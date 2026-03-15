恥ずかしい取り違え？スパーズのイゴール・トゥドール監督が笑いものになる――トッテナム、リヴァプール相手に辛勝、ヴィルツも活躍

リヴァプールとの1-1の引き分けに先立ち、トゥドール監督はまたしても失態をさらし、即座にSNS上の話題となった。テレビ中継の映像によると、試合開始前、トゥドール監督は同僚のアーネ・スロット監督に挨拶しようとしたようだが、誤って自身のチームマネージャーであるアラン・ディクソンと勘違いし、背後から近づいて肩を叩いてからかうような仕草を見せたのだ。

しかし、この行動は裏目に出た。スロット同様、ハゲ頭であるディクソンはトゥドールを見て驚きの表情を浮かべ、クロアチア人監督も少し戸惑った様子だった。その後、トゥドールはスロットを探し続け、ついにリヴァプールのベンチ付近で彼を見つけた。

今週初め、依然として未勝利（5試合で4敗1分）のトッテナム監督は、チャンピオンズリーグのラウンド16第1戦を前に、正ゴールキーパーのググリエルモ・ヴィカリオをベンチに下げ、その後、控えのアントニン・キンスキーをわずか17分間で、2つの致命的なミスを犯しただけで再びベンチに戻したことで批判を浴びていた。