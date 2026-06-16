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England defence GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

翻訳者：

怪我が多く経験の浅い守備陣で、イングランドはワールドカップを制できるのか？

Analysis
イングランド
ワールドカップ
ジョン・ストーンズ
ニコ・オライリー
リース・ジェームズ
エズリ・コンサ
特集＆コラム
イングランド 対 クロアチア
トーマス・トゥヘル

イングランドが2026年ワールドカップで優勝する可能性は高い。世界屈指のストライカー、ハリー・ケイン。プレミアリーグ最高のMFデクラン・ライス。さらに、ヨーロッパ屈指の攻撃陣を操る名将トーマス・トゥヘル。これらの要素が、イングランドの優勝を裏付ける。

問題は守備だ。攻守のバランスを欠くイングランド代表の典型がこのチームだ。前線は調子が良ければ脅威だが、守備陣は不安定だ。トゥヘル監督が起用する4人は大会経験が浅く、怪我のリスクも高い。

どのチームにも弱点はあるが、イングランドの場合は目立ちすぎる。それが命取りになるかもしれない。

よって、トゥヘル監督の課題は「バランス」だ。過去の代表監督は「ブレーキを外し、攻撃陣に任せろ」と求められてきた。しかし、起用が予想されるリース・ジェームズ、ジョン・ストーンズ、エズリ・コンサ、ニコ・オライリーで構成される守備陣は、攻撃陣が奇跡を起こせるような大会経験豊富な采配を期待しにくい。

過密日程による疲労と経験不足が、イングランドの夏を台無しにするかもしれない。

  • England 2026Getty Images

    有力候補

    イングランドの守備で最も経験豊富なセンターバック、ストーンズは数週間後に所属クラブを失うが、それよりも大きな懸念がある。

    水曜日のクロアチア戦で先発予想される4人の代表出場は合計136試合だが、89試合はストーンズが占める。ジェームズ、コンサ、オライリーの大会出場は合計4試合、先発は2試合のみだ。

    つまり、大会経験の豊富な選手1人と、初めて代表で先発する若手3人の組み合わせだ。ジェームズはイングランド屈指の右SBで、コンサは昨季欧州タイトルを取ったアストン・ヴィラで存在感を示した。オライリーはグアルディオラ監督の下で育った才能だ。

    だが、近年の優勝国を見ると、重要なのはスキルより年齢だ。2021年ユーロのイタリアは30代半ばのキエッリーニとボヌッチを起用した。 2022年のワールドカップではアルゼンチンがニコラス・オタメンディを起用し、2年前のユーロではスペインがダニ・カルバハルとアイメリック・ラポルテでロビン・ル・ノルマンとマルク・ククレラを支えた。

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    ベテランの存在感

    それがストーンズが最も信頼されてきた理由だ。まもなくマンチェスター・シティを去り、フリーエージェントになる見込みだが、過去10年近くイングランド代表の主要大会では常に不可欠な存在だった。

    2018年W杯以降、代表大会では全試合に先発。2016年ユーロのアイスランド戦以来、彼抜きで主要大会に臨んだことはない。グアルディオラ、サウスゲート、トゥヘルも、彼の試合を読む力とボールを持ったときの落ち着きを高く評価してきた。

    しかし今夏、彼は大会を最後まで戦い抜く体力を維持できるのか。昨季はシティで18試合出場、11月以降はプレミアとCL合わせて先発4試合のみだった。

    最後に怪我なくプレーしたのは、シティの3冠に貢献した2022-23シーズン以来だ。 ふくらはぎ、太もも、ハムストリング、足首、足、股関節と故障箇所は多岐にわたる。Transfermarktによると、過去3年で9種類の怪我で合計72試合を欠場。状況が厳しかった際には引退も考えたという。

    「（引退を考えた時期は）本当に辛く、もう二度とあんな状態にはなりたくない」とストーンズはBBCスポーツに語った。「誰もが他者や別の時代と自分を比べ、『なぜ自分だけ』と考えてしまう。私も同じだった。

    「本当に心の底から力を振り絞らなければならなかった。その間ずっと精神的に強くあり続け、そうした局面や状況を乗り越えられた自分を誇りに思う。どんなに大きな挫折であってもそこから立ち直り、最高のコンディションを取り戻して試合に戻り、高いレベルでプレーし続けることこそが、私の最大の功績の一つだと感じている」

    トゥヘル監督も、ストーンズがワールドカップで先発するには試合でのコンディションが重要だと指摘。数か月前には「最高の状態ではなくても出場できる」と語っていた。

    「ワールドカップに出場するなら、コンディションは整っていなければならない」と3月に語った。 「ジョンがキャンプに合流したとき、彼は良い状態だった。出場時間は少ないが、試合を読む力は備えている。彼がプレーする準備ができていることは分かっていた。彼が先発しない“例外”については、彼の人柄と姿勢、戦術理解度の高さを考えれば理解できる」

  • Reece James England 2026Getty Images

    ジェームズの体は持ちこたえられるだろうか？

    ジェームズとストーンズはプレースタイルこそ異なるが、怪我でしばしば離脱するという点では同じだ。

    ジェームズがここ数年、イングランド代表で最高のオールラウンドなサイドバックであることは疑いがない。彼はトップクラスの1対1の守備力、賢いパスセンス、卓越したクロスを備え、MFや3バックのCBでもプレーできる汎用性は他を圧倒する。

    2021-22シーズン、チェルシーのトゥヘル監督の下で右SBとして9アシストを記録（同ポジションではトレント・アレクサンダー＝アーノルドに次ぐ数字）。両者の関係は良好だ。

    ジェームズは今週、トゥヘルについて「チェルシーで共に過ごした時間は素晴らしかった。彼が率いていることを嬉しく思うし、再び一緒に働けることを光栄に感じる」と語った。

    26歳のジェームズにとって、今回が初のワールドカップだ。代表戦出場は2021年ユーロのスコットランド戦（0-0）のみである。 度重なる膝とハムストリングの故障が要因で、主要大会への出場を阻まれてきた。2025年3月にトゥヘルが初指揮を執る前、代表でのプレーは2022年9月以降わずか5分だった。

    昨季はチェルシーでプレミア29試合に出場したが、春先に6週間ハムストリングで離脱しており、今後も故障が不安視される。

    招集外のアレクサンダー＝アーノルド、代表引退したウォーカーとトリッピアーの穴は大きく、リブラメントやスペンスとの差は明らかだ。よって、この1ヶ月、チェルシー主将の体が持つかどうかが死活的に重要になる。

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    若き新星

    イングランド代表の左サイドに新時代が到来しようとしている。 ユーロ2024では、ルーク・ショーが万全になるまで左利きの左SBが不足し、代役トリッピアーは内へ切り込み過ぎ、攻撃の速度を落とした。復帰したショーも試合勘が鈍っていた。

    そこで、オライリーの台頭は朗報だ。マンチェスター・シティのこのDFは、グアルディオラ流育成の成果であり、同監督がエティハドを去る前に残した最後の傑作と言える。

    アカデミーでは攻撃的MFだったオライリーを、グアルディオラは昨季インバーテッド・レフトバックとして起用し、大きな成果を得た。当初はポジションの汎用性を評価されたが、2025-26シーズンには中央MFで6試合のみ出場したのに対し、左SBでは40試合に出場。伝統的なDFへの転向は着実に進んでいる。

    しかし、トゥヘル監督は21歳の彼を複数のポジションで起用することに前向きだ。

    「ニコ・オライリーがトッププレイヤーになることは間違いない」と彼はBBCに語った。「彼の台頭は驚くべきものだ。これほど短期間で大きな影響力を発揮し、左サイドバックというほぼ全く新しい役割を創り出したのだから……彼は体格、スキル、才能、そしてマインドセットを兼ね備えている。彼は素晴らしいキャリアを築くだろう。 彼が左SBでプレーするかどうかは定かではない。なぜなら、彼は左右のMFやボランチでもプレーできるからだ。トッププレイヤーだ」

    ただし、守備負担の大きい試合で彼がその責任を果たせるかは未知数だ。キャリアの大半をボール支配率が高く守備機会の少ないチームで過ごしたため、トーナメント序盤は問題ないだろう。しかしラミン・ヤマルやマイケル・オリゼ、ラフィーニャのような選手をマークする後半戦では、真価が問われる。 3月のチャンピオンズリーグでシティがレアル・マドリードに敗れた際、フェデ・バルベルデに苦戦したように、トゥヘルは彼が速く適応することを期待している。

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    センターバックの起用

    もう一つのセンターバックのポジションにも言及しておきたい。ハリー・マグワイアが代表から外れたのは驚きであり、騒動にも発展した。マグワイアは代表発表前にトゥヘル監督が自分を外したことを明かし、その後、彼の家族もトゥヘルを公然と批判した。

    2018年以降、主要大会でイングランド代表の主力として安定感を見せていたマグワイアは、年末にはマイケル・キャリック監督の下で調子を上げていた。

    それでもトゥヘル監督は他の選択肢を取った。最有力はマルク・ゲヒだ。彼は冬にクリスタル・パレスからマンチェスター・シティに移籍し、出だしはやや苦しかったが徐々にフィットした。また、アストン・ヴィラのヨーロッパリーグ制覇とプレミアリーグ4位に貢献したコンサも代表に値する。

    ユーロ2024では7試合中6試合に先発し、3月の日本戦ではキャプテンも務めたゲヒがストーンズと組むと予想された。だが注意深い視聴者は、トゥヘルがコンサを重用していることに気づいていた。 3月のセンターバック候補を問われた際、トゥヘルはゲヒやマグワイアより先にコンサを挙げた。コンサは代表予選8試合中6試合に先発している。

    28歳ながら代表キャップは20試合にとどまり、大会での先発はEURO2024準々決勝スイス戦（ゲヒの代役）のみ。

    状況判断とカバーリングに優れ、ストーンズと並んで守備の安定感を高めるが、それでも起用には一定のリスクが残る。

  • England World Cup 2026 Training & Media ActivityGetty Images Sport

    これでいいかな？

    イングランド代表には刷新が必要だったという反論もある。それはトゥヘル監督の使命であり、代表メンバーの選出にも表れている。

    だが、リスクと失敗は紙一重だ。イングランドのディフェンダーに下手な選手はいないものの、誰もが何らかの不安要素を抱える。チーム全体としても明らかな弱点がある。フィジカル、コンディション、経験のどれかが崩れれば、守備が崩壊する可能性は高い。

    それでも中盤と攻撃陣は依然として世界最高水準であり、不安定な守備の背後には経験豊富なGKがいる。多くの試合を支配し、大量得点を挙げることで、序盤は守備の穴が隠れるだろう。

    だが、最も重要な場面で力を発揮できるか。いくつかの重大な決断を下したトゥヘル監督は、その日を信じて待つしかない。

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