは、このセンターバックの実績を強調し、監督が重大な判断ミスを犯したと指摘した。
「トーマス・トゥヘルは何を考えているんだ？ 冗談だ。サーカスだ」とキーンは怒りを露わにした。「ハリー・マグワイアは毎年イングランド代表で結果を出してきた、正真正銘のディフェンダーだ」
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トゥヘル監督、容赦ない選手整理を擁護
イングランド代表のトゥヘル監督は、マグワイア陣営から高まる批判にも冷静だった。彼は「私とマグワイアは個別に話し合い、彼は思いを述べた。その後、彼が公に声明を出すとは驚いた」と語った。
トゥヘル監督は「秋シーズンを支えたセンターバックを継続する方針だ。声明には驚いたが、彼には直接気持ちを伝える機会があった」と説明した。6月17日のクロアチア戦を控えるイングランド代表は、この冷徹な采配がW杯での栄光につながるか、それとも早期の帰国となるか、まだ分からない。