「恥さらしだ」――イングランドがW杯でアルゼンチンに敗れた際、チェルシーはエンツォ・フェルナンデスの投稿を削除した。

チェルシーは、水曜日のW杯準決勝イングランド戦でアルゼンチン代表フェルナンデスの同点ゴールを祝福し、批判を受けた。このMFのゴールでアルゼンチンは2-1で逆転し、トゥヘル率いるイングランドの決勝進出を阻んだ。

投稿はすぐさまサポーターから批判された。イングランドを脱落させたゴールを祝うのは配慮に欠けると感じたのだ。ファンは、クラブの国内支持層の感情より選手を宣伝していると主張した。チェルシーはその後、公式SNSから投稿を削除したが、理由は説明していない。