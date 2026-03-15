イゴール・トゥドールは、トッテナム・ホットスパーの監督として、まさに惨憺たるスタートを切った。5連敗の末、リヴァプール戦でようやく一息つける勝利を収めたとはいえ、スパーズは2025年12月28日以来、プレミアリーグでの勝利を待ち続けている。 ロンドンではすでに降格の影がちらついている。スパーズはノッティンガムや、現在降格圏の最下位に沈むウェストハムにわずか1ポイント差で先行しているに過ぎない。
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恥ずかしい取り違え？スパーズのイゴール・トゥドール監督が笑いものになる――トッテナム、リヴァプール相手に辛勝、ヴィルツも活躍
リヴァプールとの1-1の引き分けに先立ち、トゥドール監督はまたしても失態をさらし、即座にSNS上の話題となった。テレビ中継の映像によると、試合開始前、トゥドール監督は同僚のアーネ・スロット監督に挨拶しようとしたようだが、誤って自身のチームマネージャーであるアラン・ディクソンと勘違いし、背後から近づいて肩を叩いてからかうような仕草を見せたのだ。
しかし、この行動は裏目に出た。スロット同様、ハゲ頭であるディクソンはトゥドールを見て驚きの表情を浮かべ、クロアチア人監督も少し戸惑った様子だった。その後、トゥドールはスロットを探し続け、ついにリヴァプールのベンチ付近で彼を見つけた。
今週初め、依然として未勝利（5試合で4敗1分）のトッテナム監督は、チャンピオンズリーグのラウンド16第1戦を前に、正ゴールキーパーのググリエルモ・ヴィカリオをベンチに下げ、その後、控えのアントニン・キンスキーをわずか17分間で、2つの致命的なミスを犯しただけで再びベンチに戻したことで批判を浴びていた。
スパーズ、終了間際の同点ゴールで小さな安堵の息をつく
ドミニク・ソボシュライ（18分）が直接フリーキックを決めてLFCに先制点をもたらした。この試合では、負傷から復帰して2度目の先発出場となったフロリアン・ヴィルツが64分に交代していた。リシャルリソン（90分）が終盤に同点ゴールを決めた。 スロット監督率いるチームは、水曜日に控えるチャンピオンズリーグ・ラウンド16第2戦、ガラタサライ・イスタンブール戦に向けた最終調整も失敗に終わった。トルコでの第1戦は、リヴァプールが0-1で敗れていた。
トッテナムも水曜日にチャンピオンズリーグの試合を控えているが、アトレティコ・マドリードとの第1戦での2-5という敗戦は、現時点ではロンドンのチームにとって最も心配すべき問題ではない。6連敗（うち4敗はトゥドール監督下）の後、スパーズはようやく勝ち点1を獲得したものの、ヨーロッパリーグ優勝チームである彼らは、リーグ戦ではすでに降格争いの真っ只中にいる。 現在16位のトッテナムは、降格圏からわずか1ポイント差に迫っている。
よくある質問
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.