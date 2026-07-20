パレデスは試合終了のホイッスルが鳴った後、信じがたい暴挙に出た。まずエリックを蹴り、さらにガビを殴って地面に叩きつけた。この行為により、試合終了後にレッドカードを提示され、数多くの元トップスターたちから激しい批判を浴びた。
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恥ずかしいのはレアンドロ・パレデスだけではない。アルゼンチンはW杯決勝で、ひどい敗者の姿を見せている。
ムラデン・ペトリッチはパレデスの行為を「許しがたい」と批判。ズラタン・イブラヒモビッチは「現役なら頭突きを食らわせていた」と怒りを露わにした。マイカ・リチャーズも「恥ずかしい限りだ」と痛烈に批判した。
しかし、問題行動はパレデスだけではなかった。ナウエル・モリーナは、挑発せず喜んでいたロドリの胸を突然拳で打った。この行為が、パレデスがガヴィに暴力を振るう引き金となった。
さらに、ロベルト・アヤラアシスタントコーチもダニ・オルモの顔や首に拳を振り下ろした。オルモは抵抗できず、後にエリックに引き離された。
オタメンディがロドリとラポルテを批判：「一週間泣き言ばかり！」
DAZNエスパーニャが伝えた、ニコラス・オタメンディとロドリの口論も話題になった。2人はマンチェスター・シティでチームメイトだった。それでもオタメンディは、このW杯最優秀選手を言葉で痛烈に批判した。 オタメンディは「お前はもっと口を閉じておくべきだ、友よ。お前とラポルテ、お前たち二人は一週間中ずっと泣き言ばかり言っていたじゃないか！」と38歳のベテランらしくロドリを叱責。ロドリは完全に呆気にとられた表情で反応した。
ロドリは決勝前、「アルゼンチンはフェアプレーするだろうが、熱くなる可能性もある。無視するしかない」と語っていた。ラポルテは「大会を通じてアルビセレステはハードなプレーをしていた。審判はほとんど制裁を科さなかった」と指摘した。
「ここ数試合、我々は本当に驚かされるような光景を目にしてきた。とりわけアルゼンチンは、1対1の競り合いを通じて多くの『メッセージ』を送ってくるチームだ」とラポルテは語っていた。
マテウスがアルゼンチンを批判：「私が観たいサッカーじゃない！」
アルゼンチン代表の振る舞いとプレースタイルは、ロタール・マテウスも苛立たせた。彼はRTL/Skyのインタビューで「あれは私が見たいサッカーではなかった。スペインが勝ってよかった」と語った。試合後の混乱について、代表出場記録保持者は「あれが彼らのメンタリティだ。アルゼンチンは良い姿を見せられなかった」と評した。
FIFA規律委員会は数日以内に追加調査を行う見込みで、パレデスは長期の出場停止、モリーナとアヤラも拳を振り上げた行為で処分を免れない。
一方、スペインGKウナイ・シモンは騒ぎが収まるとアルゼンチン選手一人ひとりに近づき、ハイタッチで健闘を称えた。
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