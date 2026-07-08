プリシッチにとって、この夏は波乱続きだ。バログン騒動で揺れる米国代表はホームのベルギーに1－4で敗れ、彼も足首と膝を同時に負傷した。 代表での活躍が期待された大会だったが、骨折で途中離脱となった。





ミランの医療スタッフは米国代表と連携し、最初の診断では重傷ではないと伝えられ、安堵の声も聞かれている。