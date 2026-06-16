怪我が多く経験の浅い守備陣で、イングランドはワールドカップを制できるのか？

それがストーンズが最も信頼されてきた理由だ。まもなくマンチェスター・シティを去り、フリーエージェントになる見込みだが、過去10年近くイングランド代表の主要大会では常に不可欠な存在だった。

2018年W杯以降、代表大会では全試合に先発。2016年ユーロのアイスランド戦以来、彼抜きで主要大会に臨んだことはない。グアルディオラ、サウスゲート、トゥヘルも、彼の試合を読む力とボールを持ったときの落ち着きを高く評価してきた。

しかし今夏、彼は大会を最後まで戦い抜く体力を維持できるのか。昨季はシティで18試合出場、11月以降はプレミアとCL合わせて先発4試合のみだった。

最後に怪我なくプレーしたのは、シティの3冠に貢献した2022-23シーズン以来だ。 ふくらはぎ、太もも、ハムストリング、足首、足、股関節と故障箇所は多岐にわたる。Transfermarktによると、過去3年で9種類の怪我で合計72試合を欠場。状況が厳しかった際には引退も考えたという。

「（引退を考えた時期は）本当に辛く、もう二度とあんな状態にはなりたくない」とストーンズはBBCスポーツに語った。「誰もが他者や別の時代と自分を比べ、『なぜ自分だけ』と考えてしまう。私も同じだった。

「本当に心の底から力を振り絞らなければならなかった。その間ずっと精神的に強くあり続け、そうした局面や状況を乗り越えられた自分を誇りに思う。どんなに大きな挫折であってもそこから立ち直り、最高のコンディションを取り戻して試合に戻り、高いレベルでプレーし続けることこそが、私の最大の功績の一つだと感じている」

トゥヘル監督も、ストーンズがワールドカップで先発するには試合でのコンディションが重要だと指摘。数か月前には「最高の状態ではなくても出場できる」と語っていた。

「ワールドカップに出場するなら、コンディションは整っていなければならない」と3月に語った。 「ジョンがキャンプに合流したとき、彼は良い状態だった。出場時間は少ないが、試合を読む力は備えている。彼がプレーする準備ができていることは分かっていた。彼が先発しない“例外”については、彼の人柄と姿勢、戦術理解度の高さを考えれば理解できる」