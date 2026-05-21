怪我の懸念から、ネイマールがブラジル代表のワールドカップ最終調整試合に出場する可能性は低い。

ブラジル代表は、ワールドカップに向けた初日から重要なメディカルチェックを行う。5月27日にグランハ・コマリーに集合した際、医療スタッフはネイマールの体調を最優先で徹底検査し、米国への出発前に対応方針を決める。

カルロ・アンチェロッティ監督は「平等」を方針に掲げ、コンディションに不安のある全選手に同じ厳格な医療プロトコル apply する。初戦のメンバーを決める前に、ネイマールの出場可否を明確にする方針だ。