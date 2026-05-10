「恐怖なんて感じていない」――米国代表のスター、ウェストン・マッケニーは、自国開催のワールドカップでの「緊張感」と「プレッシャー」を受け入れている。

2022年カタール大会以来、マッケニーは「黄金世代」がさらに成熟したと語る。多くの選手が欧州のトップクラブでレギュラーを務め、戦術面でも精神面でもチームは新たな高みに達したという。

チャンピオンズリーグや国内リーグでの経験は計り知れないと語り、「もはや我々は未熟なチームではない」と断言した。

「カタールでの初出場は夢が叶った瞬間でした。子供の頃からワールドカップに出場し、代表チームの一員になりたいと願っていましたが、実際にその舞台に立つとは想像していませんでした。自国開催でそれを成し遂げられるのは、間違いなく素晴らしい経験になるでしょう」