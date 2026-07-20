ムラデン・ペトリッチはパレデスの行為を「許しがたい」と批判。ズラタン・イブラヒモビッチは「現役なら頭突きを食らわせていた」と怒りを露わにした。マイカ・リチャーズも「恥ずかしい限りだ」と痛烈に批判した。

しかし、問題行動はパレデスだけではなかった。ナウエル・モリーナは、挑発せず喜んでいたロドリの胸を突然拳で打った。この行為が、パレデスがガヴィに暴力を振るう引き金となった。

さらに、ロベルト・アヤラアシスタントコーチもダニ・オルモの顔や首に拳を振り下ろした。オルモは抵抗できず、後にエリックに引き離された。