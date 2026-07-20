ムラデン・ペトリッチはパレデスの行為を「許しがたい」と批判。ズラタン・イブラヒモビッチは、自分が現役なら「頭突きを食らわせていた」と怒りを露わにした。マイカ・リチャーズも「恥ずかしい限りだ！」と痛烈に批判した。

しかし、問題を起こしたのはパレデスだけではなかった。ナウエル・モリーナは、挑発的な行動を取っていなかったロドリの胸に突然拳を打ち込んだ。この行為が、パレデスによるガヴィへの恥ずべき行為の引き金となった。

さらに、ロベルト・アヤラアシスタントコーチもダニ・オルモの顔や首に突如として拳を振り下ろした。オルモは抵抗できず、その後エリックに引き離された。