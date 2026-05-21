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怪我の懸念から、ネイマールがブラジル代表のワールドカップ最終調整試合に出場する可能性は低い。
グランハ・コマリーの評価セット
ブラジル代表は、ワールドカップに向けた初日から重要なメディカルチェックを行う。5月27日にグランハ・コマリーに集合した際、医療スタッフはネイマールの体調を最優先で徹底検査し、米国への出発前に対応方針を決める。
カルロ・アンチェロッティ監督は「平等」を方針に掲げ、コンディションに不安のある全選手に同じ厳格な医療プロトコル apply する。初戦のメンバーを決める前に、ネイマールの出場可否を明確にする方針だ。
- AFP
子牛の怪我をめぐる矛盾した報道
サントスとブラジル代表の内部情報筋は、負傷の程度について見解の相違を続けている。サントスは公式に「軽度の浮腫」と発表し、5月26日のデポルティーボ・クエンカ戦への出場も可能だとする。しかしブラジルサッカー連盟（CBF）には、ふくらはぎの負傷が報道より深刻だという情報も寄せられている。
ESPNの情報筋は、サントスの説明ほど単純ではなく、回復に時間がかかると見ている。代表首脳は、月末にチーム医師がFWを診察するまで判断を保留している。
セレソン（ブラジル代表）のスター選手の親善試合出場が危ぶまれている
現状では、ネイマールが親善試合に出場できる見通しは暗い。ブラジルは5月31日にパナマ、6月5日にエジプトと対戦する予定だが、ESPNによると、回復状況を踏まえると34歳のネイマールがどちらの試合でも起用される可能性は「低い」という。
アンチェロッティ監督らは、6月13日のモロッコとのワールドカップ初戦までにネイマールが万全な状態になることを最優先している。現在は出場時間よりも、北米でのグループステージに耐えられる体作りが焦点だ。
- AFP
アンチェロッティは選手に厳格なルールを適用している。
アンチェロッティ監督は、ネイマールが正式に招集される前に電話で状況を共有した。報道によると、監督は「たとえ看板選手でも、ネイマールに特別な扱いはしない。評価基準はチームメイトと同じだ」と強調した。
ブラジルサッカー連盟（CBF）は5月27日の検査が終わるまで代替選手や方針変更は発表しない。国民は、エースが6度目の優勝へ導く体調にあるか、不安を抱きつつ見守るしかない。