ドニスがサウジアラビア代表の監督に就いた際、ファンが最も期待したのは、彼が短期間でチームに明確なアイデンティティを与え、国際大会や大陸大会で経験豊富な選手たちに戦術的な色を付けることだった。

しかし時が経っても疑問は消えない。ドニス率いるサウジアラビア代表の真の姿とは、いったい何なのか？

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現代サッカーで監督に求められるのは、一つのスタイルに固執することではない。柔軟性は重要だ。だが、柔軟性とアイデンティティの欠如は別物である。

現在のサウジアラビア代表は、理想の答えを探して戦術を次々と変えている。ある試合では守備ブロックを低く構え、別の試合ではプレスと攻撃を重視する。先発した選手がすぐに消え、役割も試合ごとに変わるため、 その結果、次の試合でどんな布陣になるのか予測できない。

この急激な変化は選手に不安定さを与えるだけでなく、サポーターにも監督の戦術構想を理解しにくくしている。

最も懸念されるのは、これが自由な試行が許される準備期間や親善試合ではなく、ワールドカップ本大会の中で起こっていることだ。ワールドカップは、どの代表チームもピッチで何を見せたいのかを理解した上で臨む大会であるはずだ。