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「恐ろしいデュオ！」プレミアリーグ優勝経験者ダニー・シンプソン、ブラッドリー・バルコラとアレクサンデル・イサクがリバプールにタイトルをもたらすと予想
シンプソンが優勝争いを後押し
レスター・シティの元右SBシンプソンは、バルコラの大型加入が、イサクとうまくかみ合えばリバプールをプレミアリーグ優勝へ導けると考えている。元王者は、新たに獲得したフランス人WGが爆発的な資質を備えており、アンドニ・イラオラの新生アタック陣でスウェーデン人ストライカーと並んで脅威のコンビを形成できると主張した。この予想は、リバプールが1億2300万ポンドの大型契約でPSGから23歳のFWをアンフィールドへ迎え入れることを決めたあとに示されたものだ。
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元DFが補強を評価
『LiveFootballTickets』の取材に応じたシンプソンは、この高額な値札は現在の市場の実情に合致しているとの見方を示した。「リバプールがブラッドリー・バルコラに1億2000万ポンドを投じるのは莫大な額だが、現在の状況を考えれば驚きはない。
「ゴールをもたらすタイプではない選手のエリオット・アンダーソンが1億1500万ポンドで移籍したのなら、何を期待するだろうか。バルコラであれば、リバプールは確実にゴールを得られる。それは優勝争いに間違いなく役立つはずだ」
シンプソンはまた、サイドでの戦術的な適性についても言及した。「私の唯一の懸念は、彼が本来左でプレーする選手であり、リバプールには明らかに右ウイングが必要だという点だ。必要であれば適応できると確信しているが、その額を払って本職ではないポジションで起用するものなのかは分からない。
「それでも、バルコラは素晴らしいウインガーだ。最高レベルの選手たちを難なくかわし、ほとんど一人で試合やタイトルを勝ち取れるタイプの選手そのものだ。彼の強みはドリブルとフィニッシュにあり、その種の縦への鋭さは今季のリバプールを本格的な優勝候補へと押し上げるだろう」
「あの2人ならリーグ優勝をもたらすことができる」
シンプソンは、バルコラとイサクが共有する圧倒的なスピードが、プレミアリーグの守備陣を震え上がらせると確信している。続けてこう語った。「彼がアレクサンデル・イサクとどんな連係を築くのか興味深い。もしあの2人がうまくかみ合い、今季のリバプールでともに万全の状態を維持できれば、恐ろしい2トップになり得る。あの2人ならリーグ優勝をもたらすこともできるだろう。2人とも稲妻のような速さがあり、コンディションを維持できれば、今季は一緒に大量得点を決める可能性がある」
- APL
攻撃陣再建が試練に直面する
バルコラは、イラオラ監督率いるチームがリーグ初勝利を求めてイプスウィッチ・タウンの本拠地へ乗り込む金曜日に、リヴァプールでのデビューを飾る可能性がある。背番号29を託されたこのウインガーは、リヴァプールが2026-27シーズンの開幕戦から2試合連続ドローとなったことで新たな刺激を必要としている前線を強化する存在だ。イサクとの連係は、リヴァプールがシーズンに勢いをつけようとする中、ポートマン・ロードでいきなり試されることになる。
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