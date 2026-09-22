今季最初のインターナショナルブレイクを迎え、現ワールドカップ王者のスペインはUEFAネーションズリーグへと焦点を移している。世界の舞台での大きな成功をさらに積み重ねるべく、バルセロナの多くの選手たちがスペイン代表としてプレーすることになる。

好調を維持し、絶対的な自信を持ってこの試合に臨む一方で、その準備期間には厳しい振り返りの瞬間もあった。代表チームを率いて以降で最も困難だった時期をメディアから問われたデ・ラ・フエンテ監督は、最近の栄光には触れなかった。その代わりに、スペイン代表指揮官が挙げたのは、バルセロナMFガビが負った長期離脱を強いられる負傷だった。この出来事は一時的にチームの士気を損ない、合宿地にも長く消えない影を落とした。







