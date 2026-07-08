プリシッチにとって、この夏は波乱続きだ。バログン騒動で揺れる米国代表はホームのベルギーに1－4で敗れ、彼も足首と膝を同時に負傷した。 代表での活躍が期待された大会だったが、骨折で途中離脱となった。
ミランの医療スタッフは米国代表と連携し、最初の診断では重傷ではないと伝えられ、安堵の声も聞かれている。
プリシッチにとって、この夏は波乱続きだ。バログン騒動で揺れる米国代表はホームのベルギーに1－4で敗れ、彼も足首と膝を同時に負傷した。 代表での活躍が期待された大会だったが、骨折で途中離脱となった。
ミランの医療スタッフは米国代表と連携し、最初の診断では重傷ではないと伝えられ、安堵の声も聞かれている。
ポチェッティーノ監督の下で先発した4試合中、プリシッチがフル出場したのは1試合だけ。残り3試合は体調不良で途中交代した。大舞台で「キャプテン・アメリカ」は脆弱さを露呈し、万全とは言えない状態で臨んだ。 マッシミリアーノ・アッレグリ監督も、10試合ほどを除けば、滑液包炎や足首の故障に悩まされるプリシッチの真価を引き出せなかった。
プリシッチを取り巻く状況は一変した。ミランのサポーターは、彼が加入して3年間で初めて、昨シーズン6か月間無得点だったことを批判し始めた。 米国のジャーナリストやファンも同調し、ベルギー戦での元チェルシー選手のパフォーマンスに低評価を与え、「本当にチームを引っ張れるトップ選手なのか」と疑問を投げかけている。
アモリム新監督は就任初日から2026/2027シーズンの戦力としてプリシッチの残留を要求。これはカルディナーレ会長のビジョンとも一致する。カルディナーレは背番号11を新体制の核にしたいと考えている。
W杯での不調は、現時点では計画変更につながっていない。カルディナーレはすでに戦略を決定しており、数日以内に2031年までの契約延長と年俸調整を提示する。合意に至らなくても、一方的延長条項で2028年まで契約を延ばせる。 ニューヨーク・シティからのオファーを断ったように、同会長は“断れないオファー”がなければ移籍市場でも強硬姿勢を貫く構えだ。
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