パレデスは試合終了のホイッスルが鳴った後、信じがたい暴挙に出た。まずエリックを蹴り、さらにガビを殴って地面に叩きつけた。この行為によりレッドカードを提示され、数多くの元トップスターから激しい批判を浴びた。
翻訳者：
恥ずかしいのはレアンドロ・パレデスだけではない。アルゼンチンはW杯決勝でひどい負け犬だった。
ムラデン・ペトリッチはパレデスの行為を「許しがたい」と批判。ズラタン・イブラヒモビッチは、自分が現役なら「頭突きを食らわせていた」と怒りを露わにした。マイカ・リチャーズも「恥ずかしい限りだ！」と痛烈に批判した。
しかし、問題を起こしたのはパレデスだけではなかった。ナウエル・モリーナは、挑発的な行動を取っていなかったロドリの胸に突然拳を打ち込んだ。この行為が、パレデスによるガヴィへの恥ずべき行為の引き金となった。
さらに、ロベルト・アヤラアシスタントコーチもダニ・オルモの顔や首に突如として拳を振り下ろした。オルモは抵抗できず、その後エリックに引き離された。
オタメンディがロドリとラポルテを批判：「一週間泣き言ばかり！」
DAZNエスパーニャが伝えた、ニコラス・オタメンディとロドリの口論が話題になった。2人はマンチェスター・シティでチームメイトだった。それでもオタメンディは、このW杯最優秀選手を言葉で痛烈に批判した。 オタメンディは「黙れ、友よ。お前とラポルテは1週間泣き言ばかりだ」と38歳のベテランらしい言葉でロドリを叱責。ロドリは呆然と耳を傾けた。
ロドリは決勝前、「アルゼンチンはフェアプレーするだろうが、熱くなる可能性もあり、無視するしかない」と語っていた。ラポルテは「大会を通じてアルビセレステのハードなプレーが多く、審判の制裁が少なかった」と指摘した。
「ここ数試合、我々は本当に驚かされるような光景を目にしてきた。とりわけアルゼンチンは、1対1の競り合いを通じて多くの『メッセージ』を送ってくるチームだ」とラポルテは語っていた。
マテウスがアルゼンチンを批判：「私が観たいサッカーじゃない！」
アルゼンチン代表の振る舞いとプレースタイルは、ロタール・マテウスも苛立たせた。彼はRTL/Skyのインタビューで「あれは私が見たいサッカーではない。スペインが勝ってよかった」と語った。試合後の騒動について、代表出場記録保持者は「あれが彼らのメンタリティだ。アルゼンチンは良い姿を見せられなかった」と評した。
ESPNなど複数のメディアが報じたFIFAの声明によると、試合後の騒動を調査するため懲戒・倫理担当検察官が任命され、報告書が提出され次第詳細を公表する予定だ。
一方、スペインGKウナイ・シモンは騒ぎが収まった後、アルゼンチン選手一人ひとりにハイタッチし、健闘を称えた。
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