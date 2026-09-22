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「恐ろしいものだった」 ルイス・デ・ラ・フエンテ監督、バルセロナの壊滅的な負傷の打撃を受け、スペイン代表指揮官としての在任期間で「最もつらい」瞬間となったトラウマ的なロッカールームの場面を明かす
世界王者が再び始動
今季最初のインターナショナルブレイクを迎え、現ワールドカップ王者のスペインはUEFAネーションズリーグへと焦点を移している。世界の舞台での大きな成功をさらに積み重ねるべく、バルセロナの多くの選手たちがスペイン代表としてプレーすることになる。
好調を維持し、絶対的な自信を持ってこの試合に臨む一方で、その準備期間には厳しい振り返りの瞬間もあった。代表チームを率いて以降で最も困難だった時期をメディアから問われたデ・ラ・フエンテ監督は、最近の栄光には触れなかった。その代わりに、スペイン代表指揮官が挙げたのは、バルセロナMFガビが負った長期離脱を強いられる負傷だった。この出来事は一時的にチームの士気を損ない、合宿地にも長く消えない影を落とした。
- AFP
デ・ラ・フエンテがロッカールームでの場面を振り返る
COPEの取材に応じたデ・ラ・フエンテ監督は、このMFの深刻な痛手による感情面の余波を振り返るにあたり、言葉を濁さなかった。チームがその喪失をどれほど深く受け止めていたかを強調している。
スペイン代表指揮官は「ガビの負傷は、みんなにとってつらい瞬間だった」と明かした。「事故による痛み、私たちにとって大切な人を失ったことによる痛みを感じていた」
63歳の指揮官は続けて、非公開の舞台裏についても言及し、傷ついたチームメートを中心に結束する動揺したチームの様子を描写した。
デ・ラ・フエンテ監督は「ロッカールームでの選手たちの反応を見ていたら、あれは恐ろしいものだった」と付け加えた。「みんなが彼を抱きしめ、支えていた。本当に胸を打たれた」
バルセロナで出場機会を巡る熾烈な争い
22歳のガビはリハビリを無事に終え、ピッチにも復帰しているものの、クラブレベルでの現状は新たな課題を突きつけている。ガビはハンジ・フリック監督の下で定期的な出場機会を確保するのに苦しんでおり、その主な理由はバルセロナのスカッド内における激しいポジション争いにある。
バルセロナは中盤に豊富な戦力を擁しており、ペドリは確固たる先発としての地位を築いているうえ、夏に加入したロドリがさらに層の厚さを加えている。さらに、フェルミン・ロペスとダニ・オルモの印象的な好調ぶりによって、ガビに与えられるチャンスは大きく制限されており、粘り強さを持ち味とするスペイン代表MFは短い途中出場にとどまっている。
- NurPhoto
挫折を乗り越え、定位置を取り戻す
シーズンが進むにつれ、ガビにとってはフリック監督の先発XIに復帰するための厳しい戦いが待っている。2023年の最初のひざの負傷による影響が尾を引き、さらに昨季の再離脱もあって、十分な出場時間を得られない状況は、もどかしいものではあるが避けられないハードルでもある。
このMFは今後、層の厚いチームの中で与えられた1分1分を生かし、自らの価値を証明しなければならない。当面の最優先事項は、継続して安定したパフォーマンスを見せ、カンプ・ノウで真の試合勘を取り戻すことだ。それはクラブでのキャリアを再び勢いづかせるためだけでなく、デ・ラ・フエンテ率いる無敵のスペイン代表で再び中心的存在としての地位を取り戻すためにも不可欠である。
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