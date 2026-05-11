「私の夢は、いつかドルトムントのユースアカデミーでスカウトやコーチとして働くことです。そして、まさにそこで自分が活躍している姿を想像しています」――2021年3月、SPOXの独占インタビューで2026年の自分を問われたダリオ・スクデリはそう答えた。それから5年余り。現在28歳の彼は、その夢を叶えた。
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恐ろしい怪我で足を失う寸前だった。それでも、イナシオやレッジャーニを発掘した彼は、BVBで夢を叶えている。
スクデリはBVBのスカウトとして世界中を飛び回り、トップクラスの若手選手を発掘している。
2019年に現役を引退した彼は、すでに大きな成果を挙げています。2021年初頭にサンプドリア・ジェノヴァU-19から加入したフィリッポ・マネ、今シーズントップチームに昇格したサムエレ・イナシオとルカ・レッジャーニも、彼の眼が発見した才能です。
「ヨーロッパ中を飛び回り、多くの国や才能ある選手たちを見るのは最高だ。サッカーを観戦し分析するのが好きなんだ」と彼はクラブのポッドキャストで語った。
「想像しうる最も深刻な膝の怪我」
しかし確かなことがある。選択肢があれば、スクデリは今も現役で輝いていたはずだ。しかし運命は許さなかった。彼の怪我は深刻で、ネイマールでさえ回復を祈るメッセージを送った。
18歳のとき、彼はワルシャワでのユースリーグでBVB U-19の一員としてプレーしていた。
その試合で彼は「想像しうる最も重度の膝の怪我」を負った。ミュンヘンの膝関節専門医ミヒャエル・ストロベル氏はこう診断した。膝関節脱臼、前・後十字靭帯の二重断裂、外側側副靭帯断裂、半月板損傷。
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スクデリはトゥヘル監督の下で右サイドバックを務めるはずだった。
スクデリはボルシアのユースで段階を踏んだ。ハネス・ヴォルフ監督の下で2度優勝し、2016年にはトーマス・トゥヘル監督のトップチームで右サイドバックへの転向が予定されていた。しかし9月、ミスパス後のスプリントが致命的な事態を招いた。
「高い位置を取っていたため、相手のカウンターを許した」とスクデリは振り返る。「全力で追い付き、ブロックを試みたが、それが最悪の結果を招いた」。
その後、私は信じられないほどの苦痛に襲われた。負傷直後の数時間が特に厳しかった。ワルシャワで別の病院へ移動し、膝はサッカーボール2個分ほど腫れ上がった。翌朝、車椅子で朝食へ運ばれた。
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ダリオ・スクデリは足を失う寸前だった。
チャンピオンズリーグの試合のため現地に残っていたドルトムントのチームドクター、マルクス・ブラウン医師は、選手にコンパートメント症候群の疑いがあると判断し、早急に戻るよう勧めた。
ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ社長からプライベートジェットの提供を申し出られたが、彼はそれを断り、予定通り選手たちと共に帰路についた。チェックインの際に空港職員に車いすから転ばされたスクデリは、機内で最前列の3人掛け席に一人座り、トゥヘルとミヒャエル・ツォルクのすぐ前だった。
着陸後、すぐに緊急手術が行われた。これは、スクデリが何度も手術台に上がる中の初回だった。その際、足を失う危険もあった。「目を覚ましたとき、血に染まったガウンを持ち上げて足が残っているのを見て、胸のつかえがすっと取れた」と彼は語った。
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623日間の怪我による休養を経て、初の練習
スクデリは諦めなかった。並外れた野心で早期の現役引退危機に立ち向かい、着実に回復へ歩んだ。 転機はローマから届いた。ある医師が神経障害を補う小型装具を提案したのだ。「この装具が転機となり、再びプレーできるようになった」とスクデリは語る。
2018年5月末、623日間の休養を経て医学検査に合格し、初めて練習に復帰。3か月後、ドルトムントU-23のテストマッチで数分間プレーした。
2019年5月8日、967日ぶりに試合メンバーに名を連ねた。出場は叶わなかったが、「数分間でもプレーできると期待していた。リスクを避けた判断だろう」と語る。
「何の問題もないけど、115針縫った傷跡が残ってる」
その直後、BVBでの選手生活は幕を閉じた。セカンドチームでのスクデリスの契約は満了となり、更新されなかった。彼は地域リーグと同レベルのオファーを断った。ボルシアからサッカーアカデミーのコーチとして働き始めるよう打診されていたからだ。 並行して古巣FCイゼルローン46/49で再挑戦したが、1試合後に現役生活に区切りをつけた。
9〜11歳の子どもたちを指導するコーチを務めた後、スカウトへ転身。イナシオ、マネ、レッジャーニなど、彼の眼利きは確かで、後者2人はプロ契約を締結した。
膝の状態について彼は「115針縫った傷跡が残っているが、歩くことはできる。神経の回復には時間がかかるかもしれない」と語った。
ダリオ・スクデリ：BVB U-17とU-19でのキャリアを振り返る
チーム 試合 ゴール アシスト ボルシア・ドルトムント U17 24 2 1 ボルシア・ドルトムント U19 36 1 5