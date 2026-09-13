今夏加入したオルウェトゥ・マカニャは、日曜に行われるプレミア・スポーツ・カップ準々決勝のレンジャーズ対セルティックで、グラスゴー・ダービー初体験を心待ちにしている。アイブロックスでの一戦を前に、ハーツ、ハイバーニアン、そして10人で勝利したアバディーンがすでにハムデン・パークで行われる準決勝進出を決めている。

22歳の南アフリカ人DFはMLSから加入し、すぐにデレク・マッキネスの先発メンバーに定着した。

SPFLの裁定によりアウェーサポーターの入場が認められていない中、マカニャはホームの大声援を力にベスト4進出を決める考えだ。



