「恥ずべきことだ！」――ハリー・マグワイアの母と妻が、トーマス・トゥヘル監督のイングランド代表ワールドカップメンバー選外決定に、家族を代表して怒りを示した。

今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドで24試合に出場し3月の代表戦で復帰したマグワイア。しかし北米遠征への期待は残酷にも打ち砕かれた。好調を維持し代表入りを確信していたが、現在はチームにとって不要な存在とされている。

本人は「今シーズンの活躍を踏まえ、代表で重要な役割を果たせると思っていた。今回の決定に衝撃を受け、打ちのめされている」と語った。 長年、あのユニフォームを着て祖国を代表することが最大の喜びでした。選手たちがこの夏、最高の結果を残すことを願っています」と語った。兄のローレンスは今回の事態を「大混乱」と表現し、ジョーは「人生で最悪の決定だ」と批判した。







