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「恐怖なんて感じていない」――米国代表のスター、ウェストン・マッケニーは、自国開催のワールドカップでの「緊張感」と「プレッシャー」を受け入れている。
恐怖よりも、胸の高鳴りを受け入れる
USMNTのロッカールームで最も経験豊富なリーダーの一人であるマッケニーは、迫りくるワールドカップの重圧を前向きに受け止めている。
国民の期待から目を背けるのではなく、このMFは、大会を取り巻く緊張感が重要性を示していると信じている。
「恐怖ではなく、高揚感だ。胸が鳴るのは当然だ」とマッケニーはFIFAに語った。彼は「高揚感がなければ無関心だ。僕はプレッシャーを楽しみに変え、責任を背負うのが好きだ」と続けた。
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プレッシャーをホームアドバンテージに変える
自国開催のワールドカップでUSMNTは1994年以来の注目を集めるが、マッケニーは開催国という立場を競争上の強みと見る。彼は、アメリカ人ファンからのエネルギーがチームの原動力となり、負担にはならないと断言する。
マッケニーはホームの観客の重要性を強調し、次のように述べた。「ファンのエネルギーは、相手チームにとって厳しい雰囲気を作り出す上で大きな役割を果たすと思います。ファンは、おそらく自分たちが思っている以上に試合に影響を与えています。困難な局面や、試合が思うようにいかない時でも、彼らが後ろで私たちを支え、応援してくれることは非常に重要です。」
カタール2022以降の成長と成熟
2022年カタール大会以来、マッケニーは「黄金世代」がさらに成熟したと語る。多くの選手が欧州のトップクラブでレギュラーを務め、戦術面でも精神面でもチームは新たな高みに達したという。
チャンピオンズリーグや国内リーグでの経験は計り知れないと語り、「もはや我々は未熟なチームではない」と断言した。
「カタールでの初出場は夢が叶った瞬間でした。子供の頃からワールドカップに出場し、代表チームの一員になりたいと願っていましたが、実際にその舞台に立つとは想像していませんでした。自国開催でそれを成し遂げられるのは、間違いなく素晴らしい経験になるでしょう」
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ポチェッティーノ効果
マッケニーによると、ポチェッティーノ監督の就任で米国代表合宿に緊張感が生まれた。このMFは「実績だけではスタメンを保証されない」と語り、慢心を一掃した新体制を説明した。
「監督はエネルギーを持ってチームにやって来た」とマッケニーは語る。「多くの選手にチャンスが増えたと感じているし、ポジションが100％保証されている選手はいない。彼は競争心の高い集団を作り、『プレーしたいならその理由を示せ』と求める姿勢だ」