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恐怖と確信の間で……ドニスはサウジアラビア代表について明確なビジョンを持っているのだろうか？

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ヨルゴス・ドニス
カーボベルデ 対 サウジアラビア
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ギリシャ人監督は困難な課題に直面している

ワールドカップのような大会では、1試合負けることもあれば強豪に大敗することもある。だがファンが本当に心配するのは、チームに明確な個性や戦術の方向性が見えないことだ。

それが、土曜未明に第3節（最終節）のカーボベルデ戦を迎えるサウジアラビア代表の現状だ。

わずか数日の間に、特定のプレースタイルへの確信が揺らぎ、大きく変更する兆しが見え始めた。大会の佳境にもかかわらず、コーチ陣がまだ答えを探しているように映る。

問題はDFを5人にするか4人にするかではなく、「ドニスは何をしたいのか」という根本的な問いだ。

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    定まらないアイデンティティ

    ドニスがサウジアラビア代表の監督に就いた際、ファンが最も期待したのは、彼が短期間でチームに明確なアイデンティティを与え、国際大会や大陸大会で経験豊富な選手たちに戦術的な色を付けることだった。

    しかし時が経っても疑問は消えない。ドニス率いるサウジアラビア代表の真の姿とは、いったい何なのか？

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    現代サッカーで監督に求められるのは、一つのスタイルに固執することではない。柔軟性は重要だ。だが、柔軟性とアイデンティティの欠如は別物である。

    現在のサウジアラビア代表は、理想の答えを探して戦術を次々と変えている。ある試合では守備ブロックを低く構え、別の試合ではプレスと攻撃を重視する。先発した選手がすぐに消え、役割も試合ごとに変わるため、 その結果、次の試合でどんな布陣になるのか予測できない。

    この急激な変化は選手に不安定さを与えるだけでなく、サポーターにも監督の戦術構想を理解しにくくしている。

    最も懸念されるのは、これが自由な試行が許される準備期間や親善試合ではなく、ワールドカップ本大会の中で起こっていることだ。ワールドカップは、どの代表チームもピッチで何を見せたいのかを理解した上で臨む大会であるはずだ。

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    反応が主な原動力なのだろうか？

    スペインに0-4で敗れた後、ドニス監督はサポーターやメディアから激しい批判を受けた。批判は結果だけでなく、戦術、スタメンの選択、選手への役割、試合展開への対応にも及んだ。

    試合直後、監督は会見で戦術判断を擁護し、結果については相手の実力差が原因と強調した。

    しかし数日後、5バックを捨て4バックに戻す兆しが見え始めた。

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    ここで疑問が生まれる。スペイン戦の采配に納得していたなら、なぜこんなに早く方針を変えたのか。納得していなかったなら、なぜメディアの前で自信満々に振る舞ったのか。

    この矛盾は、スペイン戦の4失点後にファンやメディアから大きな圧力を受け、監督の考えが変わった可能性を示唆している。

    どの監督も周囲の空気に影響されるのは否定できない。だが強豪国代表は、感情的な反応ではなく戦術的信念でチームを動かすべきだ。

  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    カボ・ヴェルデは戦術ではなく、監督を試すことになるだろう。

    カボ・ヴェルデ戦は、スペイン戦の敗北から立ち直れるか問われる一戦だ。だが真の試練は、ドニス監督自身が乗り越えるべき試練となるだろう。

    結果だけでは不十分だ。勝っても、明確な個性や一貫したスタイルが見えなければ疑問は消えない。

    逆に、チームがバランスよく組織的に動き、明確なアイデンティティを示せれば、ファンにビジョンを認めさせられるだろう。

    問題は、サウジアラビアのファンが求めるものが勝利や予選突破だけではなく、明確な特徴と監督の考え方が見える代表チームである点だ。

    つまり、カーボベルデ戦はドニス監督にとってキャリア最大の試金石となる。試合の結果だけでなく、彼が将来への明確なビジョンを示し、サポーターを納得させられるかが問われる。

    成功すれば、就任以来初めて疑念の渦から抜け出せる。だが迷走が続けば、戦術や布陣の議論は、はるかに大きな危機の前では些細なものになる。

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