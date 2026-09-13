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恐れを知らないマカニャはセルティック戦の準備完了！ 今夏加入の新戦力がダービー決戦での活躍を誓う
マカニャ、初のオールドファーム戦へ準備万端
今夏加入したオルウェトゥ・マカニャは、日曜に行われるプレミア・スポーツ・カップ準々決勝のレンジャーズ対セルティックで、グラスゴー・ダービー初体験を心待ちにしている。アイブロックスでの一戦を前に、ハーツ、ハイバーニアン、そして10人で勝利したアバディーンがすでにハムデン・パークで行われる準決勝進出を決めている。
22歳の南アフリカ人DFはMLSから加入し、すぐにデレク・マッキネスの先発メンバーに定着した。
SPFLの裁定によりアウェーサポーターの入場が認められていない中、マカニャはホームの大声援を力にベスト4進出を決める考えだ。
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DFは自信と守備の絆を頼りにする
試合前の記者会見に臨んだマカニャは、大舞台でも自分はやれるという絶対的な自信を明かした。また、エマニュエル・フェルナンデスとの成長途上にあるセンターバックの連係を称賛し、このコンビがレンジャーズの4連勝、さらに失点1のみという結果に貢献していると語った。
このDFは、フェルナンデス、ジェームズ・ペンライス、ドゥジョン・スターリングとの良好なコミュニケーションによって、スコットランドでのプレーへの適応はスムーズだったと強調した。
「ここに来る前から、自分はこの高いレベルでプレーできると常に感じていた」とマカニャは述べた。「驚きはない。なぜなら、うまくやれるという信念をもともと持っていたからだ。守備面では、フェルナンデスと自分の間にとても良いパートナーシップがある」
団結力とメンタルの強さがダービー成功の鍵
マカニャは、水曜日に行われたセント・ミレン戦での劇的な1-0勝利を挙げ、チームのメンタル面の成長と結束力を示す証拠だと指摘した。このDFは、ピッチ外での絆づくりが、プレッシャーの大きい場面に対応するための強固な土台を築いていると強調した。
また、セルティック戦に向けては、途中出場の選手を含めた全員が一丸となる必要があると訴えた。
「チャンスを作り続け、最後の数分で得点するまで戦い続けた」とマカニャは付け加えた。「それは強いメンタリティーとキャラクターを示している。自分たちはただ自分たちの仕事をして、結果を出さなければならない。ファンが自分たちを後押ししてくれると分かっているからだ」
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レンジャーズ、ハムデンでの準決勝進出を狙う
日曜日に勝利すれば、レンジャーズは10月下旬にハムデン・パークで予定されている準決勝に進出する。公式抽選はアイブロックスでの試合終了直後に行われる。
マカニャは、外部の過熱した評価に惑わされず、自身の守備の役割に厳格に集中し続けている。
レンジャーズは、この勢いを次につなげ、サポーターのために重要なダービー勝利を手にすることを目指している。
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