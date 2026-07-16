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翻訳者：
「恥さらしだ」――イングランドがW杯でアルゼンチンに敗れた際、チェルシーはエンツォ・フェルナンデスの投稿を削除した。
チェルシーの投稿がファンの反発を招く
チェルシーは、水曜日のW杯準決勝イングランド戦でアルゼンチン代表フェルナンデスの同点ゴールを祝福し、批判を受けた。このMFのゴールでアルゼンチンは2-1で逆転し、トゥヘル率いるイングランドの決勝進出を阻んだ。
投稿はすぐさまサポーターから批判された。イングランドを脱落させたゴールを祝うのは配慮に欠けると感じたのだ。ファンは、クラブの国内支持層の感情より選手を宣伝していると主張した。チェルシーはその後、公式SNSから投稿を削除したが、理由は説明していない。
- AFP
サポーターたちはチェルシーの決定を非難している。
この投稿は即座に批判を呼び、イングランド代表がW杯で敗退したことで、ファンはクラブの判断に疑問を呈した。
あるファンはXに「イングランドのクラブがこんな投稿をするなんて恥だ。あのクズクラブなら当然だ」と書き込んだ。
批判は各SNSに広がり、「この投稿のせいで担当者が解雇されるのでは」という冗談も飛び交った。
フェルナンデスは、またしても物議を醸す事態の渦中に立たされている
この一件は、フェルナンデスの代表キャリアをめぐる物議に新たな幕を加えた。2024年コパ・アメリカ制覇後、侮辱的なチャントで騒動となり、彼は公に謝罪しチェルシーから懲戒を受けた。
それでもフェルナンデスは2023年、ベンフィカから英国史上最高額で移籍して以来、チェルシーの中盤を支える中心選手であり続けている。今回のイングランド戦での活躍は、彼への批判的な視線をさらに強める結果となった。
- Getty Images Sport
注目はワールドカップ決勝戦へ
フェルナンデスは7月19日（日）のアルゼンチン対スペインのワールドカップ決勝に集中する。母国の優勝に貢献することが彼の目標だ。
代表戦とは別に、チェルシーでの将来を巡る憶測は続き、レアル・マドリードへの移籍も取り沙汰されている。それでも今は、彼の関心は完全に決勝戦にある。
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