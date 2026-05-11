スクデリはBVBのスカウトとして世界中を飛び回り、トップクラスの若手選手を発掘している。

2019年に現役を引退した彼は、すでに大きな成果を挙げています。2021年初頭にサンプドリア・ジェノヴァU-19から加入したフィリッポ・マネ、今シーズントップチームに昇格したサムエレ・イナシオとルカ・レッジャーニも、彼の眼が発見した才能です。

「ヨーロッパ中を飛び回り、多くの国や才能ある選手たちを見るのは最高だ。サッカーを観戦し分析するのが好きなんだ」と彼はクラブのポッドキャストで語った。